Cách cho con bú ở nơi công cộng mà vẫn kín đáo, lịch sự

Cho con bú ở nơi công cộng đem lại cho mẹ sau sinh nhiều lợi ích bất ngờ. Chị em đừng vì ngại mà cho con bú bình hoặc lờ bé đi, không cho bé bú ở những chốn đông người.

Cho con bú mẹ ở nơi công cộng, đúng thời điểm là một hình thức đáp ứng đầy đủ nhu cầu bú mẹ của em bé, giúp em bé phát triển tốt và hạn chế việc bé cáu kỉnh, khó chịu. Việc cho con bú ở nơi công cộng cũng giúp mẹ cảm thấy thoải mái hơn khi bầu ngực quá căng đầy sữa mẹ.

Ngoài ra, việc cho con bú khi đi ra ngoài khá tiện lợi, mẹ chẳng cần chuẩn bị lích kích bình sữa cho bé trước khi ra ngoài vì đã có nguồn sữa mẹ tự nhiên có thể dùng bất cứ lúc nào. Đồng thời, cho con bú là một cách giúp tăng cường tình yêu thương giữa mẹ và bé, truyền đến cho bé nhiều tình cảm mẹ con ấm áp hơn.

Cách cho con bú nơi công cộng

Thực trạng xã hội hiện nay có nhiều bức ảnh phản cảm về các bà mẹ vén cả váy lên cho con bú ở nơi công cộng từ các clip, hình ảnh chia sẻ đầy trên MXH. Từ hiện tượng đó mà nhiều bà mẹ cũng trở nên e dè hơn khi lộ bầu ngực để cho con bú chốn đông người.

Mẹ cần nắm rõ cách cho con bú tự nhiên và thuần thục trước khi ra ngoài

Tuy nhiên, nếu biết cách thì hình ảnh mẹ cho con bú ở nơi công cộng vẫn rất văn minh, kín đáo và lịch sự. Điều đầu tiên mẹ sau sinh nên nhớ, đó là chuẩn bị mặc những chiếc áo dễ cởi và tiện để vén lên khi ra ngoài. Tuyệt đối tránh các loại váy hoặc váy yếm vì khi cho con bú sẽ rất mất thời gian và dễ gây phản cảm.

Ngoài ra, để tránh việc lúng túng khi cho con bú ở bên ngoài, mẹ sau sinh cần luyện tập một thời gian trước ở nhà để việc cho con bú trở thành bản năng của mẹ và bé cũng quen với việc bú mẹ thì bạn sẽ vừa tiết kiệm thời gian cho con bú, vừa cho bé bú thuần thục khi ra ngoài.

Đừng quên mang theo một chiếc khăn choàng để trùm lên vai mẹ và bé khi cho con bú, giúp che bớt phần bầu ngực, không gây sự chú ý đối với người khác. Nếu mẹ đến các trung tâm thương mại, có thể tới các khu vực riêng tư dành cho gia đình, lựa chọn một băng ghế thoải mái, ít người qua lại và cho bé bú ở đó.

Các kiểu áo cho con bú nơi công cộng

Khăn choàng cho con bú nơi công cộng

Lựa chọn cho mình một kiểu áo chuyên biệt để cho con bú khi đi ra ngoài là việc mẹ sau sinh nên làm để tránh tình trạng bối rối khi em bé đòi bú mẹ. Những loại trang phục này có thể là khăn choàng, có thể là những chiếc áo có khoét ở phần bầu ngực để mẹ dễ dàng cho con bú hơn mà không sợ phải phô bày cơ thể.

Trùm một chiếc khăn lên vai khi cho con bú