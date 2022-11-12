Nam giới đặc biệt chú ý: Thiết bị WiFi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản và "triệt hạ" chất lượng tinh trùng

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng 15% các cặp vợ chồng trên thế giới gặp vấn đề khi muốn có con. Và ít nhất một phần ba các vấn đề về khả năng sinh sản đến từ nam giới. Tất nhiên, vô sinh ở nam giới có thể do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như môi trường không tốt, căng thẳng, chế độ ăn uống kém, di truyền, v.v. Tuy nhiên, một việc nhỏ như để điện thoại di động trong túi có thể là "ống hút làm gãy lưng lạc đà" và điều đó không cho phép bạn tìm kiếm những đưa con.

Các nhà khoa học Nhật Bản đã lấy mẫu từ một nhóm 51 người đàn ông và chia họ thành 3 nhóm. Họ cũng sử dụng một thiết bị WiFi kết nối một chiếc điện thoại di động.

Một nhóm mẫu không nhận được bất kỳ sự tiếp xúc nào từ bộ định tuyến WiFi. Nhóm thứ hai có kết nối, nhưng có tấm chắn bảo vệ WiFi. Và nhóm thứ ba đã tiếp xúc đầy đủ. Các mẫu được đặt tương đối gần với thiết bị WiFi, mô phỏng lại chiếc điện thoại di động đang được mang theo trong túi quần và kết quả được lấy sau những thời gian khác nhau.

Tinh trùng bị hư sau 2 giờ!

Những phát hiện hơi đáng sợ. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi tín hiệu WiFi trong 30 phút hầu như không có bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng thời gian tiếp xúc lâu hơn bắt đầu cho thấy sự khác biệt ấn tượng. Chỉ sau 2 giờ tỷ lệ chuyển động của nhóm không phơi nhiễm là 53,3%, nhóm che chắn 44,9% và nhóm phơi nhiễm chỉ 26,4%. 24 giờ sau, tỷ lệ tinh trùng chết ở nhóm phơi nhiễm là 23,3% so với 8,4% ở nhóm không phơi nhiễm.

Chúng ta có nhiều điện thoại di động còn lớn hơn số người

Các số liệu thống kê nói rằng ngày nay, số lượng điện thoại di động đang hoạt động lớn hơn dân số thế giới thực tế, có nghĩa là khá nhiều người có nhiều hơn một điện thoại và ảnh hưởng từ sóng của nó có thể quá nghiêm trọng nên không thể bỏ qua.

Phòng ngừa có thể rất đơn giản

Bà Nakata chỉ rõ rằng nghiên cứu khẳng định rằng sóng điện từ từ các thiết bị WiFi là an toàn cho con người về mặt tinh thần và sức khỏe. Có lẽ, một giải pháp đơn giản như giữ điện thoại trên bàn thay vì trong túi sẽ tạo ra sự khác biệt cho một số gia đình.

Theo Brightside