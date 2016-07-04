Bạn có biết cách nào giúp trị ho cho trẻ hiệu quả nhất không?

Cách làm: Giã nhuyễn lá diếp cá, trộn nước vo gạo vào trộn đều. Sau đó, đun sôi nhỏ lửa khoảng 20 phút, lọc lấy nước cho bé uống.

Cách dùng: Mỗi ngày cho bé uống khoảng 3 lần. Nên cho bé uống sau mỗi bữa ăn khoảng 1 giờ để thuốc phát huy tác dụng

Củ cải trắng và gừng

Nguyên liệu: 1 củ cải trắng + 1 củ gừng + mật ong

Cách làm: Xay nhuyễn củ cải trắng và gừng rồi cho vào bát sứ, thêm một ít nước lọc và một ít mật ong đem hấp cách thủy cỡ 10-15 phút.

Cách dùng: Cho bé uống mỗi lần 2-3 thìa cà phê, uống 3 lần/ một ngày.

Cây xương sông

Nguyên liệu: Lá xương sông + lá hẹ + đường phèn

Cách làm: Rửa sạch búp lá non (lá xương sông) cùng lá hẹ, thái nhỏ và trộn đều với đường phèn. Cuối cùng, hấp cách thủy hỗn hợp trên.

Cách dùng: Để hỗn hợp nguội rồi cho trẻ uống trong ngày. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 2-3 thìa.

Củ nghệ tươi

Nguyên liệu: Củ nghệ tươi + 5g đường phèn

Cách làm: Giã nhỏ củ nghệ, cho một ít nước lọt vào nghệ đã nhuyễn, trộn 5g đường vào hỗn hợp và đem chưng cách thủy 10 phút.

Cách làm: Cho bé uống mỗi lần uống ½ thìa cà phê tùy vào độ tuổi của bé. Cứ như thế ngày uống 3 lần cho đến khi khỏi bệnh.

Quất xanh

Nguyên liệu: 2-3 quả quất xanh + đường phèn/ mật ong

Cách làm: Rửa sạch, cắt ngang để nguyên cả vỏ và hạt quả quất xanh rồi trộn với đường phèn hoặc mật ong, sau đó hấp cách thủy đến khi quất chín.

Cách dùng: Dằm cả vỏ, bỏ hạt, để nguội cho trẻ uống nhiều lần trong ngày.

Lê và xuyên bối

Nguyên liệu: 1 trái lê + 2-3 viên đường phèn + 5-6 hạt xuyên bối

Cách làm: Chọn trái lê to, bỏ vỏ, cắt nắp, khoét bỏ lõi. Bỏ vào bên trong lê 2-3 cục đường phèn nhỏ, 5-6 hạt xuyên bối (mua ở quầy thuốc Đông y). Cho lê vào hấp cách thuỷ chừng 30 phút.

Cách dùng: Ngày cho bé ăn 2 lần.

Nước củ cải luộc

Nguyên liệu: Củ cải trắng + nước đun sôi

Cách làm: Cắt 4-5 lát củ cải trắng cho vào một nồi nhỏ, châm bát nước, đun sôi, sau đó để lửa liu riu thêm 5-10 phút.

Cách dùng: Cho bé uống nước này khi còn nóng điều trị ho, khô mũi, đau hong, ho khan, có đờm.

Hoa hồng bạch

Nguyên liệu: Cánh hoa hồng bạch + đường phèn + nước lọc

Cách làm: Lấy cánh hoa hồng bạch rửa sạch trộn với lượng đường phèn vừa đủ, một ít nước lọc, đem hấp cách thủy.

Cách dùng: Cho bé uống 3-4 lần/ngày, 1 thìa/lần.

Nước tỏi hấp

Nguyên liệu: 2-3 tép tỏi + 1 viên đường phèn + 1/2 bát nước

Cách làm: Lấy 2-3 tép tỏi, đập dập, cho vào bát, thêm một nửa bát nước, 1 viên đường phèn, hấp cách thuỷ 15 phút.

Cách dùng: Cho bé uống nước tỏi hấp này khi còn ấm, ngày 2-3 lần, vừa tốt cho dạ dày, phổi, vừa trị được ho, cảm lạnh.

Tỏi và mật ong

Nguyên liệu: 2 tép tỏi + 2 thìa cà phê mật ong

Cách làm: Giã nát hai tép tỏi, trộn với hai thìa cà phê mật ong, đem hấp cách thủy. Chú ý không được hấp chín tỏi, nếm thử thấy vị hắc mùi tỏi là được.

Cách dùng: Cho bé uống 1/2 thìa cà phê, ngày từ 1 – 2 lần. Trước khi uống, nên cho bé uống nước lọc.

Húng chanh và quất

Nguyên liệu: 15 – 16 lá húng chanh + 4 – 5 quả quất xanh + đường phèn

Cách làm: Chọn khoảng 15 – 16 lá húng chanh và từ 4 – 5 quả quất xanh, rửa sạch, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Sau đó tất cả cho vào bát, thêm lượng đường phèn vừa đủ, hấp cách thủy khoảng 20 phút.

Cách dùng: Cho bé uống liên tục 1 – 2 lần/ngày đến khi hết ho.