Giúp mẹ chăm con đầu lòng nhàn tênh, không áp lực chỉ với 5 mẹo đơn giản sau

Những mẹo văt sau sẽ xóa tan lo lắng, căng thẳng của bạn khi chăm con đầu lòng. Giúp bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.

Nếu ngày trước người ta quan niệm ‘trời sinh voi sinh cỏ’ thì ngày nay một đứa trẻ sinh ra luôn được chăm sóc một cách bài bản, khoa học. Tuy nhiên, có rất nhiều phương pháp chăm con mà mẹ có thể lựa chọn. Mẹ cần linh động, khéo léo kết hợp để không quá cứng nhắc, máy móc.

Hãy hiểu con mình cần gì, muốn gì. Sau đó, bạn chỉ cần chọn phương pháp nuôi dạy phù hợp với trẻ.

Đáp ứng những gì con cần

Một đứa trẻ sơ sinh sẽ truyền thông điệp về những gì mình muốn bằng tiếng khóc và nụ cười. Trẻ sẽ khóc khi đói, khó chịu, buồn ngủ. Mẹ chỉ cần ‘đọc vị’ tiếng khóc của con và đáp ứng nhu cầu của bé thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng.

Cho trẻ ăn, ngủ khoa học

Phần lớn thời gian trong ngày trẻ sơ sinh chỉ bú và ngủ. Tuy nhiên, mẹ nên tập cho trẻ thói quen ăn ngủ điều độ để khi lớn hơn trẻ sẽ vào nề nếp, mẹ không cần phải mất quá nhiều công sức ‘huấn luyện’.

Cho trẻ ngủ riêng, tắt đèn mỗi khi trẻ ngủ vào buổi tối chính là cách hình thành thói quen, giúp trẻ ngủ ngoan.

Sử dụng máy hút sữa

Mẹ than phiền rằng lượng sữa của mình không đủ cho con bú hoặc sữa mẹ nhiều hơn nhu cầu của trẻ nên dư. Máy hút sữa chính là sự lựa chọn hoàn hảo.

Không chỉ giúp kích sữa, máy hút sữa còn giúp mẹ hút được lượng sữa dư và trữ cho con dùng dần. Hoặc nếu mẹ có công việc vắng nhà, trẻ cũng có sẵn sữa mẹ để bú.

Chia sẻ việc chăm con với chồng

Dù chồng có lóng ngóng và không khéo léo trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh nhưng bạn hãy tạo cơ hội để anh ấy được giúp đỡ mình. Khi ‘quen tay’, chồng sẽ chia sẻ được với bạn rất nhiều.

Đừng ôm hết mọi việc vào mình, vừa không hiệu quả lại gây mệt mỏi, căng thẳng cho bản thân.

Nếu có những thắc mắc trong quá trình nuôi con, hãy hỏi những bà mẹ đã có kinh nghiệm khác. Họ sẽ cho bạn những gợi ý đáng tin.