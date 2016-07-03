Danh sách thực phẩm “vàng” giúp mẹ nuôi con thông minh

Chăm sóc con 03/07/2016 10:45

Con thông minh là niềm mong ước của người làm cha làm mẹ. Thông minh ngoài yếu tố di truyền thì chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển trí não. Sau đây là những thực phẩm mẹ nên cho bé ăn để giúp bé phát triển trí não tốt nhất.

Quả bơ

Bơ là là thực phẩm chứa nhiều vitamin E và axit béo omega-3 – những dưỡng chất không thể thiếu cho sự phát triển của não bộ.

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Cà rốt

Cà rốt không chỉ là thực phẩm giúp sáng mắt, mà còn là loại rau củ rất tốt cho não. Hợp chất luteolin dồi dào trong cà rốt có tác dụng kháng viêm cho não bộ hiệu quả.

Trứng

Trứng chứa nhiều dưỡng chất cho việc phát triển trí não. Một chiếc lòng đỏ trứng có chứa khoảng 200 milligam choline, đáp ứng được gần đủ nhu cầu của trẻ. Trứng còn chứa sắt, folate, vitamin A, D, cực kì tốt cho việc phát triển thể chất cho trẻ.

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Súp lơ xanh

Loại thực phẩm này rất giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là chất sắt, rất tốt cho tuần hoàn máu lên não.

Nước lựu

Lựu có chứa rất nhiều các chất chống ô-xy hóa, chất này có tác dụng chống lại các gốc tự do. Vì thế mà việc bổ sung nước lựu giúp trẻ chống lại chất chống ô-xy hóa để đảm bảo bé có trí nhớ tốt, tư duy hiệu quả.

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Cà chua

Cà chua có chứa chất lycopene, một chất chống ô-xy hóa cực kì mạnh mẽ giúp chống lại bệnh mất trí nhớ. Ngoài ra, cà chua khả năng cải thiện tâm trạng, giúp tinh thần tươi tỉnh, phấn chấn.

Dầu dừa

Dầu dừa có chứa chất béo có lợi giúp não bộ hoạt động tốt, chống viêm và ngăn ngừa chứng mất trí nhớ. Bên cạnh đó, dầu dừa còn có điểm chung giống sữa mẹ ở thành phần axit lauric, có tác dụng tăng cường chức năng hệ miễn dịch và cải thiện hệ tiêu hóa. Mẹ nên nêm dầu dừa vào cháo ăn dặm cho trẻ.

Cá chứa nhiều axit béo omega-3 rất tốt cho não. Vì vậy, mẹ nên bổ sung cá vào thực đơn ăn uống của trẻ.

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