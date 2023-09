5 thói quen thường gặp của cha mẹ vô tình làm con kém thông minh

2. Bỏ mặc trẻ sơ sinh khóc

Trẻ sơ sinh thường dùng tiếng khóc để biểu thị mọi nhu cầu, mong muốn của mình. Nhiều ông bố bà mẹ vì cảm thấy mệt mỏi với tiếng khóc liên tục của trẻ nên bỏ mặc con khóc rồi tự nín. Tuy nhiên, việc làm này của cha mẹ đã vô tình gây hại đến hệ thần kinh non nớt của con.

Cha mẹ không nên bỏ mặc con tự khóc rồi nín vì sẽ ảnh hướng đến sự phát triển trí thông minh của con - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh cần được vỗ về, an ủi để luôn có cảm giác an toàn trong vòng tay cha mẹ. Các chuyên gia của trường Đại học Pittsburgh (Pennsylvania, Hoa Kỳ) cho biết phương pháp “để mặc con khóc” (cry it out) có nguy cơ làm tổn thương vĩnh viễn não bộ trẻ.

Bé không được dỗ dành khi quấy khóc sẽ có xu hướng trơ lì cảm xúc khi đối diện với áp lực, không còn cảm giác tin tưởng bất cứ điều gì trong cuộc sống sau này.

3. Để con tiếp xúc với màn hình hơn 2 giờ mỗi ngày

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, trẻ dưới 3 tuổi không nên sử dụng máy tính, tivi, điện thoại…. Trẻ từ 3 tuổi trở lên chỉ nên tiếp xúc với các thiết bị điện tử này từ 1 – 2 giờ đồng hồ mỗi ngày.

Trẻ chăm chú nhìn vào màn hình quá nhiều không những trở nên ù lì, chậm chạp, béo phì, khó ngủ mà còn có nguy cơ bị trầm cảm, giảm khả năng tập trung và luôn cảm thấy buồn phiền, cô độc.

Trẻ tiếp xúc thường xuyên với màn hình điện tử sẽ khiến trí thông minh giảm sút - Ảnh minh họa: Internet

Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe (TP.HCM) khuyến cáo cha mẹ nên sử dụng quy tắc “3-6-9-12” để kiểm soát việc con tiếp xúc với màn hình. Cụ thể:

- Không màn hình trước 3 tuổi: Trẻ trước 3 tuổi không nên tiếp xúc với màn hình thiết bị điện tử, tránh làm giảm sút sự tập trung và trí thông minh.

- Không chơi game trước 6 tuổi: Trẻ trong độ tuổi này có nhu cầu cao về phát triển vận động, phát triển ngôn ngữ và cảm giác. Việc chơi game trong độ tuổi này sẽ khiến trẻ chẳng những không rèn luyện được kỹ năng mà còn khiến trí tuệ giảm sút.

- Không internet trước 9 tuổi: Học sinh tiểu học có thể chơi một số loại game giúp tăng khả năng sáng tạo nhưng không nên cho bé tiếp cận với thế giới internet trước 9 tuổi. Sau giai đoạn này, trẻ có thể sử dụng internet nhưng phải dưới sự hướng dẫn của người lớn.

- Internet một mình từ 12 tuổi: Ở độ tuổi này, trẻ cần không gian riêng tư và có thể tự tổ chức cuộc sống của mình. Do đó, cha mẹ có thể để con độc lập tìm hiểu thế giới internet nhưng cần cảnh báo trẻ không được truy cập vào những website không phù hợp với lứa tuổi.

4. Cha mẹ hút thuốc lá

Khi cha mẹ hút thuốc lá, trẻ sẽ vô tình hít phải khói thuốc độc hại (hiện tượng hút thuốc lá thụ động). Khi tiếp xúc nhiều với lượng khí cacbonic (CO2) từ khói thuốc, não bộ non nớt của trẻ sẽ bị tổn thương, giảm khả năng tiếp nhận và lan truyền các tế bào thần kinh trong não. Đây chính là thói quen phổ biến của nhiều cha mẹ làm con kém thông minh.

5. Làm con cảm thấy áp lực

Cha mẹ có thói quen so sánh con với những bạn bè đồng trang lứa khiến con cảm thấy áp lực và làm ảnh hưởng đến trí thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên so sánh con với các bạn đồng trang lứa, luôn quát mắng, chê bai con… là những hành vi thường thấy ở những bậc cha mẹ nghiêm khắc. Tuy nhiên, việc này chẳng những làm trẻ không tiến bộ mà còn làm chỉ số thông minh (IQ) của trẻ bị giảm sút một cách đáng kể.

Áp lực của cha mẹ sẽ khiến con cảm thấy nặng nề khi đối diện với những tình huống khó khăn trong tương lai. Bên cạnh đó, hành vi này còn khiến trẻ có nguy cơ cao mắc bệnh mất trí nhớ (Alzheimer's).