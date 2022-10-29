4 kiểu nuôi dạy con vô cùng "độc hại" các bố mẹ nên tránh

Chăm sóc con 29/10/2022 05:29

Thời này nhiều bậc bố mẹ thường dạy con theo cách riêng. Điều đó dẫn đến nhiều vấn đề phản xã hội và cũng không mang lại một kết quả có lợi nào.

1. Tranh đua làm phụ huynh tốt nhất 

4 kiểu nuôi dạy con vô cùng 'độc hại' các bố mẹ nên tránh - Ảnh 1

Thay vì cùng nhau hợp tác trong việc giáo dục con cái, một số cha mẹ lại hành động như đây là một cuộc thi xem ai giáo dục trẻ tốt hơn. Họ quên một điều rằng, gia đình mạnh mẽ nhất khi mọi người cùng đoàn kết. 

Ảnh minh họa: Internet

Thay vì cùng nhau hợp tác trong việc giáo dục con cái, một số cha mẹ lại hành động như đây là một cuộc thi xem ai giáo dục trẻ tốt hơn. Họ quên một điều rằng, gia đình mạnh mẽ nhất khi mọi người cùng đoàn kết. 

Việc quá cố gắng thể hiện khả năng của bản thân tại gia đình như là xem ai lau nhà sạch hơn, ai rửa chén nhanh nhất… không thực sự giúp ích gì cho gia đình, mà thực chất đang tạo ra vết nứt giữa các thành viên. Con trẻ sẽ không hiểu được vì sao cha mẹ phải hành động như vậy. Các con nên được chăm sóc bởi những người phụ huynh biết yêu thương nhau, tôn trọng và hợp tác với nhau hơn là chỉ bởi một người hết mình đến mức mệt mỏi, không còn thời gian để giải trí, chia sẻ cùng con.

2. Bù đắp quá mức

Các phong cách nuôi dạy con cái khác nhau có thể khiến một bên cha mẹ bù đắp quá mức cho bên kia. 

Nếu một bên cha mẹ có xu hướng nghiêm khắc, thì cha mẹ còn lại có thể phản ứng bằng cách thoải mái hơn trong nỗ lực cân bằng thái độ vô nghĩa của đối tác.

Đóng vai “cha mẹ tốt, cha mẹ xấu” lôi kéo trẻ thao túng tình huống.

Việc bù đắp quá mức cho cha mẹ còn lại dẫn đến sự thiếu nhất quán, điều này không tốt cho sức khỏe của trẻ.

Nếu bạn và người phối ngẫu của bạn không đồng ý về kỷ luật , hãy xem xét các phong cách nuôi dạy con cái của bạn . Làm việc cùng nhau để thiết lập các quy tắc gia đình rõ ràng và các hệ quả mà cả hai bạn sẽ thực thi một cách nhất quán.

3. Thách thức để được yêu thích nhất

4 kiểu nuôi dạy con vô cùng 'độc hại' các bố mẹ nên tránh - Ảnh 2

Đôi khi cha mẹ làm việc chăm chỉ để trở thành cha mẹ yêu thích của con mình. Nhu cầu được yêu thích thường khiến họ nhượng bộ những hành vi xấu, hoặc làm hư một đứa trẻ trong nỗ lực giành lấy sự ưu ái của chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi cha mẹ làm việc chăm chỉ để trở thành cha mẹ yêu thích của con mình. Nhu cầu được yêu thích thường khiến họ nhượng bộ những hành vi xấu, hoặc làm hư một đứa trẻ trong nỗ lực giành lấy sự ưu ái của chúng.

Cuối cùng, cố gắng giành được sự chấp thuận của con bạn sẽ phản tác dụng. Trong tình huống này, con bạn sẽ chỉ hạnh phúc khi bạn không thực thi các quy tắc.

Trẻ em cần có cấu trúc rõ ràng , giới hạn chắc chắn và kỷ luật nhất quán , có nghĩa là sẽ có ngày bạn không giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc thi nổi tiếng nào.

Vào những ngày nhất định, trẻ em thích cha mẹ này hơn cha mẹ kia là điều bình thường.

4. Con phải nghe lời người lớn mới là đứa trẻ ngoan

Theo Laura Markham - Một nhà tâm lý học và là tác giả của cuốn sách Cha mẹ bình yên, con hạnh phúc, những đứa trẻ quá ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ răm rắp lớn lên sẽ dễ trở thành "những người lớn ngoan ngoãn". Hay nói cách khác, đó là những người không có chính kiến cá nhân, thiếu quyết đoán, thiếu tự lập và không dám đấu tranh cho quyền lợi cá nhân, thậm chí dễ trở thành "kẻ khờ" bị người khác thao túng...

Một số cha mẹ Việt xem sự vâng lời là một đức tính căn bản, vâng lời là không được cãi người lớn, không chỉ đứa trẻ phải vâng lời cha mẹ mà phải vâng lời người lớn nói chung, chẳng hạn có bà mẹ cho biết "Phải vâng lời ba mẹ, vâng lời người lớn, rồi kính trên nhường dưới... Ví dụ như là mẹ nói con nghe lời nhưng dì nói con không nghe là không được".

Nếu cha mẹ xem sự vâng lời là một giá trị ưu tiên trong giáo dục con cái, muốn con mình luôn ngoan và luôn biết vâng lời mình một cách tuyệt đối, thì có nghĩa là cha mẹ đang nặn đúc con thành một hình nhân theo ý mình chứ không cho con cái sống cuộc sống của chính chúng với những tính cách riêng, những khác biệt riêng.

Đoán tương lai trẻ qua hành vi trên bàn ăn

Đoán tương lai trẻ qua hành vi trên bàn ăn

Phép xã giao trên bàn ăn có liên quan mật thiết đến sự giáo dục trong gia đình mà một người nhận được từ khi còn nhỏ. Tương lai trẻ thành danh hay bình thường chỉ cần nhìn hành vi trên bàn ăn.

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