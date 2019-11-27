Dân mạng được phen cười rụng rốn khi chứng kiến cảnh bố trông con bằng cách siêu lầy lội. Nhiều người cho rằng mẹ em bé mà thấy cảnh này chắc phải "giận tím người".
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Các bà mẹ thường không yên tâm khi các ông bố trông con. Điều này càng đúng hơn khi xem những bức ảnh dưới đây.
Chị Vương kể tội chồng "bỏ bê" con nhỏ như sau: "Bé nhà tôi mỗi khi thấy bố về là nó quấn bố hơn cả mẹ. Chồng tôi chỉ chăm bé được vài phút liền chú tâm vào xem phim, chơi game, mặc kệ con nhỏ khóc lóc ầm ĩ cả nhà".
Đi kèm dòng tâm sự là hình ảnh em bé đang bị bao vây bởi 4 chú khủng long đồ chơi. "Tứ đại hộ pháp" khiến đứa trẻ khóc hết nước mắt, còn mẹ thì "giận tím người" về ông chồng lười chăm con nhưng giỏi bày trò. Còn ông bố thì vẫn chắc mẩm mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vợ giao, bản thân vẫn yên tâm chơi game, xem tivi và con yêu không thể chạy đâu xa khỏi tầm mắt của mình.
Hình ảnh gây bão mạng ngay sau khi được đăng tải. Dân mạng được dịp cười rụng rốn, bày tỏ sự thương cảm đến đứa trẻ có ông bố đã lười còn lầy lội.
"Thương em ghê nhưng nhìn hình không nhịn được cười"; "Nhìn con khóc thương thế, bố kỳ quá đi mất"; "Haha cười xỉu luôn trời";"Bố chăm con nhiều thì gia đình mới hạnh phúc được"... dân mạng bình luận.
Lợi ích khi bố trông con thường xuyên
1. Trẻ thông minh hơn khi chơi với bố
Trong khi các bà mẹ thường ôm ấp, vỗ về con thì các ông bố lại là cao thủ trong việc bày trò. Bố thường cho con leo trèo, ôm đầu, ôm cổ và bế bổng khiến đứa trẻ cảm thấy phấn khích. Cách sáng tạo trong trò chơi của bố sẽ góp phần rèn luyện khả năng tư duy của đứa trẻ. Do đó, các mẹ hãy yên tâm giao con cho bố chăm sóc.
2. Gia đình hạnh phúc hơn khi bố thường xuyên chăm con
Bố càng dành thời gian cho con nhiều thì mối quan hệ càng khăng khít. Trẻ càng lớn thì người bố càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc giáo dục. Tình cảm cha con sâu đậm sẽ góp phần phát triển nhân cách lành mạnh cho trẻ. Đặc biệt, khi bố trông con, mẹ sẽ có thời gian riêng chăm sóc bản thân, bồi đắp tình cảm vợ chồng, gia đình sẽ hòa thuận, hạnh phúc hơn.
3. Góp phần định hình phân biệt giới tính
Khi lên 3 tuổi, trẻ bắt đầu có nhận thức về phân biệt giới tính giữa nam và nữ. Đối với bé gái, bố chính là nam giới đầu tiên mà bé tiếp xúc. Nếu thiếu vắng vai trò bầu bạn của bố, sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán về đối tượng khác giới sau khi bé trưởng thành. Đối với bé trai, bố chính là tấm gương dạy cho bé hiểu về khả năng gánh vác và tinh thần trách nhiệm của đàn ông.