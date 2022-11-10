Cha mẹ độc hại sẽ hủy hoại con cái từ những cách giáo dục kém lành mạnh này

Bài học làm mẹ 10/11/2022 13:25

Là cha mẹ, vai trò và trách nhiệm của bạn sẽ không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên, bạn có thể làm cho việc này trở nên dễ dàng và dễ chịu hơn nếu bạn đồng bộ với con mình và những lựa chọn của chúng trong cuộc sống.

Điều đó nói lên rằng, hành trình nuôi dạy con cái đẹp đẽ như vậy, nó cũng có thể bị hỗn loạn. Dù bạn có cố gắng bao nhiêu đi nữa, trẻ em vẫn sẽ là trẻ em và cố gắng thay đổi chúng vì những gì chúng không phù hợp sẽ chỉ khiến bạn trở nên độc hại hơn bao giờ hết.

Cha mẹ độc hại sẽ hủy hoại con cái từ những cách giáo dục kém lành mạnh này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi, lời nói của bạn có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới này. Những gì bạn nói với con bạn có thể gây ấn tượng tốt hoặc xấu. Do đó, dưới đây là một số điều cha mẹ không bao giờ nên nói với trẻ.

Xấu hổ vì con trẻ

Cha mẹ đừng bao giờ chê con là trẻ. Con còn trẻ, thơ ngây và những gì con làm hoàn toàn là theo suy nghĩ ở lứa tuổi đó. Đặt câu hỏi tại sao con lại xử lý theo cách nào đó, đưa ra những lời nhận xét tiến độ hoặc yêu cầu thay đổi theo quy chuẩn của bạn là sai!

Cha mẹ độc hại sẽ hủy hoại con cái từ những cách giáo dục kém lành mạnh này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số câu cha mẹ nên tránh là: “Sao con ăn nói như vậy?”, “Con thấy đứng như vậy có đẹp không?”, “Cách xử lý của con thật kỳ lạ”.

Than thở về việc phải nuôi con

Là cha mẹ, bạn không nên thay đổi lập trường của mình theo tình trạng tốt và xấu. Chỉ vì bạn cảm thấy quá sức không cho phép bạn có quyền làm cho trẻ cảm thấy mình kém cỏi và là gánh nặng. 

Những cụm từ cần tránh: "Ba/Mẹ đã dành rất nhiều cho con. Ba/ Mẹ xứng đáng được tốt hơn kia kìa", "Ba/ Mẹ đang trải qua một thời gian rất khó khăn để nuôi dạy con đây", "Ba/ Mẹ ước gì con chưa bao giờ được sinh ra."

So sánh không lành mạnh

Một trong những điều độc hại nhất phải làm là so sánh với trẻ em. Ba mẹ độc hại hay nói với con rằng chúng ta kém cỏi và kém năng lực hơn những đứa trẻ khác sẽ không làm hỏng tự hào mà chúng ta cảm thấy không xứng đáng. Ngoài ra, việc so sánh giữa các anh chị với nhau sẽ làm căng thẳng mối quan hệ của con đến cạnh tranh không lành mạnh.

Cha mẹ độc hại sẽ hủy hoại con cái từ những cách giáo dục kém lành mạnh này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các cụm từ cần tránh: "Tại sao con không giỏi như anh ấy / cô ấy?", "Những đứa trẻ khác rất ngon, không giống như con chút nào."

Soi mói lỗi sai của trẻ

Đánh giá bất kỳ buổi học trẻ nào về ngoại hình của họ là sai về mặt đạo đức. Đặc biệt các bậc cha mẹ nên lưu tâm và không nên bắt các con ý thức về cách nhìn của mình. 

Những cụm từ cần thiết nên tránh: "Con ngày càng gầy hơn", "Chiếc áo này con mặc nhìn xấu quá".

Đưa ra những lời tán dương quá mức

Chỉ vì bạn muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình không có nghĩa là bạn tìm mọi cách "dụ dỗ" con mình. Như vậy sẽ chỉ khiến con xa bạn mà thôi. 

Cha mẹ độc hại sẽ hủy hoại con cái từ những cách giáo dục kém lành mạnh này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những cụm từ cần tránh: "Lần sau khi con chịu làm, ba/ mẹ sẽ mua cho con cái này", "Hãy ngoan đi, ba/ mẹ nhất định sẽ đưa con đến lần sau."

 

Cha mẹ nên là người mà con cái ngưỡng mộ. Nhưng nếu bạn là người sử dụng những lời nói khó nghe, thiếu thiện chí với con, họ có thể cảm thấy bối rối và mấtđịnh hướng. Làm cha mẹ, bạn nên tránh những cách nuôi dạy con độc hại để trẻ có thể lớn lên với một tâm hồn tươi đẹp và nhân cách sáng hơn nhé.

Theo Times of Inida

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