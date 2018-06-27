Bác sĩ Nhi hướng dẫn mẹ cách hay cho bé uống thuốc dễ dàng, không nôn trớ

Để bé uống thuốc dễ dàng mà không bị nôn trớ, mẹ có thể phân loại từng dạng thuốc và sử dụng những cách đơn giản dưới đây theo lời tư vấn của bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương.

Mẹo giúp bé uống thuốc không bị nôn Trước khi cho bé uống thuốc, cha mẹ cần kiểm tra chắc chắn đã lấy đúng loại thuốc, đúng cữ thuốc và liều lượng bác sĩ đã chỉ định. Tuyệt đối không sử dụng toa thuốc cũ hoặc mượn toa thuốc của bé khác để mua thuốc uống cho bé ngoài những thuốc không cần thoa như thuốc hạ sốt. Để công cuộc cho bé uống thuốc diễn ra thuận lợi, cha mẹ cần báo cho bé biết đã đến giờ uống thuốc, ngay cả khi bé tỏ vẻ không thích điều này. Nếu bé có thể tự uống thuốc, cha mẹ có thể khuyến khích và hãy cho bé uống ở không gian bé cảm thấy thoải mái nhất.

Mẹ nên cho bé uống thuốc ở không gian dễ chịu - Ảnh minh họa: Internet Mẹ hãy kiên nhẫn giải thích cho bé việc uống thuốc sẽ giúp con khỏe hơn và nhanh hết bệnh. Bé sẽ hiểu và tiếp nhận lời động viện của cha mẹ. Không nên nói dối bé thuốc là kẹo hoặc bánh. Cha mẹ chỉ cần nói dối một lần, những lần sau bé sẽ mất lòng tin và sẽ không hợp tác. Nếu bé từ chối, cha mẹ hãy thử lại trong nửa giờ tiếp theo. Vị đắng của thuốc luôn khiến bé khó chịu. Mẹ nên chuẩn bị sẵn ly nước lạnh, nước trái cây hoặc 1 que đá để bé ngậm trước và sau khi uống thuốc để nhanh quên đi cảm giác khó khăn vừa trải qua.

Cách cho bé uống từng loại thuốc Thuốc bột pha nước Cho bé uống thuốc bột, mẹ có thể pha với một ít nước đường hay sữa. Sau đó dùng ống tiêm nhỏ (đã tháo bỏ kim tiêm) rút xuống và xịt ít thuốc vào bên trong miệng, vùng mặt trong của má (nơi này ít có cảm giác vị giác) rồi rút ống tiêm ra. Bé sẽ nuốt thuốc dễ dàng. Mẹ cũng có thể dùng ống hút để hút thuốc trong chiếc cốc yêu thích. Sau khi bé hút hết, mẹ nhớ thêm ít nước lọc hoặc nước trái cây vào để tráng sạch thuốc. Mẹ lưu ý đừng bao giờ trộn thuốc vào bình sữa của bé. Bé sẽ khó bú hết bình sữa dẫn đến uống không đủ thuốc. Nghiêm trọng hơn, bé sẽ sợ cả bình sữa. Siro Thuốc uống dạng siro gúp bé uống dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet Nếu bé uống thuốc dạng siro, mẹ hãy dùng dụng cụ đo thuốc hoặc ống tiêm để đong liều thuốc. Không nên sử dụng muỗng cà phê vì liều lượng sẽ không chính xác. Thuốc dạng viên nén Nếu bé không thể nuốt cả viên thuốc, mẹ có thể hỏi ý kiến bác sĩ để tán viên thuốc. Nếu bắt buộc phải uống nguyên viên, mẹ có thể đề nghị bác sĩ thay thế bằng thuốc bột pha nước hoặc siro. Trước khi cho thuốc vào miệng, mẹ hãy cho bé uống một chút nước để làm ẩm miệng. Bé có thể nuốt cả viên nén dễ dàng nếu mẹ cho bé uống một muỗng nước trái cây hoặc sữa chua, rồi cho uống thêm nước. Thuốc dạng viên nang Để bé uống thuốc dễ dàng mẹ cần linh động áp dụng một số cách khác nhau - Ảnh minh họa: Internet Viên nang sẽ khó uống hơn đối với bé. Mẹ hãy bảo bé nhìn xuống sàn nhà, đưa viên nang vào miệng bé và cho bé uống nhiều nước hoặc thức uống mà bé thích (trong khi vẫn nhìn xuống sàn nhà). Một cách khác là đặt viên nang vào một muỗng nhỏ sữa chua hoặc nước trái cây, cách này sẽ giúp viên nang để trượt xuống cổ họng bé dễ hơn. Cuối cùng, mẹ đừng quên khen ngợi bé uống thuốc giỏi để con không còn cảm thấy nặng nề và buồn nôn khi uống thuốc. Bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương (Giảng viên bộ môn Nhi - Đại học Y dược TP.HCM)

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