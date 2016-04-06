Seoul có những điểm ăn uống nào nổi tiếng?

Phố đi bộ Insa-dong không chỉ là nơi du khách yêu thích bởi những nét văn hóa đặc sắc pha trộn giữa truyền thống và hiện đại mà còn thu hút với những dãy hàng quán ẩm thực hấp dẫn. Tại đây, bạn sẽ đắm chìm trong thế giới ăn vặt hấp dẫn với vô số những món ăn như gimpab, bạch tuộc khô, rau củ tẩm bột chiên, khoai tây lốc xoáy, bánh chuối nướng, kem khổng lồ…

Phố Topokki ở Sindang-dong

Món ngon Topokki Sindang-dong chinh phục nhiều thực khách

Topokki (hay Tteokbokki, bánh gạo cay) là món ăn phổ biến của người Hàn Quốc. Phố Sindang-dong là nơi tập trung nhiều quán Topokki lớn nhất Seoul. Món này nổi tiếng nhờ cách chế biến “ăn liền”. Topokki được nấu tại chỗ với nhiều loại rau, chả cá, mì và bánh bao. Mặc dù nước sốt màu đỏ đặc biệt làm từ chungjang (bột đậu nành đen) và gochujang (ớt sa tế Hàn Quốc) nhìn có vẻ rất cay nhưng lại có vị ngọt là chính, rất phù hợp với khách du lịch nước ngoài.

Phố ăn đêm Kalguksu

Món mì hải sản nổi tiếng ở phố Kalguksu

Kalguksu - phố ăn đêm nhộn nhịp nhất Seoul với những cửa hàng san sát, chạy dọc hai bên phố. Con phố này nổi tiếng với những món mì được chế biến theo phương pháp thủ công, với các nguyên liệu theo mùa, đặc biệt là món canh mì hải sản Kalguksu.

Chợ Gwangjang

Sundae - một trong những món ăn được người Hàn Quốc yêu thích

Khu ẩm thực đêm trong chợ Gwangjang cũng là địa điểm yêu thích của dân sành ăn. Đây được xem là “thiên đường ẩm thực truyền thống” lớn nhất tại Seoul. Đến đây, hầu hết các thực khách đều tìm sundae - một món ăn giống món dồi ở Việt Nam. Bạn hãy thưởng thức sundae cùng gunmandu (bánh bao rán) với một bát súp eomuk nóng hổi (còn được gọi là odeng - chả cá) cùng rượu sochu hảo hạng theo đúng gu của người Hàn Quốc.

Phố thịt nướng

Thịt bò nướng Bulgogi

Nếu là fan của những bộ phim Hàn Quốc, chắc chắn bạn sẽ ấn tượng với món thịt nướng nghi ngút khói cuộn với rau xà lách, được người dân ở đây gọi là “văn hóa Gogigui”. Để thưởng thức những món thịt nướng chính hiệu, bạn hãy ghé đến phố nướng BBQ gần nhà ga Majang để được nhâm nhi những món ngon này với giá bình dân.

Phố cà phê Bangbea-dong

Một góc phố cà phê Bangbea-dong

Đây được xem là phố cà phê nổi tiếng nhất của Seoul với các quán cà phê san sát nhau, mang nhiều phong cách. Do vậy, nếu là “tín đồ” của cà phê bạn không nên bỏ qua con phố này. Sự yên tĩnh cùng với không gian đặc trưng của các quán cà phê tại con phố này chính là điểm thu hút giới trẻ đến đây, nhất là vào các buổi tối.