"Thương em ghê nhưng nhìn hình không nhịn được cười"; "Nhìn con khóc thương thế, bố kỳ quá đi mất"; "Haha cười xỉu luôn trời";"Bố chăm con nhiều thì gia đình mới hạnh phúc được"... dân mạng bình luận.

Lợi ích khi bố trông con thường xuyên

1. Trẻ thông minh hơn khi chơi với bố

Trong khi các bà mẹ thường ôm ấp, vỗ về con thì các ông bố lại là cao thủ trong việc bày trò. Bố thường cho con leo trèo, ôm đầu, ôm cổ và bế bổng khiến đứa trẻ cảm thấy phấn khích. Cách sáng tạo trong trò chơi của bố sẽ góp phần rèn luyện khả năng tư duy của đứa trẻ. Do đó, các mẹ hãy yên tâm giao con cho bố chăm sóc.

2. Gia đình hạnh phúc hơn khi bố thường xuyên chăm con

Bố càng dành thời gian cho con nhiều thì mối quan hệ càng khăng khít. Trẻ càng lớn thì người bố càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc giáo dục. Tình cảm cha con sâu đậm sẽ góp phần phát triển nhân cách lành mạnh cho trẻ. Đặc biệt, khi bố trông con, mẹ sẽ có thời gian riêng chăm sóc bản thân, bồi đắp tình cảm vợ chồng, gia đình sẽ hòa thuận, hạnh phúc hơn.

3. Góp phần định hình phân biệt giới tính

Khi lên 3 tuổi, trẻ bắt đầu có nhận thức về phân biệt giới tính giữa nam và nữ. Đối với bé gái, bố chính là nam giới đầu tiên mà bé tiếp xúc. Nếu thiếu vắng vai trò bầu bạn của bố, sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán về đối tượng khác giới sau khi bé trưởng thành. Đối với bé trai, bố chính là tấm gương dạy cho bé hiểu về khả năng gánh vác và tinh thần trách nhiệm của đàn ông.