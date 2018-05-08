Biết trẻ bị tự kỷ cha mẹ nên làm gì?

Nhiều bậc phụ huynh không nắm hết kiến thức về bệnh tự kỷ ở trẻ và cách

Chứng tự kỷ hay được gọi là rối loạn tự kỷ là một rối loạn kéo dài đến cuối đời, ảnh hưởng nhiều đến ngôn ngữ hành vi, giao tiếp xã hội...

Bệnh tự kỷ có ảnh hưởng đến hành vi, giao tiếp xã hội của trẻ -Ảnh: Internet

Những biểu hiện của bệnh thường xuất hiện ngay từ những năm đầu đời, thường là trước 3 tuổi. Tỷ lệ mắc bệnh tự kỷ xuất hiện ở các bé trai thường cao hơn bốn đến năm lần so với bé gái.

Do không có giao tiếp, tương tác xã hội với những người khác, sự phát triển mọi mặt về tâm lý và xã hội của người mắc chứng tự kỷ đều hạn chế. Theo thời gian, trẻ có thể bị mất hoặc suy thoái các kỹ năng ngôn ngữ và xã hội.

2. Làm sao để nhận biết trẻ bị tự kỷ?

Dựa trên thực tế cách tương tác của trẻ với môi trường xã hội mà ta có thể xác định được trẻ có mắc phải hội chứng tự kỷ hay không, mức độ thế nào.

Trẻ bị tự kỷ thường ít tương tác với môi trường xã hội -Ảnh: Internet

Hiện nay, có nhiều bậc cha mẹ cho rằng con mình chậm nói là biểu hiện của bệnh tự kỷ nên đưa con đến các trung tâm tự kỷ để nhờ can thiệp.

Thực tế, ở trẻ tự kỷ, ngoài việc bị chậm nói, phải kèm theo những biểu hiện khác lạ. Chẳng hạn, sau 12 tháng tuổi mà trẻ vẫn không bập bẹ, không ra hiệu, làm điệu bộ vẫy tay, vui chơi… Hoặc sau 16 tháng tuổi, trẻ không nói được từ nào. Đến 2 tuổi, trẻ không đáp trả được câu ngắn nào.

Trẻ chậm nói không phải là biểu hiện của bệnh tự kỷ -Ảnh: Internet

3. Nguyên nhân tự kỷ ở trẻ

Nhiều bậc phụ huynh có suy nghĩ sai lầm con mắc bệnh tự kỷ là do lỗi lầm từ cách chăm sóc của người lớn. Thực tế, hội chứng tự kỷ lỗi không hoàn toàn từ cách chăm sóc của cha mẹ.

Nguyên nhân trẻ bị tự kỷ không hoàn toàn do cách chăm sóc của người lớn -Ảnh: Internet

Theo các nhà khoa học, nguyên nhân tự kỷ là do di truyền và môi trường. Có thể kể đến một số nguyên nhân gây bệnh tự kỷ ở trẻ:

Do người mẹ mắc virus Rubella trong thời kỳ mang thai khiến não của thai nhi kém phát triển, gây ra bệnh tự kỷ.

Người mẹ mắc phải bệnh lý tuyến giáp gây thiếu hụt tyroxin trong kỳ thai nghén gây sản sinh ra những thay đổi trong não thai nhi, dẫn tới tự kỷ.

Người mẹ mắc bệnh đái tháo đường trong thời kỳ thai nghén sẽ tăng gấp đôi nguy cơ bị tự kỷ ở trẻ.

Dùng một số loại thuốc trong thai kỳ như thuốc an thần, thuốc điều trị dạ dày, viêm khớp là yếu tố gây nên tự kỷ ở trẻ.

Môi trường tiếp xúc với các chất độc hại như hóa chất, thuốc trừ sâu gây ra bất thường về gen, đột biến gen có ảnh hưởng đến các bà mẹ mang thai.

4. Bé bị tự kỷ làm như thế nào?

Nếu can thiệp sớm thì cơ hội trở trẻ bị tự kỷ quay lại cuộc sống bình thường càng cao -Ảnh: Internet

Nếu phát hiện sớm tự kỷ và can thiệp điều trị với trẻ từ 18-36 tháng tuổi thì khả năng chữa khỏi, có thể hòa nhập trở lại với cộng đồng là 30%.

Với những bé bị tự kỷ nhẹ và trung bình trong 1-3 tuổi, có thể cải thiện và gia tăng khả năng giao tiếp qua ngôn ngữ, hành vi.

Việc phát hiện sớm là rất quan trọng. Nếu phát hiện sớm thì trẻ tự kỷ có thể đi học với các bạn bình thường.

Trẻ bị tự kỷ chữa như thế nào? Bạn nên kiên trì dạy trẻ nói, tăng cường thời gian trò chuyện để bé luyện nói và có phản xạ về lời nói nhanh chóng hơn.

Nên kiên trì dạy trẻ nói và tăng cường thời gian trò chuyện -Ảnh: Internet

Đặc biệt, hãy giảm bớt thời gian cho bé tiếp xúc với tivi, điện thoại, máy tính... Nếu trẻ chậm nói nhưng các biểu hiện vẫn bình thường như các trẻ khác thì các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng.

Nên giảm bớt thời gian cho bé tiếp xúc điện thoại, máy tính -Ảnh: Internet

Vậy là bạn đã có thể bổ sung thêm những kiến thức về bệnh tự kỷ ở trẻ và biết được Bé bị tự kỷ làm như thế nào? Khắc phục được căn bệnh tự kỷ là cuộc chiến thường kéo dài và rất gian nan.

Hãy quan tâm trẻ nhiều hơn để sớm phát hiện bệnh và kiên trì cùng trẻ vượt qua bệnh để trẻ có nhiều cơ hội hòa nhập với cộng đồng, tự lập trong cuộc sống hơn!