6 món ngon dễ làm giúp lông mi con yêu dài như búp bê

Trong cá có chứa rất nhiều chất protein và đó cũng chính là những dưỡng chất giúp lông mi của trẻ phát triển. Cấu tạo của các sợi lông mi và tóc đều từ protein. Do vậy ăn nhiều protein sẽ là chìa khóa để lông mi dài hơn.

Cho trẻ ăn cá sẽ tốt hơn ăn thịt, bởi cá cũng rất giàu axit béo Omega-3, giúp cải thiện tuần hoàn, từ đó lông mi sẽ nhận được nhiều chất dinh dưỡng và oxy.

Trứng

Trứng giàu protein và cũng là một trong những thực phẩm tốt nhất giúp lông mi mọc dài hơn. Trứng vô cùng ít chất béo và nhiều chất dinh dưỡng, cung cấp một số khoáng chất mà lông mi cần để phát triển mạnh mẽ và khỏe mạnh.

Quả óc chó

Quả óc chó là nguồn Vitamin E và biotin dồi dào. Cả hai loại vitamin này đều giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi bị hư hại. Vitamin E và biotin sẽ hoạt động như một lá chắn bảo vệ để giúp lông mi trẻ phát triển lâu dài và mạnh mẽ.

Cam

Vitamin C trong các loại quả như cam, quýt, bưởi, chanh đóng một vai trò rất lớn trong việc giúp máu lưu thông khỏe mạnh, hỗ trợ các mạch máu nhỏ, cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho lông mi trẻ. Sự thiếu hụt vitamin C có thể gây rụng mi, vì vậy mẹ nên bổ sung cho bé thật nhiều vitamin C.

Khoai lang

Chứa rất nhiều Vitamin A, khoai lang cung cấp cho cơ thể các beta-carotene cần thiết để giữ cho lông mi của bé luôn dài và khỏe mạnh

Đậu lăng

Đậu lăng không chỉ có chứa rất nhiều protein, mà còn rất giàu biotin, sắt và kẽm. Sự kết hợp của các khoáng chất có trong đậu lăng sẽ giúp giữ cho lông mi của trẻ phát triển mạnh mẽ.