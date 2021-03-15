Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 16/3/2021: 3 cung hoàng đạo công việc thành công, có cơ hội thăng tiến

Đây chính là món quà dành cho bạn sau những nỗ lực không ngừng học hỏi, trau dồi bản thân của mình. Con đường sự nghiệp của bạn sẽ còn đạt được nhiều thành tựu lớn hơn nữa khi bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc và biết cách sắp xếp công việc một cách có kế hoạch, hệ thống rõ ràng.

Những dự án do Xử Nữ quản lý trong công ty luôn đạt được những kết quả và thành tích tốt, điều này khiến các sếp của bạn rất vui mừng vì những lợi ích nó mang lại là cực kì lớn. Năng lực của Xử Nữ ngày càng được trọng dụng và cấp trên của bạn có thể sẽ chuyển bạn lên một vị trí cao hơn với nhiều quyền lợi hơn.

Con số may mắn: Số 4 và số 9.

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, hôm nay chính là ngày may mắn đối với Bọ Cạp khi bạn sẽ gặp được những cơ hội mới trong công việc của mình. Hãy để ý đến những dự án mới của công ty và mạnh dạn đề cử bản thân vào những vị trí quản lý các dự án đó. Với năng lực nhạy bén của bản thân, bạn sẽ được cấp trên cân nhắc và bổ nhiệm vào các công việc mới này.

Bọ Cạp gặp được những cơ hội mới trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là cơ hội mở ra cho bạn một chân trời mới trên con đường sự nghiệp của mình. Học hỏi những kĩ năng mới trong công việc chưa bao giờ là thừa cả. Bạn càng có nhiều kiến thức và kinh nghiệm, bạn sẽ càng có nhiều sự lựa chọn hơn cho công việc của mình. Những lợi ích to lớn cùng những quyền lợi lớn hơn sẽ là những điều bạn sẽ nhận được từ cơ hội mới này.

Giờ may mắn: 13h.

Màu may mắn: Trắng.

Con số may mắn: Số 3 và số 18.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Luôn sắp xếp công việc một cách có hệ thống và có kế hoạch dự phòng trong trường hợp cần thiết là kim chỉ nam của Ma Kết trong công việc hàng ngày. Chính điều này sẽ khiến cho các lãnh đạo của bạn cảm thấy yên tâm khi giao cho bạn những nhiệm vụ cũng như chức vụ mới trong công việc.

Ma Kết được các sếp đánh giá cao về năng lực làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Một vài vị trí quản lý cấp cao đang trống và họ có thể sẽ cất nhắc bạn vào vị trí này. Hãy cố gắng thể hiện sự nỗ lực và năng lực thật sự của bản thân để cấp trên có thể tin tưởng và giao cho bạn những vị trí ấy. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho sự cố gắng làm việc chăm chỉ của bạn trong thời gian qua, hãy nắm bắt cơ hội này Ma Kết nhé.

Giờ may mắn: 16h.

Màu may mắn: Xanh dương.

Con số may mắn: Số 22.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.