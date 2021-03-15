Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 16/3/2021: 3 cung hoàng đạo công việc thành công, có cơ hội thăng tiến

12 cung hoàng đạo 15/03/2021 00:11

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, thứ Ba là ngày cực kì may mắn dành cho Xử Nữ, Bọ Cạp và Ma Kết khi công việc thành công, gặp được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Xử Nữ đổi đời với chức vụ mới, Bọ Cạp và Ma Kết được đánh giá cao về năng lực làm việc, được nhận nhiều phần thưởng xứng đáng.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Những dự án do Xử Nữ quản lý trong công ty luôn đạt được những kết quả và thành tích tốt, điều này khiến các sếp của bạn rất vui mừng vì những lợi ích nó mang lại là cực kì lớn. Năng lực của Xử Nữ ngày càng được trọng dụng và cấp trên của bạn có thể sẽ chuyển bạn lên một vị trí cao hơn với nhiều quyền lợi hơn.

tu vi 12 cung hoang dao 1
Xử Nữ có cơ hội thăng chức lên một vị trí cao hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đây chính là món quà dành cho bạn sau những nỗ lực không ngừng học hỏi, trau dồi bản thân của mình. Con đường sự nghiệp của bạn sẽ còn đạt được nhiều thành tựu lớn hơn nữa khi bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc và biết cách sắp xếp công việc một cách có kế hoạch, hệ thống rõ ràng.

Giờ may mắn: 9h.

Màu may mắn: Vàng, cam.

Con số may mắn: Số 4 và số 9.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay chính là ngày may mắn đối với Bọ Cạp khi bạn sẽ gặp được những cơ hội mới trong công việc của mình. Hãy để ý đến những dự án mới của công ty và mạnh dạn đề cử bản thân vào những vị trí quản lý các dự án đó. Với năng lực nhạy bén của bản thân, bạn sẽ được cấp trên cân nhắc và bổ nhiệm vào các công việc mới này.

tu vi 12 cung hoang dao 2
Bọ Cạp gặp được những cơ hội mới trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là cơ hội mở ra cho bạn một chân trời mới trên con đường sự nghiệp của mình. Học hỏi những kĩ năng mới trong công việc chưa bao giờ là thừa cả. Bạn càng có nhiều kiến thức và kinh nghiệm, bạn sẽ càng có nhiều sự lựa chọn hơn cho công việc của mình. Những lợi ích to lớn cùng những quyền lợi lớn hơn sẽ là những điều bạn sẽ nhận được từ cơ hội mới này.

Giờ may mắn: 13h.

Màu may mắn: Trắng.

Con số may mắn: Số 3 và số 18.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Luôn sắp xếp công việc một cách có hệ thống và có kế hoạch dự phòng trong trường hợp cần thiết là kim chỉ nam của Ma Kết trong công việc hàng ngày. Chính điều này sẽ khiến cho các lãnh đạo của bạn cảm thấy yên tâm khi giao cho bạn những nhiệm vụ cũng như chức vụ mới trong công việc.

tu vi 12 cung hoang dao 3
Ma Kết được các sếp đánh giá cao về năng lực làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Một vài vị trí quản lý cấp cao đang trống và họ có thể sẽ cất nhắc bạn vào vị trí này. Hãy cố gắng thể hiện sự nỗ lực và năng lực thật sự của bản thân để cấp trên có thể tin tưởng và giao cho bạn những vị trí ấy. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng làm việc chăm chỉ của bạn trong thời gian qua, hãy nắm bắt cơ hội này Ma Kết nhé.

Giờ may mắn: 16h.

Màu may mắn: Xanh dương.

Con số may mắn: Số 22.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới 15/3- 21/3/2021 của 12 cung hoàng đạo: Top 3 cung dễ bị vận xui đeo bám

Tử vi tuần mới 15/3- 21/3/2021 của 12 cung hoàng đạo: Top 3 cung dễ bị vận xui đeo bám

Theo tử vi tuần mới cho hay, từ 15/3 - 21/3/2021, 3 cung hoàng đạo Kim Ngưu, Song Tử, Xử Nữ nên cẩn thận hơn trong hành động cũng như lời nói của mình, kẻo "mang họa vào thân".

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày con số may mắn 12 cung hoàng đạo

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 2 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ