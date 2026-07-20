10 cách giúp trẻ ngủ ngon hơn mà không cần dùng điều hòa cả đêm

Khi không gian ngủ đã được làm mát trước, trẻ có thể nhanh chóng thích nghi và đi vào giấc ngủ mà không cần duy trì thiết bị làm lạnh trong thời gian dài.

Thay vì bật điều hòa cả đêm, cha mẹ có thể chủ động làm mát phòng trước khi trẻ đi ngủ. Việc mở cửa thông thoáng vào thời điểm thích hợp, kết hợp sử dụng quạt để lưu thông không khí sẽ giúp nhiệt độ trong phòng dễ chịu hơn.

Ánh nắng trực tiếp chiếu vào phòng có thể khiến nhiệt độ tăng cao, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Vì vậy, cha mẹ nên sử dụng rèm che để hạn chế lượng nhiệt hấp thụ vào không gian ngủ của trẻ.

Bên cạnh đó, các thiết bị điện tử như máy tính, tivi hoặc đèn công suất lớn cũng có thể tạo thêm nhiệt. Hạn chế sử dụng những thiết bị này sẽ giúp không gian luôn thông thoáng và dễ chịu hơn.

Tạo luồng không khí bằng quạt đúng cách

Quạt là giải pháp làm mát phổ biến giúp tạo sự lưu thông không khí trong phòng. Tuy nhiên, cha mẹ không nên để quạt thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể trẻ trong thời gian dài vì sẽ gây cảm giác khó chịu.

Thay vào đó, nên đặt quạt ở vị trí phù hợp để tạo luồng gió nhẹ, giúp không khí trong phòng được luân chuyển, đảm bảo sự thoải mái khi trẻ ngủ.

Cho trẻ mặc quần áo ngủ mỏng, rộng và thấm hút

Trang phục ngủ cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng điều hòa nhiệt độ của cơ thể trẻ. Những bộ quần áo có chất liệu mềm, mỏng, rộng rãi và thấm hút tốt sẽ giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày nóng.

Cha mẹ nên ưu tiên các loại vải thoáng khí, hạn chế trang phục quá dày hoặc bó sát khiến trẻ dễ đổ mồ hôi và khó ngủ.

Chọn ga giường và nệm có khả năng thoát nhiệt

Bên cạnh nhiệt độ phòng, chất lượng của ga giường và nệm cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm nghỉ ngơi của trẻ. Những sản phẩm có khả năng thoáng khí, hỗ trợ lưu thông không khí tốt sẽ giúp hạn chế cảm giác nóng bí khi nằm.

Khi chọn nệm cho trẻ, phụ huynh nên ưu tiên các dòng nệm foam, nệm cao su được tích hợp công nghệ, chất liệu làm mát và thiết kế tăng cường lưu thông không khí. Chẳng hạn, nệm foam có lớp foam thoáng khí hoặc gel làm mát; nệm cao su với cấu trúc hàng nghìn lỗ thông hơi giúp tản nhiệt hiệu quả.

Nhiều thương hiệu như Gummi, Liên Á, Kim Cương, Dunlopillo hay Goodnight, Vua Nệm, iComfy hiện đều có các dòng nệm ứng dụng vật liệu và công nghệ làm mát, mang lại cảm giác dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng. Kết hợp với ga giường làm từ cotton, Tencel hoặc sợi tre sẽ giúp trẻ có giấc ngủ sâu và thoải mái hơn ngay cả trong mùa hè.

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Tắm hoặc lau người cho trẻ trước giờ ngủ

Trước khi đi ngủ, một lần tắm nhanh hoặc lau người bằng nước ấm có thể giúp trẻ cảm thấy sạch sẽ, dễ chịu hơn. Đây cũng là khoảng thời gian giúp trẻ thư giãn, chuyển dần từ trạng thái hoạt động sang nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, cha mẹ nên tránh tắm quá muộn hoặc sử dụng nước quá lạnh vì có thể khiến trẻ khó thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ.

Cho trẻ uống đủ nước trong ngày

Cơ thể trẻ dễ mất nước khi thời tiết nóng, đặc biệt khi vui chơi hoặc vận động nhiều. Việc bổ sung đủ lượng nước cần thiết trong ngày giúp trẻ duy trì trạng thái thoải mái và hạn chế cảm giác khô nóng khi ngủ.

Cha mẹ nên tập cho trẻ thói quen uống nước thường xuyên, thay vì chỉ bổ sung khi cảm thấy khát.

Giảm vận động mạnh và hạn chế màn hình trước giờ ngủ

Các hoạt động vui chơi quá sôi động trước giờ ngủ có thể khiến trẻ khó thư giãn và mất nhiều thời gian để đi vào giấc ngủ. Vì vậy, cha mẹ nên tạo khoảng thời gian chuyển tiếp bằng những hoạt động nhẹ nhàng như đọc sách, trò chuyện hoặc nghe nhạc.

Ngoài ra, hạn chế tiếp xúc với thiết bị điện tử trước khi ngủ cũng giúp trẻ dễ hình thành thói quen nghỉ ngơi đúng giờ hơn.

Duy trì giờ ngủ và giờ thức ổn định

Một lịch sinh hoạt đều đặn giúp cơ thể trẻ hình thành nhịp sinh học tự nhiên. Khi duy trì thời gian ngủ và thức cố định mỗi ngày, trẻ sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, kể cả trong những ngày thời tiết thay đổi.

Cha mẹ nên xây dựng thói quen ngủ phù hợp với độ tuổi để đảm bảo trẻ có đủ thời gian nghỉ ngơi cần thiết.

Theo dõi nhiệt độ phòng và biểu hiện của trẻ thường xuyên

Mỗi trẻ có khả năng thích nghi với nhiệt độ khác nhau, vì vậy cha mẹ cần quan sát các dấu hiệu như đổ mồ hôi nhiều, quấy khóc, khó ngủ hoặc ngủ không sâu để điều chỉnh môi trường phù hợp.

Việc duy trì phòng ngủ ở mức nhiệt độ dễ chịu, kết hợp với các thói quen chăm sóc phù hợp sẽ giúp trẻ có giấc ngủ chất lượng hơn mà không cần sử dụng điều hòa liên tục suốt đêm.

Việc duy trì môi trường ngủ phù hợp và thói quen sinh hoạt khoa học là yếu tố quan trọng giúp trẻ hình thành nếp ngủ lành mạnh, đồng thời hỗ trợ sự phát triển toàn diện trong những năm đầu đời.