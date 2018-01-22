Nhận biết con có trí thông minh ‘trời phú’ từ bé qua những dấu hiệu này

Nếu các mốc phát triển của bé sớm hơn bạn bè như biết hóng chuyện, lẫy, bò, biết đi hay nói sớm chứng tỏ bé có chỉ số thông minh cao.

Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ đã có thể nhận biết được khả năng của con thông qua những dấu hiệu, hành vi trong cuộc sống hàng ngày. Nếu con luôn thích đặt câu hỏi, luôn muốn khám phá thế giới xung quanh, trí nhớ tốt… thì chắc chắn bé có trí thông minh vượt trội.

Nếu có thể nhớ chính xác màu sắc đồ chơi, vị trí cất giữ hoặc nơi để các đồ đạc trong nhà chứng tỏ chỉ số IQ của bé rất nổi trội.

Nhiều thiên tài trên thế giới thường có xu hướng phát triển khả năng ngôn ngữ từ rất sớm. Nhiều trẻ sơ sinh chưa đầy 6 tháng tuổi đã biết chăm chú nghe mẹ đọc sách vì các bé có sẵn tố chất thông minh. Khi được 14 tháng, bé đã có thể nói được 2 từ và khi 18 tháng, bé có thể nói được những câu ngắn.

4. Bé có khả năng giải quyết vấn đề

Trẻ thông minh sẽ biết cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy con có thể xếp chồng sách cao rồi trèo lên giường hoặc tìm cách leo từ trong nôi ra thì cha mẹ đừng ngạc nhiên. Đây chính là dấu hiệu con có tư duy tốt. Những trẻ thông minh sẽ có khả năng phán đoán, giải quyết vấn đề khiến người lớn không khỏi giật mình.

5. Bé có khả năng tập trung cao

Trẻ thông minh thường có khả năng tập trung cao hơn những em bé khác. Khi được người lớn kể chuyện hoặc hướng dẫn cách chơi, trẻ thông minh sẽ chăm chú quan sát và bắt chước những thao tác đã học được.

6. Nhanh nhạy

Trẻ thông minh sẽ rất nhay nhạy trong việc nhận ra người lạ thông qua giọng nói - Ảnh minh họa: Internet

Để nhận biết con có thông minh hay không cha mẹ cũng có thể căn cứ vào sự nhanh nhạy của trẻ. Các bé thông minh có thể nhận ra người lạ, người quen thông qua cử chỉ, giọng nói. Những em bé này khi vừa sinh ra thường ngủ ít hơn do nhạy cảm với ánh sáng và tiếng động xung quanh.

7. Con hiếu động, nhiều năng lượng

Thông thường, những trẻ thông minh thường không chịu ngồi yên một chỗ mà chạy nhảy đùa nghịch khắp nơi. Một cuộc điều tra cho thấy, trẻ em nhiều năng lượng thường có kết quả học tập tốt ở trường. Trẻ giàu năng lượng sẽ không biết mệt mỏi khi khám phá thế giới xung quanh.

8. Con nhanh chán

Trẻ thông minh thường có dấu hiệu “cả thèm chóng chán” và ít gắn bó lâu dài với một đồ chơi nhất định. Mẹ đừng lo lắng nếu con nhanh quên đồ chơi vừa mới cầm trên tay cách đó vài giờ đồng hồ. Dấu hiệu này cho thấy bé thích khám phá và tìm hiểu nhiều điều mới mẻ.

9. Con tò mò, thích khám phá mọi thứ

Khi nhìn thấy bất kỳ đồ vật nào lạ mắt, bé sẽ lao đến tìm hiểu và tỏ ra thích thú trong việc khám phá ra những điều mới mẻ xung quanh. Khi cha mẹ nhắc trẻ không nên đụng vào các đồ vật hoặc lấy đi đồ chơi yêu thích, các bé thông minh thường tỏ vẻ không hài lòng. Bé chỉ muốn tự tìm hiểu đồ vật theo cách riêng mà thôi.

10. Con luôn thắc mắc bằng những câu hỏi

Song song với việc khám phá thế giới, nhiều bé thường xuyên đặt các câu hỏi để bố mẹ trả lời. Nếu con liên tục đặt câu hỏi thì bạn đừng nên phớt lờ mà hãy cố gắng trả lời thấu đáo. Đây chính là dấu hiệu rõ rệt cho thấy trí thông minh của trẻ khá cao.

11. Con thích chơi các trò chơi trí tuệ và các con số

Thích chơi Lego và làm bạn với những con số là một trong những dấu hiệu chứng tỏ trẻ rất thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Các trò chơi đố vui, ghép hình, ghép chữ và những con số… luôn có sức hút mãnh liệt với những trẻ sớm phát triển trí thông minh. Nhiều trẻ 24 tháng tuổi đã có thể đếm các con số từ 1 đến 10, say sưa ngồi chơi Lego mà không cảm thấy chán.

12. Con thích chơi với các anh chị lớn tuổi

Thay vì chơi với các bạn đồng trang lứa, nhiều bé sẽ thích chơi với các anh chị lớn tuổi hơn. Khi chơi với các bạn hơn tuổi, bé sẽ có cơ hội phát triển khả năng ngôn ngữ, tốc độ tư duy và khả năng vận động.