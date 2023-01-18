"Siêu mẫu xấu nhất Trung Quốc" kết hôn với mỹ nam Pháp, ai cũng "lặng người" khi thấy nhan sắc lai của bé con

Khoa học đã chứng minh diện mạo bề ngoài của mỗi đứa trẻ chịu ảnh hưởng khá lớn từ cả bố và mẹ. Đó là lý do vì sao bố mẹ đẹp thường đẻ con đẹp. Vậy còn những cặp bố mẹ sở hữu nhan sắc tầm thường hoặc có phần "khập khiễng", nhan sắc của đứa trẻ sẽ được quyết định như thế nào? Câu trả lời sẽ có ở cặp vợ chồng siêu mẫu nổi tiếng xứ Trung dưới đây. Đó là nữ siêu mẫu Lữ Yến và chồng đại gia - tài tử người Pháp.

Lữ Yến (sinh năm 1981) xuất thân từ một làng quê nghèo khó tại khu mỏ Đức An, Giang Tây, Trung Quốc. Cô nổi tiếng không thua kém Lưu Văn, Hề Mộng Dao, Hà Tuệ hay từng là người mẫu trang bìa cho các tạp chí danh giá như Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Esquire... nổi tiếng khắp các sàn diễn lớn nhỏ ở Paris (Pháp), Tokyo (Nhật Bản), Milan (Italy), New York (Mỹ)...

Dù có chiều cao 1,78 m với số đo 3 vòng lý tưởng, Lữ Yến luôn bị bạn bè cười nhạo vì đôi mắt một mí, chiếc mũi hếch, đôi môi dày cộng với gương mặt góc cạnh, nhiều tàn nhang. Cũng chính vì có diện mạo gương mặt không đạt tiêu chuẩn của cái đẹp mà nhiều năm liền nữ siêu mẫu còn bị gắn với danh xưng "siêu mẫu xấu nhất Trung Quốc".

Tuy nhiên vượt qua mọi chỉ trích về diện mạo bề ngoài, Lữ Yến vẫn tham gia và thành công ở nhiều sàn diễn thời trang trong nước và quốc tế, đạt được những thành tựu kể trên. Và thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của cô đến thời điểm hiện tại có lẽ chính là cậu quý tử đầu lòng và duy nhất - Arthur.

Được biết bé Arthur, sinh năm 2012 là con chung của cô với một vị đại gia người Pháp có diện mạo đẹp trai như tài tử. Diện mạo của Lữ Yến bớt bị bàn tán hơn kể từ khi bé Arthur chào đời bởi cậu nhóc may mắn thừa hưởng dường như trọn vẹn những nét đẹp của bố hoặc những nét của mẹ đều được "hóa giải", trở nên rất đẹp ở Arthur. Ai cũng khen Arthur giống như một hoàng tử lai với đôi mắt to tròn trong xanh, sống mũi cao, khuôn miệng đẹp, nước da hồng hào cùng mái tóc xoăn ngả vàng.

Những hình ảnh mới đây nhất của cậu nhóc Arthur được Lữ Yến đăng tải trên mạng xã hội vẫn khiến mọi người không ngừng khen ngợi bởi Arthur ở lứa tuổi lên 10 vẫn điển trai trai như bố, nam tính và nước da bánh mật rắn rỏi. Bên cạnh đó, vóc dáng của Arthur có lẽ cũng thừa hưởng từ cả bố và mẹ nên rất cao lớn, ở tuổi lên 10 đã cao tới ngang vai mẹ, khỏe khoắn. Cậu nhóc như một người hùng đi bên cạnh mẹ.

Với sự phát triển tốt của Arthur ở thời điểm hiện tại đã khiến mẹ của cậu bé từ một người mẫu bị chê bai thậm tệ về nhan sắc bỗng dưng được khen ngợi, cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất nhì làng giải trí xứ Trung khi có một tổ ấm hạnh phúc, cậu con trai đáng yêu và một sự nghiệp thành công.

Vì sao con lai thường đẹp?

Mặc dù ngoại hình của đứa trẻ chịu ảnh hưởng từ di truyền của bố mẹ nhưng bố mẹ không thể lựa chọn và quyết định hoàn toàn ngoại hình của trẻ. Do gen có tính chất biểu hiện ngẫu nhiên trong quá trình di truyền nên không thể xác định trước được tính trạng nào do gen đó biểu hiện. Vì thế về ngoại hình, hầu hết những đứa trẻ thuộc chủng tộc hỗn hợp có lợi thế bẩm sinh hơn những đứa trẻ bình thường.

Cụ thể, bố mẹ của những đứa trẻ lai ở hai nước khác nhau khi di truyền gen cho con có sự kết hợp những đặc điểm xuất sắc làm cho những đứa trẻ lai thường nổi trội hơn so với những đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, ngoài di truyền tốt về ngoại hình, khả năng mắc các bệnh di truyền của trẻ lai cũng nhỏ hơn.

Về chiều cao, ngoài thực tế cho thấy hầu hết những đứa trẻ lai có chiều cao nổi bật nhưng sự thật là chiều cao của một đứa trẻ lai phụ thuộc vào việc bố và mẹ của chúng có truyền gen tốt cho con hay không. Không dựa vào dòng máu lai của đứa trẻ để xác định được ngoại hình của đứa trẻ.

Về chỉ số IQ, trẻ bị ảnh hưởng bởi bố mẹ và môi trường sinh sống. Nếu cha mẹ giáo dục con cái đúng cách, tạo điều kiện thuận lợi cho con phát triển và trưởng thành thì bé cũng sẽ phát triển về mọi mặt, trong đó có chỉ số IQ. Lý do những đứa trẻ lai thường thông minh hơn là bởi chúng lớn lên trong những môi trường khác nhau, bố mẹ có những tư tưởng và quan điểm khác nhau trong cách giáo dục con cái. Họ có sự sàng lọc quan điểm nuôi dạy tốt và chưa tốt để áp dụng phù hợp nhất với con của mình.

Tuy nhiên tựu chung lại, chỉ số IQ và sự phát triển của trẻ dựa vào chính cách bố mẹ giáo dục và môi trường mà họ tạo ra cho con cái. Chính vì thế đừng bao giờ cho rằng "pha trộn giữa các dòng máu" là cách giúp trẻ trở thành đứa trẻ thông minh.