Cách làm sữa đậu phộng cho bé tăng cân nhanh

Mẹ khỏi lo con gầy còi, biếng ăn, chậm lớn. Với cách làm sữa đậu phộng cho bé nhanh tăng cân dưới đây, mẹ hoàn toàn có thể yên tâm bé được hấp thu đầy đủ dinh dưỡng và mau lớn khỏe mạnh.

Với những nguyên liệu này, mẹ có thể làm ra được 2 cốc sữa đậu phộng cho bé uống.

- Đậu phộng: 100g

- Nước lọc: 250ml

- Đường phèn

- Vài hạt muối tinh

- Sữa đặc: 1 muỗng

- Sữa tươi không đường: 100ml

- Máy xay sinh tố, chảo rang, nồi lớn, bát tô, rây lọc,...

Làm sữa đậu phộng rất nhanh, mẹ chỉ cần bỏ ra 15 phút mỗi sáng

Cách làm sữa đậu phộng cho bé tăng cân

- Đậu phộng đem vo sạch, nhặt bỏ hạt lép và hạt mốc

- Bắc chảo lên bếp, đun cho khô nóng chảo rồi vặn nhỏ lửa, đổ đậu phộng vào rang đều tay đến khi hạt đậu phộng chín vàng, có nhiều hạt nứt tách ra là được

- Đổ đậu phộng ra, chà xát để loại bỏ hết lớp vỏ bên ngoài

- Cho đậu phộng cùng nước vào nồi cùng vài hạt muối tinh, đun nhỏ lửa 10-15 phút để hạt đậu phộng chín mềm thì bắc ra, để nguội

- Đem xay đậu phộng cùng nước vừa đun trong máy xay sinh tố, đổ qua rây lọc lấy nước, loại bỏ phần bã

- Lấy phần nước đậu phộng vừa lọc được đem đun nhỏ lửa đến khi sôi, sau đó cho thêm đường phèn.

Sữa đậu phộng bổ sung nhiều chất dinh dưỡng giúp trẻ mau lớn, khỏe mạnh

Cho bé uống sữa đậu phộng đúng cách để tăng cân

Khi bé uống thì bắt đầu đổ sữa tươi và sữa đặc vào, khuấy đều là có thể cho bé dùng được ngay. Với 2 ly sữa đậu phộng, mẹ có thể cho bé uống luôn 1 ly và 1 ly đậy kín bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để uống trong vòng 1 tuần.

Khi nào cho bé uống thì mẹ mới đổ sữa vào để đảm bảo sữa đậu phộng giữ nguyên chất dinh dưỡng và không bị biến chất trong quá trình bảo quản.

Sữa đậu phộng là thức uống thơm ngon, bổ dưỡng phù hợp với trẻ bắt đầu ăn dặm. Tuy nhiên, vì chứa khá nhiều dinh dưỡng có thể khiến trẻ chậm hấp thu nên mẹ cần cân nhắc cho bé dưới 1 tuổi uống một lượng nhỏ. Còn đối với trẻ trên 1 tuổi, mẹ cũng không nên cho uống quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu cho trẻ.

Uống sữa đậu phộng cũng cần theo khoa học để đảm bảo trẻ hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng

Đậu phộng có thể gây dị ứng đối với trẻ nhỏ nên trước khi cho con uống lần đầu tiên, mẹ nên thử cho bé uống một vài thìa nhỏ và theo dõi phản ứng.

Cách uống sữa đậu phộng khoa học nhất dành cho trẻ nhỏ là uống từ 1-2 ly nhỏ mỗi tuần và uống vào bữa sáng để trẻ có thời gian hấp thu dinh dưỡng tốt nhất.

Mẹ nên xen kẽ nhiều loại thức uống hạt luân phiên hàng tuần cho bé thay đổi khẩu vị và được dung nạp nhiều chất dinh dưỡng từ các nguồn đa dạng khác nhau. Sữa hạt rất tốt cho sự phát triển của trẻ, nhưng khi chế biến, mẹ nên giảm lượng đường hoặc cắt hoàn toàn sẽ tốt hơn cho trẻ khi uống.