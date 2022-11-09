Muốn con tự tin và mạnh mẽ, ba mẹ đừng quên hướng con đến những điều tuyệt vời này

Bài học làm mẹ 09/11/2022 13:24

Trẻ em giống như đất sét. Bạn cần phải nhào nặn chúng. Đôi khi chúng phản ứng với những nghịch cảnh một cách can đảm và đôi khi con lại không thể khuất phục trước nó. Là người lớn và người giám hộ của con, bạn cần làm cho con bạn hiểu các quy tắc của cuộc sống, tại sao điều quan trọng là phải tự đứng lên và làm thế nào để làm điều đó.

 

Muốn con tự tin và mạnh mẽ, ba mẹ đừng quên hướng con đến những điều tuyệt vời này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù sẽ rất khó để một đứa trẻ hiểu được thực tế khắc nghiệt này của cuộc sống, nhưng hãy để nó thấm dần vào tâm trí. Cố gắng làm cho trẻ hiểu rằng trong cuộc sống không phải mọi thứ đều diễn ra theo cách của bạn, đôi khi bạn phải đi một bước nhảy vọt, đôi khi đi đường vòng và đôi khi thuận buồm xuôi gió cho dù thế nào đi nữa.

Điều duy nhất có thể cứu bạn khỏi những điều này là một tâm trí lành mạnh và khả năng tự đứng lên.

Thông minh về mặt cảm xúc

Dạy con bạn không dễ bị kiệt quệ về mặt cảm xúc. Những người thông minh về cảm xúc hiểu cảm xúc của họ và cũng tìm ra loại cảm xúc của họ gây ấn tượng cho người khác.

Muốn con tự tin và mạnh mẽ, ba mẹ đừng quên hướng con đến những điều tuyệt vời này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều này khá khó để dạy một đứa trẻ. Tuy nhiên, bạn có thể thử một số cách cư xử tương tác để ghi nhớ điều này vào tâm trí của trẻ. Các câu chuyện và các ví dụ và bối cảnh trong thời gian thực có thể giúp con bạn hiểu điều này theo cách tốt hơn.

Ngôn ngữ cơ thể tự tin

Phần lớn ấn tượng mà một cá nhân tạo ra đối với người khác là thông qua ngôn ngữ cơ thể tự tin. Điều này sẽ tránh được sự nhầm lẫn và những tiêu cực liên quan đến một người.

Bạn nên dạy điều này cho con bạn thông qua các hình mẫu. Kể cho con nghe về những huyền thoại và những người nổi tiếng được theo dõi vì sự tự tin của họ. Dạy con những mẹo và thủ thuật về ngôn ngữ cơ thể.

Giao tiếp rõ ràng

Muốn con tự tin và mạnh mẽ, ba mẹ đừng quên hướng con đến những điều tuyệt vời này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con sẽ gây ấn tượng lớn nhất khi có khả năng giao tiếp tốt và rõ ràng. Khi trưởng thành, con bạn sẽ biết tầm quan trọng của giao tiếp tốt và sức mạnh của nó.

Khả năng hùng biện có thể tạo nên hoặc phá vỡ tính cách của con bạn.

Đó là một dấu hiệu của sự tự tin và cần được nuôi dưỡng ở trẻ em.

Tự vận động

Kỹ năng nền tảng cần có để đứng lên cho chính mình là tự vận động.

Tự vận động là khả năng của một cá nhân để truyền đạt sở thích, mong muốn và quyền của mình một cách có hiệu quả. Nó cũng liên quan đến việc đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Hiểu được áp lực và biết cách loại bỏ

Muốn con tự tin và mạnh mẽ, ba mẹ đừng quên hướng con đến những điều tuyệt vời này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em dễ bị một số loại áp lực, và điều quan trọng là chúng phải biết về các loại áp lực.

Ví dụ, áp lực từ bạn bè khi làm sai điều gì đó như ăn cắp bút hoặc chuyển lời nhận xét cho giáo viên là một áp lực tiêu cực. Trẻ em nên biết làm thế nào để ngăn chặn điều này và làm thế nào để giữ vững lập trường.

Nói "không" khi cần thiết

Trẻ em dễ bị lạm dụng, nhiều trẻ em trong số đó có bản chất im lặng. Thường thì những đứa trẻ không sẵn sàng đồng ý với những áp lực như vậy.

Dạy con bạn nói "Không" kịch liệt nếu có điều gì không ổn và báo ngay cho cha hoặc mẹ.

Nói với con rằng hình phạt nếu làm sai có thể áp dụng cho tất cả mọi người kể cả người lớn và thanh niên.

Theo Times of India

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