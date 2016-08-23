Chỉ với 1 miếng giấy bạc, công cuộc chăm sóc con chưa bao giờ đơn giản đến thế

Giấy bạc mỏng là một trong những món đồ có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trong không gian nhà bếp. Hầu hết chúng được sử dụng để bảo quản đồ ăn vào ngày hôm sau, nhưng các mẹ có biết chỉ với 1 miếng giấy bạc cũng có thể biến cuộc sống đơn giản hơn, đặc biệt trong việc chăm sóc con nhỏ.

Trang Hefty cung cấp một số mẹo giúp việc chăm sóc con trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Chỉ với miếng giấy bạc nhỏ cũng có thể chữa khỏi cơn cảm cúm khó chịu, làm dịu vết bỏng nhanh chóng, giảm căng thẳng cho trẻ.

Vào mùa lạnh, trẻ rất dễ bị cảm lạnh cho dù đã mặc nhiều áo, giữ ấm cơ thể nhưng nhiệt lạnh vẫn có thể truyền từ lòng bàn chân xâm nhập vào cơ thể, cũng khiến trẻ mắc các triệu chứng cảm cúm.

Tuy nhiên, nếu mẹ dùng miếng giấy bạc quấn quanh chân trẻ 5 - 7 lớp trong khoảng 1 giờ thì sẽ giúp trẻ tránh khỏi cảm cúm cũng như giảm bớt một số triệu chứng cảm lạnh nhanh chóng. Ngoài ra, giấy bạc còn có khả năng chống viêm cực kỳ tốt. Lưu ý, mẹ hãy quấn giấy bạc vào chân bé cách nhau 2 tiếng, mỗi lần quấn trong vòng 1 tiếng rồi tháo ra để nhiệt độ chân ổn định.

Sau vài ngày, mẹ sẽ thấy sức khỏe của trẻ được cải thiện rõ rệt. Tất nhiên, mẹ cũng cần đưa trẻ đến khám bác sĩ nếu triệu chứng kéo dài lâu hơn 1 tuần nhé.

Chữa bỏng nhanh chóng

Không nhiều bà nội trợ nhận ra rằng giấy bạc là thứ tốt nhất để giúp trẻ giảm bớt nhiệt độ trên vùng da bị bỏng. Các nhà nghiên cứu Mỹ khuyên các mẹ nên rửa sơ vết thương bị bỏng qua nước, cẩn thận làm sạch vết thương rồi dùng khăn lau khô.

Sau khi thực hiện các thao tác đó xong thì mẹ dùng thuốc trị bỏng thoa lên vùng da đó, rồi lấy giấy bạc quấn quanh vết thương và dùng băng keo cố định chúng. Lưu ý, cố gắng hạn chế cho trẻ chuyển động để không làm vết bỏng thêm đau hơn, chẳng mấy chóc cơn đau sẽ mau chóng biến mất.

Giảm bớt căng thẳng mệt mỏi

Trẻ trong độ tuổi đi học thường phải chịu áp lực từ các bài kiểm tra, các hoạt động của trường khiến trẻ mệt mỏi, kiệt sức và không thể tập trung vào việc học tập.

Một mẹo đơn giản để giúp trẻ thoát khỏi tình trạng đó một cách nhanh chóng, ngoài việc cho trẻ ngủ sớm thì mẹ có thể dùng giấy bạc đắp lên mặt. Cách làm như sau, mẹ xé một vài miếng giấy bạc rồi đặt chúng vào tủ lạnh, sau 2-3 giờ lấy chúng ra và đặt chúng lên má và mí mắt của trẻ. Một khi trẻ đã cảm thấy thoải mái thì tháo miếng giấy bạc ra. Giấy bạc lạnh sẽ giúp trẻ cảm thấy tràn đầy năng lượng và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.