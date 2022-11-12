Có thể khó xác định nguồn chảy máu. Nó có thể bắt nguồn từ hậu môn. Đôi khi, có thể có máu sau khi đi tiểu nếu bị nhiễm trùng nước tiểu. Trong khi lau bằng khăn giấy, người ta có thể thấy một vết bẩn nhỏ. Bất kể trường hợp nào, điều cần thiết là phải thực hiện đánh giá đầy đủ. Việc thăm khám bác sĩ phụ khoa là cần thiết, ngay cả khi nó chỉ xảy ra một lần và nếu nó bao gồm đốm hoặc tiết dịch màu hồng hay nâu khi bạn phát hiện.

Bạn nên làm gì khi phát hiện chảy máu sau khi mãn kinh?

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Một cuộc thăm khám với bác sĩ phụ khoa có thể khiến những lo lắng của bạn được xóa bỏ. Thông thường, bác sĩ sẽ hỏi về thời gian bắt đầu và thời gian chảy máu, số lượng và tính chất cũng như các triệu chứng liên quan như đau vùng bụng dưới, tiết dịch bất thường, các vấn đề về nước tiểu và ruột cũng như việc sử dụng bất kỳ loại hormone thay thế hoặc chất làm loãng máu nào, v.v. Tiền sử của bất kỳ vấn đề y tế, phẫu thuật và dị ứng cũng rất quan trọng để xác định. Điều quan trọng là phải thông báo cho bác sĩ phụ khoa về tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư hay không.

Một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng sẽ cho chúng ta những manh mối có giá trị về nguồn gốc của chảy máu. Khám bên trong vùng chậu thường sẽ tiết lộ nguyên nhân có thể xảy ra. Tuy nhiên, thông thường bác sĩ sẽ yêu cầu siêu âm để đánh giá buồng trứng cũng như niêm mạc tử cung. Kết quả siêu âm giúp bác sĩ lên kế hoạch điều tra và điều trị thêm.

Ví dụ, nếu niêm mạc tử cung dày lên, bác sĩ có thể phải làm sinh thiết niêm mạc tử cung thông qua một thủ thuật đơn giản. Nhà nghiên cứu bệnh học nghiên cứu mẫu sinh thiết sẽ có thể đưa ra chẩn đoán xác định cho bác sĩ sau để có thể lập kế hoạch điều trị. Trong những tình huống hiếm hoi, sinh thiết có thể phát hiện ung thư tử cung, sau đó sẽ yêu cầu cắt bỏ hoàn toàn tử cung, ống dẫn trứng ở cả hai bên và buồng trứng.

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Chuyên gia đảm bảo rằng nếu sinh thiết chỉ đơn thuần cho thấy sự tăng sản nội mạc tử cung hoặc dày lên của tử cung mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh ác tính thì đó không phải là một trường hợp đáng lo ngại. Kết luận, chảy máu trong thời kỳ mãn kinh phải được giải quyết và sẽ tốt hơn nếu bạn tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ phụ khoa có kinh nghiệm điều trị các rối loạn như vậy.

Theo Femina