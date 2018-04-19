Bỏ túi ngay cách chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè đầy đủ và tiết kiệm

Chăm sóc con 19/04/2018 16:09

Sau thời kỳ mang thai dài, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là bạn sẽ đón chào bé yêu. Bạn đang rất háo hức muốn sắm đồ cho bé nhưng vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ. Hãy cùng Phụ Nữ và Gia Đình tìm hiểu cách chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè nhé!

1. Lưu ý khi chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trong mùa hè

Bỏ túi ngay cách chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè đầy đủ và tiết kiệm - Ảnh 1
Chị em cần cân nhắc kỹ khi mua đồ cho trẻ sơ sinh -Ảnh: Internet

Việc sắm đồ sơ sinh không hề đơn giản. Chị em cần cân nhắc về khả năng tài chính của gia đình, chỉ nên sắm những món cần thiết, đừng mua vì sở thích.

Nhiều chị em thấy đồ đẹp, đáng yêu là mua tràn lan, dẫn đến thừa thải. Trong khi đó, bé lớn rất nhanh nên có nhiều món đồ sẽ không dùng đến, đặc biệt là với quần áo. Hơn nữa, vào mùa hè giặt rất nhanh khô, nên bạn cần đảm bảo mua vừa đủ.

Bỏ túi ngay cách chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè đầy đủ và tiết kiệm - Ảnh 2
Chị em cần đảm bảo mua đồ vừa và đủ -Ảnh: Internet

Bạn nên giặt đồ ngay sau khi mua về, trước khi cho bé mặc trong lần đầu tiên. Nhớ giặt thật sạch nhé!

Không nên dùng khăn tắm bông sau khi tắm cho bé. Bạn hãy chọn khăn tắm cotton có góc trùm đầu vừa mềm vừa thấm nước rất hiệu quả.

Chị em cần cẩn thận khi chọn khăn tắm cho bé -Ảnh: Internet

Mách nhỏ là cách chị em đang có nhu cầu sắm đồ sơ sinh cho bé trai trong mùa hè hãy học hỏi những mẹ đã có kinh nghiệm trước đó.

2. Cách chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè

  • Quần áo sơ sinh cho bé trai
Mẹ nên chọn quần áo dài chân tay có chất vải mềm, thoáng cho bé - Ảnh: Internet

Dù là mùa hè nhưng cũng không có nghĩa là mẹ phải chọn quần áo áo phông quần cộc.

Mẹ hãy cứ chọn mua quần áo dài chân tay có chất vải mỏng, mềm mại, thoáng mát để không gây khó chịu cho bé. Nên lựa chọn màu sắc cho phù hợp cho bé trai là màu xanh, màu vàng hoặc màu trắng cho bé trông thật “men lỳ ”!

Nên chọn quần áo có màu trắng, xanh, vàng cho bé trai -Ảnh: Internet

Cụ thể:

  • Áo sơ sinh: 5 chiếc dài tay loại cúc cài chéo hoặc dây buộc chéo
  • Quần sơ sinh: từ 5 – 10 chiếc loại đũng rộng và bơi bo gấu một chút, phần cạp chun phải thoải mái.
  • Mũ hoặc băng che thóp: 3 – 5 cái
  • Bao tay, bao chân: 5 bộ
  • Yếm quàng cổ: 3 – 4 chiếc
  • Quần đóng bỉm: 5 chiếc

Mẹ có thể sắm thêm 2 bộ body cộc và 2 bộ body dài để khi ngủ mặc cho bé. Bé sẽ không bị lạnh bụng.

2. Tã bỉm, các loại khăn, đồ dùng sơ sinh

Bỏ túi ngay cách chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè đầy đủ và tiết kiệm - Ảnh 3
Chuẩn bị các loại khăn, tã bỉm, đồ dùng sơ sinh cho bé -Ảnh: Internet

Những đồ mẹ cần sắm gồm:

Các loại khăn xô như khăn mặt, khăn sữa, khăn quàng cổ… Nên sắm nhiều với số lượng có thể 40 – 50 chiếc vì đến khi bé lớn vẫn dùng.

Khăn tắm xô:  khoảng 3 chiếc. Trong đó chọn 1, 2 chiếc có mũ để giữ ấm cho bé

Khăn voan mỏng, màu trắng:  1 chiếc. Khăn này sẽ giúp bé ra ngoài tránh bụi, tránh gió.

Tã chéo: 10 chiếc

Tã vuông: 10 chiếc

Ngoài ra, mẹ nên sắm thêm tã giấy sơ sinh, miếng lót phân xu.

3. Các loại thuốc, kem hăm, đồ dùng vệ sinh cho bé

Bỏ túi ngay cách chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè đầy đủ và tiết kiệm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chị em cũng không nên bỏ qua việc sắm các loại đồ dùng như cồn y tế, tưa lưỡi, kem hăm, tăm bông, bông y tế, nước muối sinh lý, băng rốn, bấm móng tay, cặp nhiệt độ, sữa tắm gội…

Đồng thời, trong mùa hè, mẹ cũng cần sắm thêm bình sữa, núm ty giả, để phòng khi mới sinh xong mẹ chưa có sữa ngay. Tuy nhiên chị em lưu ý đừng nên cho bé ty bình nhiều nhé vì có thể bé sẽ quen và không ty mẹ.

4.Một số đồ sơ sinh cần thiết khác

Trên đây là những đồ dùng cơ bản. Ngoài ra, các mẹ hãy chú ý sắm những món sau:

Bỏ túi ngay cách chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè đầy đủ và tiết kiệm - Ảnh 5

Mẹ bầu cần chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai vào mùa hè trước khi vượt cạn

-Ảnh: Internet

- Màn chụp

- Gối chống lõm đầu

- Bộ gối chặn

- Chăn lưới để đắp mùa hè

- Chiếu cói

- Ga chống thấm

- Thìa nhỏ và cốc nước có nắp

- Chậu tắm, chậu rửa mặt…

Ngoài ra, tùy tình hình mà các mẹ có thể xem xét để trang bị thêm một số món như nôi, xe đẩy…

 Vậy là bạn đã có thể lên danh sách những món đồ cho bé một cách đầy đủ, cần thiết và tiết kiệm nhất! Hy vọng những chia sẻ về cách chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé trai mùa hè vừa chia sẻ sẽ thật hữu ích cho bạn.

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