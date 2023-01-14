Cho con ăn những món này hại nhiều hơn lợi, tiếc rằng nhiều mẹ vẫn tin tưởng sai cách

Hãy cùng tìm hiểu cách dạy một đứa trẻ ăn thức ăn lành mạnh và những thức ăn có vẻ tốt cho sức khỏe mà chúng hoàn toàn không nên ăn.

Nước trái cây phổ biến ở trẻ em ở các độ tuổi khác nhau. Chúng tiện lợi và có dạng gói cho bữa sáng. Nhưng đây là lúc những lợi thế của nước trái cây đóng gói kết thúc. Một ly nước trái cây chứa hơn 6 muỗng cà phê đường. Đường hòa tan ngay lập tức được hấp thụ vào máu, điều này có hại cho quá trình chuyển hóa carbohydrate.

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo nên ăn trái cây thay vì uống nước trái cây. Nhờ chất xơ trong trái cây, nước ép được hấp thụ dần dần. Bạn cũng có thể thử cho chúng uống nước trái cây mới vắt hoặc sinh tố.

2. Sữa chua

Để chọn một loại sữa chua tốt cho sức khỏe, bạn cần đọc thành phần. Có điều, đừng mua những sản phẩm sữa chua nguy hiểm nhất không được bảo quản trong tủ lạnh mà được bày bán trên kệ. Thứ hai, mua sữa chua tự nhiên thay vì ngọt.

Sữa chua trái cây chứa nhiều đường, chất béo và calo khiến trẻ thừa cân, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

3. Ngũ cốc

Bột ngũ cốc, ngũ cốc và các loại thực phẩm tương tự khác trông rất tốt cho sức khỏe khi quảng cáo cho rằng chúng chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Trên thực tế, những thực phẩm này không chứa bất kỳ yếu tố lành mạnh nào. Nhưng những gì chúng chứa là rất nhiều đường. Tất cả các yếu tố lành mạnh của ngô, lúa mì và yến mạch đều bị loại bỏ trong quá trình sản xuất và chỉ còn lại carbohydrate.

Loại thức ăn này rất khó làm no cơn đói nên chỉ vài giờ sau, trẻ sẽ đói trở lại. Một sự thay thế tốt là bột yến mạch. Bạn có thể thêm trái cây và các loại hạt để hấp dẫn trẻ hơn.

4. Mật ong

Trẻ em dưới 2 tuổi không nên ăn mật ong . Đây không chỉ là phản ứng dị ứng có thể xảy ra mà đôi khi mật ong còn chứa vi khuẩn có thể dẫn đến một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng gọi là ngộ độc thịt.

5. Nho

Nho chứa nhiều vitamin và khoáng chất mà trẻ cần. Nhưng có một lý do tại sao không nên cho trẻ em ăn chúng: chúng to và trơn và trẻ có thể mắc nghẹn.

Ngoài ra, nho rất khó xử lý đối với đường tiêu hóa của trẻ. Chuối là một sự thay thế tuyệt vời cho trẻ em dưới 2 tuổi.

6. Vitamin tổng hợp cho trẻ em

Vitamin là một chủ đề khá gây tranh cãi. Có điều, cha mẹ thường dựa vào kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình thay vì hỏi ý kiến ​​chuyên gia, điều này là hoàn toàn sai lầm, thậm chí có thể gây nguy hiểm. Cho dù vitamin hình động vật trông có vẻ vô hại như thế nào, chúng chỉ nên được bác sĩ kê đơn.

Trẻ em nên nhận các vitamin cần thiết từ thực phẩm, vì không cần phải cung cấp cho chúng bất kỳ chất bổ sung nào.

Theo Brightside