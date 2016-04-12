"Festival bánh tráng" được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam

Đến với lễ hội này, du khách có thể xem và trực tiếp tham gia vào những công đoạn tạo ra món bánh tráng đặc sản nức tiếng cả nước. Nét độc đáo và thu hút người dân đến tham quan đó chính là chiếc bánh tráng “khổng lồ” với kích thước 1-1,2m.

Được biết, lễ hội có sự tham gia của 200 gian hàng giới thiệu các món ăn đặc sắc đã trở thành thương hiệu của tỉnh Tây Ninh như: bánh tráng phơi sương cuốn rau rừng, bánh tráng trộn, bánh canh Trảng Bàng…

Ảnh: Instagram huongg_ly

Ảnh: Instagram hakunnsipvang

Đặc biệt, hằng đêm tại Festival còn diễn ra chương trình văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của các danh hài, nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng biểu diễn và các đoàn ca múa nhạc, đoàn cải lương, Đoàn ca tài tử Nam bộ của địa phương và các vùng lân cận.