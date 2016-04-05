Đến Đài Loan, bạn không nên bỏ qua những món ngon này!

Có rất nhiều lý do để du khách lựa chọn Đài Loan làm điểm đến, nhưng một lý do mà hầu hết mọi người đều chọn chính là ẩm thực. Từ nhà hàng sang trọng cho đến các chợ đêm, nơi nào bạn cũng có thể thưởng thức những món ngon tuyệt vời của xứ Đài xinh đẹp. Đặc biệt, những món ăn đường phố vô cùng hấp dẫn với giá rẻ đã góp phần làm nên văn hóa ẩm thực Đài Loan.

Bánh mì quan tài hay còn được gọi là bánh sandwich quan tài, là một trong những món ăn ngon và độc đáo nhất ở Đài Loan. Bánh gồm 1 miếng bánh mì dày (theo kiểu Pháp) được khoét rỗng ruột để nhồi nhân, có nguồn gốc từ một thành phố phía Nam của Đài Nam.

Thực khách có thể chọn nhân tùy thích, thịt gà hay thịt bò xốt tiêu. Hỗn hợp nhân ngọt ngào và đầy hương vị làm cho ai cũng muốn vừa đi vừa thưởng thức món bánh này.

Tàu hũ hạnh nhân

Thật tuyệt vời khi được thưởng thức một đĩa tàu hũ hạnh nhân mát lạnh trong những ngày nóng bức tại Đài Loan

Vừa được xem là món ăn vặt nhưng cũng có thể gọi là món tráng miệng, gồm tàu hũ, đá bào cùng các nguyên liệu phụ tự chọn như trái cây tươi, khoai môn hay các loại đậu. Thời tiết ở Đài Loan khá nóng, chính vì vậy món ăn này rất được nhiều người yêu thích. Bạn có thể thưởng thức tàu hũ hạnh nhân ở các chợ đêm.

Kem Dorayaki

Kem Dorayaki là món ăn khoái khẩu của cả người lớn và trẻ nhỏ tại Đài Loan

Món kem này gồm 2 miếng bánh pancake nhỏ (giống như bánh Doraemon của người Nhật và được người Đài Loan gọi là Dorayaki), ở giữa là 1t? viên kem có mùi tùy theo sở thích của bạn. Người bán đôi khi còn rắc thêm đậu phộng và lá thơm nhưng món kem truyền thống vẫn quyến rũ hơn cả.

Nem cuốn Bắc Cảng

Đừng quên thử ngay món nem cuốn Bắc Cảng tại khu chợ đêm Zhiqiang ở Hoa Liên nhé!

Nếu bạn đi chợ đêm Zhiqiang ở Hoa Liên, bạn nên thử món nem cuốn đặc biệt này. Bánh tráng dẻo được cuộn cùng thịt bò hoặc thịt heo, cùng các loại gia vị như mù tạt, tỏi, ớt hay cà ri. Nếu thích, bạn có thêm giá đỗ, bắp cải, đậu hũ, trứng, đậu phộng giã nhuyễn. Để được ăn, bạn phải chờ lâu một chút vì chờ người bán chuẩn bị nhưng khi thưởng thức, hương vị của nó sẽ khiến bạn nhớ mãi.

Mì thịt bò

Mì thịt bò có sợi mì to, vị đậm đà, thơm mùi nước hầm xương

Món ăn này có ở khắp mọi nơi, từ quầy bán thức ăn cho đến các nhà hàng hay trong các chợ đêm. Sợi mì to, nước dùng sẫm và thơm mùi xương hầm, thịt bò, được tô điểm bằng vài lát hành xắt nhỏ ở phía trên.