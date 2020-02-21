Ứng xử của những bậc cha mẹ thông minh khi phát hiện con yêu sớm

Dưới đây là những hành động đúng đắn của cha mẹ trước thực trạng này.

Khi phát hiện con có mối quan hệ trên mức tình bạn với một người bạn khác giới, có nhiều cha mẹ gay gắt đến mức tra hỏi, cấm đoán. Tuy nhiên điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý của một đứa trẻ đang trong giai đoạn dậy thì. Vậy các bậc phụ huynh thông minh sẽ làm gì khi con yêu sớm?

Thay vì nổi nóng mắng mỏ, cấm đoán con phải chấm dứt mối quan hệ đó, cha mẹ hãy thật sự bình tĩnh để nói chuyện với con một cách nhẹ nhàng.

Cha mẹ hãy bình tĩnh, nói chuyện với con một cách nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, cha mẹ vội vàng cấm cản, trẻ sẽ càng chống đối. Cha mẹ phản ứng gay gắt trong trường hợp này sẽ khiến trẻ cảm thấy cô đơn, bế tắc, mất tự do. Điều cần làm lúc này là kiên nhẫn tìm hiểu những suy nghĩ của con về mối quan hệ đó. Từ đó, đưa ra những lời khuyên và tìm cách điều chỉnh phù hợp nhất.

2. Trở thành bạn của con

Cha mẹ nên quan tâm, trở thành người bạn thân thiết của con. Một trong những cách gợi mở trẻ nói chuyện về mối quan hệ đó là kể về chính mối tình đầu của mình cho con nghe. Điều này giúp trẻ cảm nhận được sự gần gũi với cha mẹ.

Thêm vào đó, cha mẹ cần tìm cách xóa tan những lo lắng của con khi nghĩ rằng mối quan hệ đó sẽ bị phản đối. Hãy thể hiện cho con thấy rằng mình là người bạn thật sự, con có thể tâm sự bất cứ lúc nào. Có như vậy, cha mẹ mới dễ dàng hiểu sâu về tình trạng mối quan hệ khác giới của con cũng như tìm ra các biện pháp ứng xử phù hợp.

Cha mẹ cần hiểu sâu sắc về mối quan hệ khác giới của con - Ảnh minh họa: Internet

3. Giáo dục giới tính cho con từ lúc 6 tuổi và nâng cao theo từng năm

Những kiến thức và kỹ năng giới tính sẽ giúp con ứng xử đúng đắn, phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ chính mình. Chỉ khi nắm được những hiểu biết cơ bản, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.

Tùy theo độ tuổi, cha mẹ cung cấp cho con những kiến thức phù hợp. Cha mẹ cần chia sẻ thẳng thắn với con về vấn đề giới tính, tình dục và các cơ quan nhạy cảm trên cơ thể để giúp con hiểu rõ những gì không nên làm.

Tuy nhiên, cha mẹ cần lưu ý, khi giáo dục giới tính cho trẻ cần thể hiện sự tế nhị và cởi mở đúng mực, tránh làm cho con cảm thấy hoang mang và nhìn nhận sai lầm về giới tính.

4. Nói cho trẻ biết những quy chuẩn đạo đức

Hiện nay, những quan niệm quá cởi mở về giới tính đã dẫn đến rất nhiều những hậu quả đau lòng. Vì vậy, điều cần thiết khi giáo dục khi con có mối quan hệ với bạn khác giới là giải thích cho trẻ hiểu những điều gì được làm và không được làm.

Cha mẹ hãy giải thích cho con về những quy chuẩn đạo đức - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ cũng cần dạy cho con những giá trị truyền thống, những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp. Lưu ý, khi nói những điều này, cha mẹ cần nói chuyện một cách nhẹ nhàng, tế nhị, tránh gây bối rối hay hiểu lầm không đáng có.

Trên đây là một số gợi ý cho các bậc phụ huynh ứng xử thông minh khi con yêu sớm. Ở từng đứa trẻ có tính cách khác nhau, cha mẹ nên linh hoạt áp dụng những cách khác nhau để giúp con hiểu đúng về mối quan hệ với người bạn khác giới và biết cách tự bảo vệ mình.

Cha mẹ nên dạy con cách kết bạn và chơi an toàn với các bạn. Kết giao nhiều bạn khác giới sẽ giúp con phân biệt được đâu là tình bạn, đâu là tình yêu.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần dành nhiều thời gian quan tâm, trò chuyện với con, chú ý hơn đến những hành vi của trẻ ở độ tuổi dậy thì. Với tình yêu thương và lý trí sáng suốt của cha mẹ, các con sẽ làm chủ được chính mình, không bị sa ngã khi yêu sớm.