Đọc ngay bài này để biết vì sao 99.9% các bậc phụ huynh đã và đang giặt đồ cho trẻ sơ sinh sai cách

Hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là các bà mẹ bí quyết giặt quần áo cho trẻ sơ sinh vừa sạch vừa an toàn nhất như sau:

Cứ nghĩ là đơn giản nhưng thật ra giặt quần áo cho trẻ sơ sinh là điều khiến nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Vậy giặt như thế nào để quần áo được sạch sẽ nhất?

Để riêng quần áo với người lớn, bởi trong những bộ quần áo ấy mang rất nhiều vi khuẩn mà nhìn mắt thường chúng ta không thể thấy được và chúng sẽ gây hại đến sức khỏe trẻ, càng nguy hiểm hơn nếu trong gia đình có người mắc bệnh lây nhiễm.

Đầu tiên, mẹ hãy gỡ bỏ các nhãn mác, tem có trên quần áo mới vì nếu để sót lại thì chất keo trên quần áo sẽ chảy thành các vết ố cứng đầu và khó giặt sạch.

Với những bộ đồ quá cũ hay là đồ được cho, trước khi giặt mẹ nên ngâm vào nước ấm có chứa bột giặt và cho thêm chút giấm vào để khả năng diệt khuẩn được tốt hơn.

Một điểm đáng lưu ý ở đây, khi giặt đồ cho trẻ sơ sinh mẹ không nên chọn các loại nước giặt, bột giặt có tính năng tẩy và mùi thơm mạnh vì có thể ảnh hưởng đến làn da nhạy cảm, yếu ớt đồng thời mùi thơm quá nồng dễ gây các bệnh về đường hô hấp của trẻ. Cách tốt nhất là mẹ nên giặt quần áo với bột giặt bình thường hoặc bột giặt chuyên dụng cho trẻ sơ sinh nhé.

Một số lưu ý mà mẹ nên ghi nhớ khi giặt đồ cho trẻ sơ sinh:

- Đọc kỹ hướng dẫn bảo quản quần áo, chất liệu vải trên nhãn mác trước khi mua về.

- Chọn những sản phẩm hoặc quần áo dịu nhẹ cho da nhạy cảm.

- Lựa chọn nước giặt không chứa non-bio để tránh gây kích ứng da, đồng thời không dùng các loại nước xả vải có mùi nặng.

- Khi thấy quần áo trẻ xuất hiện vết bẩn thì nên xử lý chúng càng sớm càng tốt, để quá trình giặt giũ được dễ dàng hơn.

- Lau và gạt đi các vết bẩn, đồ dơ vướn trên áo trước khi giặt để không khiến các bộ quần áo khác bị dơ theo.

- Trước khi tiến hành giặt tẩy các vết bẩn cứng đầu, mẹ nên ngâm quần áo bẩn trong nước mát. Đây là cách dễ dàng nhất để làm loãng, lỏng vết bẩn trước khi giặt đấy.

Những điều cần làm để trẻ không mắc bệnh ngoài da:

Mẹ nên vệ sinh cơ thể hàng ngày cho trẻ, thường xuyên bên cạnh trẻ để tiện chăm sóc cũng như hạn chế việc người lạ tiếp xúc quá gần vì điều này dễ khiến trẻ bị lây bệnh.

Giữ vệ sinh thoáng mát cũng là yếu tố không kém phần quan trọng. Bên cạnh đó, các mẹ lưu ý nên thay tã thường xuyên và lau khô vùng bẹn và mông bằng nước ấm sau khi trẻ đại, tiểu tiện nhé. Đồng thời, việc kết hợp chế độ ăn uống hợp lý và uống đủ nước mỗi ngày cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp trẻ sơ sinh khỏe mạnh hơn.

Lưu ý: Nếu thấy trẻ có triệu chứng mắc bệnh về da, cần dẫn trẻ đến ngay các trung tâm y tế để được bác sĩ khám và điều trị đúng cách, đừng vội vàng làm theo những lời mách bảo không chuyên môn để tránh gây tình trạng bội nhiễm.

Chúc mẹ nuôi con tốt, dạy con ngoan nhé!