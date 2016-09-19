Bò bít tết Huỳnh Gia- hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất

Giữa lúc tiết trời chớm bước vào thu, còn gì sung sướng hơn việc được ngồi thưởng thức miếng thịt bò bít tết mềm, ngọt như tan trên đầu lưỡi hòa quyện cùng vị cay của nước sốt, vị béo ngậy của pate trong 1 không gian thoáng đãng, yên tĩnh? Đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều tưởng chừng như đơn giản ấy.

Từ xa xưa, thịt bò đã được dùng trong nhiều món ăn bởi giá trị dinh dưỡng cao và hương vị đặc trưng không thể lẫn với bất kỳ loại thịt nào khác. Thịt bò chứa nhiều protein, vitamin cùng nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Theo nghiên cứu, năng lượng mà thịt bò cung cấp nhiều gần gấp đôi so với cá và nhiều loại thịt động vật khác, hơn nữa lại rất dễ hấp thu. Chính vì thế, thịt bò có tác dụng giúp bạn tăng cường sức khỏe và phòng ngừa nhiều loại bệnh tật mà những loại thịt khác không thể so sánh. Bên cạnh đó, một đặc điểm quan trọng khác khiến thịt bò trở thành chọn lựa hàng đầu của các bà nội trợ là bạn có thể chế biến thành rất nhiều món ngon mà không tạo cảm giác nhàm chán. Từ nướng, chiên xào, nấu cháo, nấu canh, lẩu…vv, dù ở bất cứ đâu thịt bò luôn biết cách tỏa sáng, khiến ai đã ăn một lần đều nhớ mãi không quên. Tuy nhiên, để phát huy hết giá trị dinh dưỡng cũng như thưởng thức trọn vẹn vị ngọt ngon của thịt bò thì có lẽ chẳng món nào sánh bằng bò bít tết.

Là món ăn được người Pháp đưa vào Việt Nam từ thế kỷ 18 mà ban đầu chỉ xuất hiện tại những nhà hàng sang trọng, bò bít tết dần dần được bình dân hóa và trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhất là tại các thành phố lớn. Hương vị của món bò bít tết cũng đã thay đổi để phù hợp với khẩu vị của người bản xứ, tuy nhiên những thành phần chính tạo nên tên tuổi của nó thì vẫn được giữ nguyên. Vị ngọt mềm của thịt bò kết hợp với vị béo ngậy, thơm thoang thoảng của pate, vị cay của nước sốt…khiến không ít người bỗng dưng mê món này từ bao giờ không hay. Vì ngày càng có nhiều người yêu thích món ăn hấp dẫn này nên hàng ngàn quán ăn, nhà hàng chuyên về bò bít tết đã mọc lên như ‘nấm sau mưa’. Nhất là ở Sài Gòn, có thể nói không ngoa là ‘bước ra ngõ, gặp quán bò bít tết’. Mỗi nơi đều có những điểm đặc biệt riêng để thu hút thực khách. Nhưng với nhiều người, để thưởng thức được món bò bít tết ngon đúng điệu, bạn không thể không ghé quán bò bít tết Huỳnh Gia. Giữa bối cảnh ‘trăm hoa khoe sắc, trăm nhà đua tiếng’, vì sao quán này vẫn chiếm được 1 chỗ đứng vững chãi trong trái tim của giới sành ăn trong một thời gian dài như thế?

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là Huỳnh Gia luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. 100% thịt bò được nhập từ Úc, nơi sản xuất ra loại thịt bò ngon nhất thế giới. Thịt bò được chọn là loại thịt thăn đã lọc phần gân và mỡ, giúp miếng thịt có vị ngọt mềm khó tả. Bên cạnh đó, những nguyên liệu khác như rau quả cũng được chọn lọc kỹ lưỡng từ những cơ sở uy tín để đảm bảo an toàn vệ sinh. Ngoài nguyên liệu tươi ngon, không thể không nhắc đến cách pha chế món nước sốt ‘bí truyền’ tạo nên danh tiếng cho Huỳnh Gia. Được làm từ sữa tươi, nước cốt dừa và gan bò xay nhuyễn, món nước sốt này chính là ‘điểm nhấn’ cho miếng thịt bò càng thêm đậm đà, nồng nàn khiến bạn xao xuyến mãi không thôi. Bạn có thể lựa chọn nhiều loại nước sốt cho phù hợp với khẩu vị của mình. Nếu không thích bò bít tết, bạn vẫn có thể thưởng thức những món hấp dẫn khác như bò Lagu, bò lúc lắc cơm đỏ, bò bít tết trứng phô mai... Nguyên liệu vẫn là thịt bò đặc biệt nhập khẩu từ Úc, qua bàn tay chế biến tuyệt vời của các đầu bếp, mỗi món ăn như được ‘thổi hồn’, khiến thực khách cứ gắp không ngừng đũa. Đặc biệt, đội ngũ phục vụ nhiệt tình, thân thiện luôn khiến khách hàng cảm thấy giống như đang ở nhà. Hơn nữa, giá cả lại cực rẻ, mỗi phần bò bít tết chỉ có giá từ 35-95 ngàn, hợp túi tiền của mọi khách hàng. Tọa lạc tại vị trí đẹp trên đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, bạn sẽ cảm nhận được cảm giác yên bình, thân thiết ngay khi bước vào quán. Với phong cách trang trí giản dị, không gian thoáng mát nhưng ấm cúng, đây là địa chỉ lí tưởng để bạn cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tụ họp mỗi khi có dịp. Không cần xa hoa hào nhoáng, chính sự bình dị, gần gũi khiến Huỳnh Gia tạo được dấu ấn khó phai trong lòng thực khách. Và một tin vui cho bạn, Huỳnh Gia đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho tất cả mọi người. Quán sẽ giảm giá tất cả bò bít tết (70 gr) khi khách đến vào buổi sáng và buổi trưa (đồng giá 35k), cơm trưa giảm còn 39k (100 gr). Nếu một lúc nào đó chợt thèm bò bít tết, đừng quên ghé Huỳnh Gia để thưởng thức thịt bò bít tết Úc chính hiệu nhé. Như người ta vẫn thường nói, hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất. Với nhiều người, chỉ cần được quây quần cùng người thân, cùng nhau thưởng thức 1 món ăn ngon như bò bít tết Huỳnh Gia thôi là đã hạnh phúc lắm rồi. BÒ BÍT TẾT HUỲNH GIA Địa chỉ: 412 Lê Quang Định, Bình Thạnh, TP.HCM Điện thoại: 08 625 84374

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