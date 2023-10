Tử vi tình yêu hàng tuần của 12 cung hoàng đạo ngày 9/10/2023 - 15/10/2023

Một lời cầu hôn hoặc một bước quan trọng hướng tới sự cam kết có thể xảy ra trong tuần này. Nếu bạn đang có một mối quan hệ lâu dài, người ấy của bạn có thể làm bạn ngạc nhiên bằng một lời cầu hôn chân thành hoặc cuộc thảo luận về tương lai của cả hai cùng nhau. Những người độc thân cũng có thể nhận được lời cầu hôn hoặc gặp gỡ ai đó có cùng mong muốn về một mối quan hệ sâu sắc và lâu dài. Bạn có thể bắt đầu cảm thấy một chút bất an len lỏi nhưng hãy tin tưởng.

Song Tử (21/05 - 21/06)

Khi tuần trôi qua, bạn có thể nhận thấy rằng các vấn đề liên quan đến công việc đòi hỏi bạn phải chú ý. Bạn có thể cảm thấy hơi bận tâm với những trách nhiệm hàng ngày. Hãy đảm bảo bạn đạt được sự cân bằng giữa cuộc sống chuyên nghiệp và lãng mạn của mình. Hãy bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc của bạn với đối phương và khuyến khích họ làm điều tương tự. Sự hiểu biết và thỏa hiệp lẫn nhau sẽ là chìa khóa để giải quyết mọi xung đột.

Cự giải (22/6 - 22/7)

Tuần này, việc nhận biết nhu cầu tình cảm của bạn và cách chúng có thể tác động đến sự kết nối của hai bạn là điều quan trọng. Bạn có thể cảm thấy hơi thiếu thốn, đang tìm kiếm sự trấn an và gần gũi từ người ấy của mình. Mặc dù việc khao khát tình yêu và tình cảm là điều hoàn toàn tự nhiên nhưng điều quan trọng là phải đạt được sự cân bằng lành mạnh. Đi sâu vào gốc rễ của sự bất an và nỗ lực xây dựng lòng tự trọng của bạn. Hãy cho người ấy không gian và sự tự do mà họ cần.

Sư tử (23/07 - 23/08)

Đầu tuần, bạn có thể cảm thấy mong muốn mạnh mẽ được kiểm soát vận mệnh tình cảm của mình. Bạn có thể bị cám dỗ để lao vào một mối quan hệ mới hoặc buộc mọi thứ phải tiến triển nhanh hơn mức bình thường. Tuy nhiên, các ngôi sao khuyên bạn hãy kiên nhẫn. Đối với những người đã ở trong một mối quan hệ cam kết, tuần này có thể mang đến một số thách thức đối với những kỳ vọng về mối quan hệ của bạn. Nếu bạn đã có tầm nhìn rõ ràng về mối quan hệ của hai bạn sẽ phát triển như thế nào, bạn có thể gặp phải những tình huống không phù hợp với kế hoạch của mình.

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Khi tuần trôi qua, bạn có thể nhận thấy những kết nối bất ngờ đang hình thành. Đây có thể là với một người mà bạn đã biết từ lâu nhưng có cái nhìn mới hoặc với một người quen mới, người khiến bạn quan tâm. Đối với những người đã cam kết, thay vì lo lắng về những vấn đề tiềm ẩn trong tương lai, hãy tận hưởng những khoảnh khắc bạn chia sẻ. Cùng nhau thảo luận về tương lai của bạn nhưng hãy giữ nó mang tính xây dựng và dựa trên thực tế.

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Đối với những người đang tìm kiếm tình yêu, tuần này khuyến khích bạn trở nên tự nhiên hơn. Tham dự các buổi họp mặt xã hội, kết nối lại với những người bạn cũ và sẵn sàng đón nhận tình yêu. Sự sắp xếp của các ngôi sao đang mang đến những cuộc gặp gỡ thú vị theo cách của bạn. Đừng ngại nắm bắt cơ hội với một người mới. Trong mối quan hệ đã cam kết của bạn, hãy nhớ rằng người ấy coi trọng sự quan tâm và thời gian của bạn. Hãy nỗ lực để ưu tiên mối quan hệ của bạn.

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Mặc dù cường độ và niềm đam mê là những phẩm chất đặc trưng của bạn nhưng điều quan trọng cần nhớ là không phải ai cũng có cùng cường độ của bạn. Hãy chậm lại và lùi lại, cho phép các đối tượng tiềm năng làm quen với bạn một cách thoải mái. Nếu đã ở trong một mối quan hệ cam kết, hãy cố gắng duy trì cách tiếp cận cân bằng trong mối quan hệ của bạn. Sử dụng trực giác mạnh mẽ của bạn để cảm nhận khi nào người ấy của bạn cần không gian hoặc sẵn sàng khám phá sự thân mật.

Nhân mã (23/11-21/12)

Tuần này mang đến cơ hội đưa kết nối của bạn lên một mức độ sâu sắc hơn. Xây dựng niềm tin và chia sẻ thành thật có thể giúp bạn và người ấy phá bỏ rào cản và tạo nên mối liên kết bền chặt hơn, mật thiết hơn. Đối với những người độc thân, các ngôi sao ủng hộ việc giao tiếp minh bạch khi bạn điều hướng những điều phức tạp trong việc hẹn hò. Nếu bạn đang chần chừ thì đã đến lúc thay đổi điều đó. Đừng ngại thể hiện con người thật của bạn.

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Đừng ngại chủ động khi bắt đầu cuộc trò chuyện hoặc mời ai đó đi chơi. Sự quyết tâm và bản chất thực tế là tài sản lớn nhất của bạn trong việc hẹn hò. Tuy nhiên, hãy kiên nhẫn vì việc xây dựng một kết nối thực sự cần có thời gian. Các cặp đôi nên tìm sự cân bằng lành mạnh giữa sở thích cá nhân và các mối quan hệ. Điều này không chỉ khiến bạn hạnh phúc hơn với tư cách cá nhân mà còn mang lại năng lượng tích cực cho mối quan hệ của hai bạn.

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Bạn đã ở trong trạng thái suy ngẫm một thời gian và bây giờ đã đến lúc phải hành động. Sự thẳng hàng của các hành tinh gợi ý rằng bạn có thể gặp một người thách thức quan điểm của bạn về các mối quan hệ. Cuộc gặp gỡ này có thể dẫn tới một kết nối sâu sắc hơn, nhưng chỉ khi bạn sẵn sàng khám phá những khả năng mới. Các cặp đôi nên xem xét điều gì đang tốt đẹp trong mối quan hệ của họ và điều gì cần cải thiện.

Song ngư (20/02 - 20/03)

Hãy chủ động trong việc tìm kiếm tình yêu của bạn. Mặc dù bạn có bản tính mơ mộng và lãng mạn một cách tự nhiên nhưng điều cần thiết là phải hành động để thể hiện mong muốn của mình. Đối với những người đã cam kết, tuần này là để xem xét kỹ hơn những gì bạn có thể không thích trong mối quan hệ của mình. Không có mối quan hệ nào là hoàn hảo và việc gặp phải thử thách đôi khi là điều bình thường. Thay vì giấu kín các vấn đề, giờ là lúc giải quyết chúng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.