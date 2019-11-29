Từ vụ bé gái 13 tuổi nhảy lầu 8 tự tử vì bị mẹ kiểm tra điện thoại: Cha mẹ nên tôn trọng quyền riêng tư của con cái như thế nào?

Bài học làm mẹ 29/11/2019 13:00

Độ tuổi thiếu niên, trẻ bắt đầu cần có không gian riêng. Đây chính là lúc cha mẹ cần tôn trọng quyền riêng tư của con cái để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Cách đây không lâu đã xảy ra vụ việc đáng tiếc, bé gái 13 tuổi ở TP.HCM nhảy từ lầu 8 tự tử vì bị mẹ kiểm tra điện thoại.

Việc này cảnh tỉnh nhiều bậc cha mẹ cần chú ý hơn trong cách quản lý con cái. Tránh để những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

1. Những điều cha mẹ cần biết để không ảnh hưởng đến con

Không gian riêng tư

Khi càng lớn, những đứa trẻ sẽ cần có không gian riêng tư nhiều hơn. Điều này cho thấy trẻ đang phải đối mặt với những thay đổi từ bên trong cơ thể bộc lộ ra tính cách, suy nghĩ và cảm xúc của trẻ. Để con có thể trưởng thành về tư duy, kỹ năng, cha mẹ hãy để trẻ tự giải quyết những khó khăn.

Những bí mật

Từ vụ bé gái 13 tuổi nhảy lầu 8 tự tử vì bị mẹ kiểm tra điện thoại: Cha mẹ nên tôn trọng quyền riêng tư của con cái như thế nào? - Ảnh 1
Không nên mở điện thoại nếu chưa hỏi ý kiến của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu con cái nói với bạn rằng muốn có không gian riêng, điều này chưa chắc là trẻ có điều gì đó muốn giấu bạn. Đơn giản chỉ là một cảm xúc tự nhiên khi bước vào tuổi thanh niên mà thôi. Thế nên hãy tôn trọng quyền riêng tư của con cái.

Tuy nhiên, nếu trẻ luôn tỏ ra thần bí hoặc trở nên lãnh đạm với mọi người thì hãy quan sát và đưa ra giải pháp phù hợp nhất.

Âm thầm theo dõi trẻ

Có một sự thật là tuổi thanh thiếu niên vẫn chưa sẵn sàng để trở thành người lớn. Bộ não của trẻ vẫn đang phát triển và đôi khi hành động mà không nghĩ đến kết quả. Vậy nên hãy đưa ra những lời khuyên và âm thầm ở bên để hỗ trợ trẻ.

Từ vụ bé gái 13 tuổi nhảy lầu 8 tự tử vì bị mẹ kiểm tra điện thoại: Cha mẹ nên tôn trọng quyền riêng tư của con cái như thế nào? - Ảnh 2
Đừng khiến trẻ cảm thấy mình đang bị theo dõi - Ảnh minh họa: Internet

2. Tôn trọng quyền riêng tư của con cái như thế nào là đúng?

Bạn cần phải phân biệt rõ được ranh giới giữa quan tâm và giám sát. Đừng khiến trẻ cảm thấy như mình đang bị theo dõi.

Những cách mà bạn có thể thể hiện sự tôn trọng quyền riêng tư của con cái:

- Luôn gõ cửa trước khi vào phòng.

- Hỏi trẻ trước khi muốn kiểm tra cặp sách đi học của trẻ.

- Nếu bạn muốn đưa con đi khám sức khỏe, hãy hỏi con xem có muốn điều đó hay không.

- Thảo luận với con về những vấn đề riêng tư.

- Thiết lập một số quy tắc, đặt ra ranh giới giữa cha mẹ và con cái.

Từ vụ bé gái 13 tuổi nhảy lầu 8 tự tử vì bị mẹ kiểm tra điện thoại: Cha mẹ nên tôn trọng quyền riêng tư của con cái như thế nào? - Ảnh 3
Hãy tôn trọng quyền riêng tư của con cái - Ảnh minh họa: Internet

Để thể hiện sự tôn trọng quyền riêng tư của con cái tốt nhất, bạn nên tránh làm những điều sau:

- Nghe lén khi trẻ đang nói chuyện điện thoại.

- Lục mọi thứ trong phòng hoặc ngăn kéo.

- Đọc nhật ký của con.

- Kiểm tra tài khoản email.

- Tìm cách thăm dò trẻ trên các trang mạng xã hội.

- Gọi điện thoại kiểm tra con mọi lúc.

Hãy tôn trọng quyền riêng tư của con cái, học cách làm bạn với con để con có thể chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống với mình. Để trẻ biết rằng bạn luôn yêu trẻ dù như thế nào đi nữa.

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