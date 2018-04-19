Bỏ túi ngay cách chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè đầy đủ và tiết kiệm

Nhiều chị em thấy đồ đẹp, đáng yêu là mua tràn lan, dẫn đến thừa thải. Trong khi đó, bé lớn rất nhanh nên có nhiều món đồ sẽ không dùng đến, đặc biệt là với quần áo. Hơn nữa, vào mùa hè giặt rất nhanh khô, nên bạn cần đảm bảo mua vừa đủ.

Việc sắm đồ sơ sinh không hề đơn giản. Chị em cần cân nhắc về khả năng tài chính của gia đình, chỉ nên sắm những món cần thiết, đừng mua vì sở thích.

Không nên dùng khăn tắm bông sau khi tắm cho bé. Bạn hãy chọn khăn tắm cotton có góc trùm đầu vừa mềm vừa thấm nước rất hiệu quả.

Bạn nên giặt đồ ngay sau khi mua về, trước khi cho bé mặc trong lần đầu tiên. Nhớ giặt thật sạch nhé!

Chị em cần cẩn thận khi chọn khăn tắm cho bé -Ảnh: Internet

Mách nhỏ là cách chị em đang có nhu cầu sắm đồ sơ sinh cho bé trai trong mùa hè hãy học hỏi những mẹ đã có kinh nghiệm trước đó.

2. Cách chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè

Quần áo sơ sinh cho bé trai

Mẹ nên chọn quần áo dài chân tay có chất vải mềm, thoáng cho bé - Ảnh: Internet

Dù là mùa hè nhưng cũng không có nghĩa là mẹ phải chọn quần áo áo phông quần cộc.

Mẹ hãy cứ chọn mua quần áo dài chân tay có chất vải mỏng, mềm mại, thoáng mát để không gây khó chịu cho bé. Nên lựa chọn màu sắc cho phù hợp cho bé trai là màu xanh, màu vàng hoặc màu trắng cho bé trông thật “men lỳ ”!

Nên chọn quần áo có màu trắng, xanh, vàng cho bé trai -Ảnh: Internet

Cụ thể:

Áo sơ sinh: 5 chiếc dài tay loại cúc cài chéo hoặc dây buộc chéo

Quần sơ sinh: từ 5 – 10 chiếc loại đũng rộng và bơi bo gấu một chút, phần cạp chun phải thoải mái.

Mũ hoặc băng che thóp: 3 – 5 cái

Bao tay, bao chân: 5 bộ

Yếm quàng cổ: 3 – 4 chiếc

Quần đóng bỉm: 5 chiếc

Mẹ có thể sắm thêm 2 bộ body cộc và 2 bộ body dài để khi ngủ mặc cho bé. Bé sẽ không bị lạnh bụng.

2. Tã bỉm, các loại khăn, đồ dùng sơ sinh

Chuẩn bị các loại khăn, tã bỉm, đồ dùng sơ sinh cho bé -Ảnh: Internet

Những đồ mẹ cần sắm gồm:

Các loại khăn xô như khăn mặt, khăn sữa, khăn quàng cổ… Nên sắm nhiều với số lượng có thể 40 – 50 chiếc vì đến khi bé lớn vẫn dùng.

Khăn tắm xô: khoảng 3 chiếc. Trong đó chọn 1, 2 chiếc có mũ để giữ ấm cho bé

Khăn voan mỏng, màu trắng: 1 chiếc. Khăn này sẽ giúp bé ra ngoài tránh bụi, tránh gió.

Tã chéo: 10 chiếc

Tã vuông: 10 chiếc

Ngoài ra, mẹ nên sắm thêm tã giấy sơ sinh, miếng lót phân xu.

3. Các loại thuốc, kem hăm, đồ dùng vệ sinh cho bé

Ảnh minh họa: Internet

Chị em cũng không nên bỏ qua việc sắm các loại đồ dùng như cồn y tế, tưa lưỡi, kem hăm, tăm bông, bông y tế, nước muối sinh lý, băng rốn, bấm móng tay, cặp nhiệt độ, sữa tắm gội…

Đồng thời, trong mùa hè, mẹ cũng cần sắm thêm bình sữa, núm ty giả, để phòng khi mới sinh xong mẹ chưa có sữa ngay. Tuy nhiên chị em lưu ý đừng nên cho bé ty bình nhiều nhé vì có thể bé sẽ quen và không ty mẹ.

4.Một số đồ sơ sinh cần thiết khác

Trên đây là những đồ dùng cơ bản. Ngoài ra, các mẹ hãy chú ý sắm những món sau:

Mẹ bầu cần chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai vào mùa hè trước khi vượt cạn -Ảnh: Internet

- Màn chụp

- Gối chống lõm đầu

- Bộ gối chặn

- Chăn lưới để đắp mùa hè

- Chiếu cói

- Ga chống thấm

- Thìa nhỏ và cốc nước có nắp

- Chậu tắm, chậu rửa mặt…

Ngoài ra, tùy tình hình mà các mẹ có thể xem xét để trang bị thêm một số món như nôi, xe đẩy…

Vậy là bạn đã có thể lên danh sách những món đồ cho bé một cách đầy đủ, cần thiết và tiết kiệm nhất! Hy vọng những chia sẻ về cách chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè vừa chia sẻ sẽ thật hữu ích cho bạn.