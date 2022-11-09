Bất ngờ với 5 loại thực phẩm thúc đẩy quả trình sâu răng ở trẹ, ba mẹ cần hạn chế cho trẻ ăn

Tinh bột là một thực phẩm không thể thiếu với con người. Những món ăn từ tinh bột cũng rất phong phú như cơm, ngũ cốc, khoai tây chiên, bánh mì, mì gói, bánh pizza… dễ dàng kẹt giữa các kẽ răng, lâu ngày sẽ khiến răng dễ bị xâm nhập bởi vi khuẩn sâu răng. Ngoài ra, những thực phẩm này không có đường nhưng chúng lại dễ dàng chuyển hóa thành đường ngay lập tức do enzyme có trong nước bọt của chúng ta.

Bỏng ngô là loại đồ ăn vặt tương đối tốt cho sức khỏe nếu không chứa bơ, dầu, muối. Bỏng ngô được làm từ ngô nguyên hạt rất giàu chất xơ và các chất chống ô xi hóa. Thế nhưng bỏng ngô lại có thể gây hại cho răng của trẻ - mặc dù không phải là gây sâu răng. Bỏng ngô có thể bị mắc ở lợi và gây viêm lợi.

Hãy cho con sử dụng chỉ nha khoa sau khi ăn bỏng ngô để đảm bảo không có những mảnh vỏ vụn mắc ở kẽ răng và lợi của trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Đá lạnh



Nhiều người lớn và trẻ em có sở thích nhai đá lạnh và họ nghĩ rằng chúng chỉ là nước đóng băng nên không ảnh hưởng gì đến sức khỏe răng miệng. Nhưng họ không biết rằng khi nhai đá cứng có thể dẫn đến những tổn thương cho răng và làm hư hại men răng.

Kẹo dẻo

Nhiều loại kẹo dẻo được quảng cáo là thực phẩm tốt cho sức khỏe bởi vì chúng chứa hoa quả. Thế nhưng kẹo dẻo chứa rất nhiều đường lại còn dính răng nữa. Và những loại kẹo chua thì càng có hại và gây sâu răng. Các loại kẹo dẻo chua là một trong những loại đồ ăn vặt có hại nhất vì vừa dính, lượng axit cao lại nhiều đường.

Những loại vitamin tổng hợp dạng dẻo thì sao? Đó cũng được coi là kẹo. Chúng thường được làm từ siro, một tên khác của đường. Nếu trẻ ngậm mỗi ngày thì rất có hại cho răng. Cha mẹ hãy chọn những loại không đường để thay thế nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Trái cây giàu axit



Thường xuyên tiếp xúc với trái cây giàu axit có thể dẫn tới bị ăn mòn men răng, làm cho răng dễ bị sâu theo thời gian. Vì thế cần ăn vừa đủ các loại trái cây như táo, cam, chanh,... để cung cấp đủ vitamin và không nên quá lạm dụng những loại trái cây này.