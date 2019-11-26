Gã đàn ông đưa bé gái 7 tuổi vào toilet suốt nửa tiếng, tiếp viên tàu phá cửa vào phát hiện sự thật kinh hoàng

Bài học làm mẹ 26/11/2019 13:00

Các tiếp viên gõ cửa hỏi người đàn ông bên trong toilet rằng có cần hỗ trợ không nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Linh tính có chuyện chẳng lành, mọi người quyết định phá cửa và phát hiện cảnh tượng kinh hoàng.

Câu chuyện người đàn ông đưa bé gái 7 tuổi vào nhà vệ sinh trên tàu điện suốt 30 phút không trở ra hiện đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Ban đầu, mọi người và cả tiếp viên tàu đều nghĩ họ có quan hệ bố con hay chú cháu. Đứa bé cũng ngủ say kể từ khi lên tàu.

Một lúc sau, bé gái tỉnh dậy và liên tục khóc lóc đòi mẹ. Người đàn ông thấy vậy liền bế đứa bé vào toilet. 

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Gã đàn ông đưa bé gái 7 tuổi lên tàu - Ảnh: Sina

Các tiếp viên để ý thấy "hai cha con" ở trong toilet cả tiếng đồng hồ mà chưa ra. Một số hành khách sốt ruột gõ cửa nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Linh tính có chuyện chẳng lành, các tiếp viên đã hợp sức phá cửa và phát hiện sự thật kinh hoàng.

Gã đàn ông đang cố gắng bịt miệng đứa trẻ, còn bé gái thì dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người. Các tiếp viên nhanh chóng báo cảnh sát, đồng thời khuyên nhủ người đàn ông nên thả bé gái ra. Đến khi chuyến tàu dừng lại, cảnh sát tiến hành khống chế người đàn ông nọ và giải cứu bé gái.

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Tiếp viên phát hiện gã đàn ông bịt miệng đứa bé trong toilet - Ảnh: Sina
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Âm mưu bắt cóc trẻ em bại lộ - Ảnh: Sina

Biết không thể chối tội, gã đã cúi đầu thừa nhận hành vi bắt cóc trẻ em. Nghi phạm khai bắt cóc bé gái 7 tuổi cách đây không lâu và định đưa cô bé lên tàu chạy trốn. Hắn sợ nạn nhân khóc lóc làm mọi người phát giác nên đành đưa vào toilet bịt miệng lại. Hiện cảnh sát đang tiến hành truy tìm nhân thân đứa bé. 

Cha mẹ cần làm gì để đối mặt với nạn bắt cóc trẻ em?

1. Đặt mật mã an toàn cho trẻ

Cha mẹ và con hãy thống nhất một "mật mã an toàn". Mục đích của việc đặt mật khẩu là để xác nhận xem người đó có đáng tin hay không khi ai đó muốn đưa đứa trẻ đi. Hãy dặn con nếu người đó không thể trả lời được mật mã là gì, đó chắc chắn không phải người quen của cha mẹ và con tuyệt đối không được đi theo họ. Tuy nhiên hãy thay đổi mật mã định kỳ để tránh bị kẻ gian biết được và lợi dụng.

2. Cho trẻ học thuộc số điện thoại của cha mẹ hoặc đường dây nóng báo công an

Nhất định phải cho trẻ học thuộc số điện thoại của cha mẹ và địa chỉ nhà. Ngoài ra, hãy dạy trẻ cách gọi điện báo cảnh sát hoặc nhờ người khác gọi giúp.

3. Lên danh sách những người đáng tin cậy

Hãy chỉ cho trẻ cách nhận biết người tốt, người xấu. Tất nhiên điều này chỉ mang tính tương đối, tuy nhiên lúc cần thiết sẽ rất hữu dụng. Có thể cho trẻ xem ảnh để nhận biết đồn cảnh sát, các chiến sĩ cảnh sát thường mặc quần áo thế nào...

4. Cho trẻ luyện tập với những tình huống khác nhau

Hãy tạo ra nhiều tình huống khác nhau để trẻ làm quen và chuẩn bị tâm lý. Việc nhắc đi nhắc lại nhiều lần giúp khắc sâu vào tiềm thức và suy nghĩ của trẻ.

5. Cha mẹ luôn cảnh giác cao độ

Khi đưa con đến những nơi đông đúc như lễ hội, trung tâm thương mại, tiệc quy mô lớn, siêu thị, hội chợ... cha mẹ phải luôn để mắt đến chúng. Chỉ một vài giây cha mẹ mất cảnh giác hay dán mắt vào điện thoại, kẻ xấu có thể bắt cóc trẻ bất cứ lúc nào.

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