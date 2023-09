Đây là cách bố mẹ cần làm để cứu mạng con khi bé bị sốt cao và co giật

Như thế nào được gọi là sốt cao co giật?

Vì sốt là biểu hiện khá phổ biến ở trẻ nhỏ nên nhiều mẹ vẫn chủ quan nghĩ rằng không có gì đáng lo. Do đó, có khá nhiều trường hợp các bé phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tím tái, co giật liên hồi. Nếu không xử trí kịp thời có thể sẽ đe dọa cả tính mạng của trẻ.

Co giật do sốt cao là hiện tượng cơ thể bé, nhất là tay và chân giật lên từng hồi. Đây là phản xạ tự nhiên mà cơ thể của trẻ không tự kiểm soát được, dù bố mẹ có ôm chầm lấy bé thì tình trạng co giật vẫn diễn ra.

Hoặc cũng có thể bé sẽ nghiến chặt môi, tay chân chỉ co giật nhẹ. Nhiều bé nghiến chặt khiến chảy máu ở môi. Tuy nhiên, biểu hiện thường gặp nhất ở sốt cao co giật vẫn là khi bố mẹ thấy bé nóng ran, tay chân co giật, cơ thể bé rùng mình theo từng đợt.