Chiều cao gây sốt của con lai Hà Anh: 4 tuổi đã dài ngoằng, hưởng gen từ mẹ siêu mẫu và bố Tây cao gần 2m

Từ nhỏ, cô bé đã được mẹ công khai hình ảnh, chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng yêu, thấy rõ điểm nổi trội về ngoại hình như gương mặt bụ bẫm, mắt to, lông mi dài… Siêu mẫu Hà Anh cực kỳ cưng chiều công chúa nhỏ trong nhà, mỗi lần đưa con đi chơi đều chọn lựa những bộ quần áo, phụ kiện làm đẹp cho ái nữ. Cô bé còn khá dạn dĩ trước ống kính nên có nhiều biểu cảm khiến người xem “tan chảy”.

Mới đây, Hà Anh chia sẻ một khoảnh khắc đáng yêu của con gái Myla với bố nhân dịp Ngày Của Cha. Dù khá bận rộn với lịch trình làm việc nhưng nữ siêu mẫu vẫn dành thời gian chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, đồng thời kể về một ngày đi mua sắm và tặng quà cho chồng. Cô kể: “Buổi tối mẹ và Myla đi event xong, cả nhà đi mua tặng bố mấy bộ quần áo mới để bố đỡ cảm thấy "lép vế" trước hai mẹ con. Rồi cả nhà mình đi ăn steak và uống rượu vang”.

Tổ ấm hạnh phúc của Hà Anh và chồng Tây. Con gái của cô cũng rất dạn dĩ khi đứng chụp ảnh cùng bố mẹ.

Đáng chú ý, Hà Anh tiết lộ đôi nét về sự phát triển của con gái khi thừa hưởng gen trội về chiều cao của ông xã cao gần 2m và mẹ là siêu mẫu. “Bố thích lắm, ôm cô con gái mới 4 tuổi mà người đã dài ngoằng. Có ông bố 1m94, bà mẹ cao 1m75 nên con gái gần 4 tuổi mà toàn phải mặc đồ 6 tuổi”. Ngoài ra, nhiều bức ảnh thân thiết giữa bố và con gái Hà Anh cũng khiến dân mạng “thả tim” vì đáng yêu.

Con gái Hà Anh phát triển vượt trội về chiều cao không phải là điều quá bất ngờ. Bởi từ năm 2 tuổi, bé Myla đã “vượt mặt” những bạn bè đồng trang lứa. Khi ấy, Hà Anh cho biết ái nữ lúc tròn 2 tuổi đã cao 95 cm, nặng 16kg. Theo bảng chiều cao, cân nặng tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới WHO thì chiều cao trung bình của trẻ 2 tuổi là 86,4cm, Myla cao vượt chuẩn gần 9cm, ngang bằng chiều cao trung bình của một bé gái 3 tuổi. Nữ giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 cho biết con gái được nuôi theo chế độ đặc biệt, vì thế phát triển tối đa gen trội có được từ bố mẹ.

Từ nhỏ, bé Myla đã có chiều cao nổi trội.

Hà Anh dạy con rất khéo từ nhỏ, cho bé rèn kỹ năng tự lập, tự vệ sinh, ăn uống khi chưa đầy 3 tuổi. Cô còn đưa con gái khám phá thế giới quan xung quanh.

Chế độ ăn uống và tập thể thao là điều mà vợ chồng Hà Anh rất quan tâm. Cô rèn dũa con gái vào nề nếp sinh hoạt từ bé, đi ngủ sớm và đúng giờ. Đặc biệt, bé Myla được mẹ cho tiếp xúc với môn bơi lội từ bé nên nhóc tỳ “trộm vía” phát triển chiều cao và thể chất. Cô cũng không giữ con ở suốt trong nhà mà thường xuyên cho bé ra ngoài chơi, khám phá thế giới xung quanh và đi du lịch liên tục cả trong và ngoài nước.

Hà Anh cho biết con gái sẽ bơi ở trường hai lần mỗi tuần và bơi thêm với bố khoảng 2-3 lần vào cuối tuần. Còn nếu đi nghỉ, hầu như ngày nào bé cũng xuống nước hai cữ sáng và chiều. Ngoài ra, cô bé còn có năng khiếu với múa bale.