4 thói quen của cha mẹ vô tình khiến IQ của con giảm rõ rệt

Nếu muốn con lớn lên thông minh, tài giỏi, cha mẹ cần tránh ngay những thói quen xấu sau:

Ngày nay, tỉ lệ suy giảm IQ ở trẻ nhỏ ngày càng tăng cao, phần lớn lý do đến từ những sai lầm của cha mẹ . Việc duy trì những thói quen xấu, không biết cân bằng và điều chỉnh trong nếp sống sinh hoạt của các bậc phụ huynh đã làm hạn chế khả năng phát triển của con.

Nếu cha mẹ là người "hảo ngọt", thường xuyên ăn các món nhiều đường và cho con ăn cùng mình, điều này khiến não bộ của trẻ chậm phát triển và kém thông minh.

Theo nghiên cứu của trường Đại học Nam California, đường ảnh hưởng xấu đến các tế bào não bộ của con người. Việc ăn đường liên tục trong 6 tuần khiến não bộ hoạt động chậm, kém hiệu quả, ảnh hưởng xấu cho việc học tập và ghi nhớ.

Để con hít phải khói thuốc lá

Khả năng ghi nhớ, giao tiếp của trẻ bị ảnh hưởng nếu thường xuyên hít phải khói thuốc lá - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ có thể bị giảm IQ nếu hít phải khói thuốc lá từ những người xung quanh, đặc biệt là từ cha mẹ mình.

Trẻ tiếp xúc lâu ngày với khói thuốc sẽ làm não bộ nhiễm phải những chất độc hại, giảm sự sản sinh và cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho não bộ. Khả năng ghi nhớ, giao tiếp của não bộ trẻ có thể bị gián đoạn do các tế bào thần kinh và mạch máu bị ảnh hưởng.

Không kiểm soát thời gian con chơi điện thoại

Sai lầm của cha mẹ là phụ thuộc vào điện thoại, TV để giữ con ngồi yên, không nghịch ngợm. Thậm chí không kiểm soát thời gian con trẻ sử dụng đồ điện tử.

Trẻ thường xuyên sử dụng điện thoại kém thông minh hơn bạn đồng trang lứa - Ảnh minh họa: Internet

Dựa theo biểu đồ kiểm tra não bộ của gần 10.000 đứa trẻ tại Mỹ, việc sử dụng điện thoại thường xuyên và dài ngày khiến vỏ não bị mỏng sớm hơn bình thường. Lớp vỏ não này là nơi tiếp nhận và xử lý thông tin mới, giúp định hình, phát triển các chức năng nhận thức, ngôn ngữ, ký ức cho trẻ.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trẻ được cha mẹ cho sử dụng điện thoại từ 5-7 tiếng/ngày có khả năng chậm nói, kém tư duy hơn những đứa trẻ ít dùng đồ điện tử.

Ngủ muộn và kéo con ngủ muộn theo

Rất nhiều cha mẹ có thói quen thức khuya và cho con thức cùng. Việc này không chỉ có hại cho sức khỏe cha mẹ mà còn khiến con kém thông minh.

Cha mẹ ngủ muộn gây ảnh hưởng đến con trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Các nhà khoa học đã chứng minh, thời gian bé ngủ là lúc não bộ hoạt động tích cực, sắp xếp lại những dữ liệu tiếp nhận trong ngày. Việc ngủ muộn thường xuyên tạo nên những biểu hiện tiêu cực ở trẻ như suy giảm khả năng tập trung, ghi nhớ kém.

Những thói quen xấu trên không chỉ ảnh hưởng không tốt đến não bộ của con mà còn nguy hại cho sức khỏe cha mẹ. Vì vậy phụ huynh nên học cách sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đủ chất, ngủ đúng giờ để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.