Các mẹ bỉm sữa rỉ tai nhau đắp lát hành tây ở tai con trước khi đi ngủ

Hành tây có khả năng kháng khuẩn, khử trùng và trị bệnh cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là trẻ nhỏ. Các mẹ hãy khám phá điều kì diệu của loại củ này nhé.

Chữa nhiễm trùng tai

Nếu con bạn không may bị nhiễm trùng tai, bạn chỉ cần nhét hành tây ở bên trong tai trước khi đi ngủ. Sau một đêm, lúc tỉnh giấc, con bạn sẽ không còn khó chịu hay đau đớn nữa. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng hành tây để phòng ngừa các bệnh về tai khác, mà không cần dùng bất kì loại thuốc nào.

Chữa viêm xoang

Cắt củ hành tây, lấy 1 miếng to đưa lên mũi và hít thật sâu. Làm nhiều lần trong ngày, mũi của bạn sẽ sớm thông thoáng và khỏe trở lại. Nếu không chịu được mùi hăng của hành, bạn cắt hành tây thành từng miếng nhỏ, cho vào nồi nước đang sôi và tiếp tục đun thêm 5 phút nữa. Sau đó, chế phần nước hành tây vào trong một bát nhỏ và đưa lên mũi hít sâu hơi nước đang bốc lên. Muốn có kết quả tốt hơn, bạn có thể uống hỗn hợp này trong lúc còn ấm nóng.

Trị ho

Nếu bé nhà bạn ho nhiều, bạn dùng 1 đến 2 muỗng cà phê hỗn hợp hành tây ngâm đường trong 2 ngày uống vào, cơn ho sẽ cắt đứt nhanh chóng.

Chữa buồn nôn

Cắt đôi 1 củ hành tây và đặt mỗi bên nách một phần, giữ yên trong 10 phút rồi rửa sạch. Thực hiện 3 lần/ngày, các triệu chứng buồn nôn biến mất.

Trị mụn

Dùng 1 củ hành tây và trộn đều với 120 ml mật ong nguyên chất, đem hỗn hợp này đi hầm cho chúng trở thành bột nhão. Tiếp đó, bạn lấy phần bột này đắp lên da bị mụn từ 10 đến 20 phút rồi rửa sạch, thực hiện 1 lần/ngày cho đến khi hết mụn.

Trị rụng tóc

Bạn lấy nước ép của 3 đến 4 củ hành tây trộn đều với 2 muỗng cà phê mật ong rồi bôi lên da đầu, massage nhẹ nhàng và giữ yên từ 30 đến 60 phút, thực hiện 3 lần/ tuần sẽ cho kết quả bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cac-me-bim-sua-ri-tai-nhau-dap-lat-hanh-tay-o-tai-con-truoc-khi-di-ngu-133024.html