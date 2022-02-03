Vật phẩm phong thủy mang tài lộc, may mắn cho 12 con giáp trong năm Nhâm Dần 2022

Trong đó, vật phẩm phong thủy là một yếu tố nhận được nhiều sự quan tâm bởi tính tiện lợi lại có tác dụng “chiêu tài” hoặc “hóa sát” rất tốt cho người sở hữu.

Theo quan niệm của người Việt, phong thủy là một yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến vận may về công việc, tiền tài, sức khỏe và hạnh phúc của mỗi người.

Hãy cùng tìm hiểu vật phẩm phong thủy cho 12 con giáp năm 2022 là gì để lựa chọn đúng món đồ phù hợp với bản thân trong năm mới và đón những điều tốt đẹp nhất bạn nhé.

Mỗi loại vật phẩm phong thủy sẽ có những công dụng khác nhau và mỗi tuổi sẽ có một loại vật phẩm phong thủy phù hợp. Khi bước sang năm mới, các vật phẩm đó càng được tin rằng sẽ mang tới nhiều may mắn cho chủ nhân trong cuộc sống.

1. Tuổi Tý

- Vật phẩm thuộc Nhị Hợp (Sửu)

Người tuổi Tý khi bước sang năm 2022 nếu lựa chọn các vật phẩm có hình liên quan đến tuổi Sửu sẽ rất tốt cho vận khí của mình, có tác dụng cầu may cầu tài cầu phúc rất hữu hiệu.

Bởi Tý – Sửu thuộc mối quan hệ Nhị Hợp khi xét mối tương quan địa chi nên khi đeo các vật phẩm có hình trâu, bò sẽ giúp chiêu gọi quý nhân cho tuổi Tý, tăng cường được người khác giúp đỡ.

Hơn nữa, tuổi Sửu tượng trưng cho sự chăm chỉ, quyết tâm và nỗ lực, rất có chí tiến thủ, là một con giáp tràn đầy năng lượng tích cực. Người tuổi Tý tuy thông minh và nhanh nhẹn nhưng lại dễ bỏ cuộc giữa chừng, hành động nóng vội, khó kiên trì với việc mình đã chọn nên sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Và nếu tuổi Tý đeo linh vật liên quan đến tuổi Sửu trong năm 2022, vật phẩm này có thể đóng vai trò bổ trợ và thúc đẩy tinh thần phấn đấu của bạn lên cao. Với sự thay đổi này, bạn có thể nhận được nhiều cơ hội hơn, tài lộc của bản thân cũng có xu hướng đi lên.

- Đá sapphire (ngọc bích)

Người tuổi Tý cũng có thể lựa chọn đeo đá sapphire (ngọc bích) vào năm 2022 cũng rất tốt. Màu xanh lam là màu rất huyền bí và cũng là màu đại diện cho vượng khí. Nếu người tuổi Chuột đeo đá sapphire sẽ giúp cải thiện linh khí, cũng như hóa giải những vận xui đeo bám bản mệnh trong năm phạm Tam Tai 2022.

Đặc biệt, tuổi Tý độc thân đeo ngọc bích có thể nâng cao sức quyến rũ của bản thân, giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn trong chuyện tình cảm, thậm chí có cơ hội gặp được đối tượng yêu thích ngay trong năm 2022. Vì vậy, những bạn gặp nhiều trắc trở trong tình duyên đừng quên sử dụng đá sapphire để tăng thêm may mắn cho mình.

- Kỳ lân

Do Tý là con giáp phạm Tam Tai năm 2022 nên đường tài lộc không quá lý tưởng. Dù bạn có năng lực kiếm tiền nhưng họ khó giữ được tiền nguyên vẹn trong tay, sẽ luôn bị hao hụt tài sản vì nhiều nguyên do. Tuy nhiên, vận xui này có thể hóa giải bằng cách sử dụng kỳ lân phong thủy.

Kỳ lân vốn là một loại linh thú, có tác dụng thu hút tài khí của cải rất mạnh. Đeo linh thú này có thể giúp người tuổi Tý bảo vệ được tài sản của mình, đồng thời cũng có thể giúp bạn hanh thông hơn trên con đường mưu cầu tiền tài.

Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng bản thân kỳ lân có linh khí rất mạnh nên khi đeo kỳ lân không nên đeo thêm các linh vật khác để tránh khiến chúng xung khắc với nhau sẽ gây phản tác dụng.

- Hổ phách

Hổ phách cũng là một lựa chọn không thể bỏ qua cho người tuổi Tý khi đang muốn tìm một phẩm phong thủy phù hợp với mình trong năm 2022.

Hổ phách là vật trang trí tự nhiên nên mang năng lượng và tinh hoa của đất trời. Nếu người tuổi Tý đeo hổ phách sẽ có thể gia tăng tài vận, tiêu trừ năng lượng tiêu cực xung quanh mình, thu hút những luồng năng lượng tích cực. Nhờ vậy, bạn sẽ có thêm sự tự tin, quyết tâm mạnh mẽ.

Ngoài ra, hổ phách cũng rất có lợi cho sức khỏe. Nhất là đối với những người tuổi Tý thường gặp vấn đề về giấc ngủ hay dễ mắc một số bệnh vặt trong sinh hoạt, đeo hổ phách có tác dụng hóa giải vận xui, giúp thể trạng ổn định hơn, ngủ ngon và sâu giấc hơn.

- Trang sức bằng vàng

Người tuổi Tý cũng có thể lựa chọn đeo trang sức vàng trong năm 2022. Vàng là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực, vàng không chỉ có vai trò như một món đồ trang sức đơn giản mà còn mang lại vận may về tài lộc cho chủ sở hữu.

Đặc biệt đối với những người tuổi Tý theo nghiệp kinh doanh, đeo trang sức bằng vàng có thể giúp thúc đẩy sự nghiệp phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, đời sống kinh tế ngày càng khấm khá hơn.

Nhưng bạn vẫn cần lưu ý rằng, khi sử dụng trang sức bằng vàng, bản thân phải luôn giữ thái độ khiên tốn, tôn trọng người khác, tránh tỏ thái độ huênh hoang, khoe mẽ kẻo ảnh hưởng đến tài lộc của mình.

2. Tuổi Sửu

- Nhẫn vàng

Trong năm 2022, vận khí của người tuổi Sửu nhìn chung đã có sự khởi vượng. Tài lộc cũng có tăng tiến nhưng bạn vẫn có thể khiến nguồn của cải của mình thêm rủng rỉnh bằng cách sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy thích hợp với mình khi bước sang năm Nhâm Dần.

Cụ thể, tuổi này có thể đeo nhẫn vàng để việc làm ăn thêm phát đạt. Nhất là những người theo nghiệp kinh doanh, đầu tư, trang sức bằng vàng sẽ giúp thu hút tài khí của bạn thêm vượng. Hơn nữa, nhẫn vàng cũng giúp nâng tầm quyền lực và thể hiện được giá trị của bạn.

Nhưng nên nhớ, bạn vẫn phải chú ý thái độ và cách hành xử của mình sao cho đúng mực. Càng hống hách khoe mẽ càng khiến tài lộc của bạn dễ rò rỉ, thậm chí thu hút tiểu nhân dòm ngó và gây bất lợi cho việc làm ăn của bạn.

- Mặt dây chuyền hình Phật bản mệnh

Tuổi Sửu cũng có thể lựa chọn đeo trang sức hình Phật bản mệnh của mình để cầu may mắn và vượng khí trong năm 2022. Phật độ mệnh của tuổi Sửu chính là Hư Không Tạng Bồ Tát. Đây là vị Phật đại diện cho sự thành thực và sung túc.

Hư Không Tạng Bồ Tát vốn được coi là Thần Tài của Phật giới. Khi bạn mang theo mình mặt ngọc hình vị Bồ Tát này, Ngài sẽ giúp bạn mở lối thoát nguy nan, suy nghĩ thêm tỉnh táo và nhanh nhẹn để tránh hao tài phá của, vận thế tài lộc tăng tiến không ngừng, đánh đuổi tiểu nhân, tiền tài vượng phát.

Tuy nhiên, Sửu vốn là con giáp khiêm tốn, biết mình biết ta, chăm chỉ nỗ lực nên cũng không thích hợp đeo các loại trang sức hình Phật quá nổi bật hay quá đắt tiền. Một sợi dây chuyền bằng vàng hay bạc có xỏ thêm hình Phật bản mệnh là thích hợp nhất.

- Các loại trang sức bằng vàng

Các vật biểu tượng của tuổi Sửu hầu hết đều liên quan đến các sản phẩm được chế tác từ kim loại và thép. Nếu tuổi Sửu, đặc biệt là nam mạng muốn được thịnh vượng về của cải và tiền tài trong năm 2022, theo tuvingaynay.com bạn nên đeo nhiều đồ trang sức bằng vàng hơn. Bằng cách này, tài khí của bạn ngày càng tăng tiến, sinh sôi nảy nở.

- Vật phẩm Tam Hợp (Dậu, Tỵ)

Ba con giáp Tỵ – Dậu – Sửu thuộc mối quan hệ Tam Hợp địa chi nên các vật phẩm hình rắn hay hình gà tượng trưng cho tuổi Tỵ và tuổi Dậu cũng được cho là đem lại nhiều may mắn và vượng khí cho người tuổi Sửu trong năm 2022.

Sử dụng vật phẩm Tam Hợp thực tế có nhiều công hiệu như: tăng cường năng lượng dương cho người sử dụng; đồng thời lại có thể xua đuổi tà ma và những vận xui đeo bám; đặc biệt giúp thu hút sự giàu có và phúc lộc; ngoài ra còn tăng cường nhân duyên và giúp cải thiện các mối quan hệ xã giao cho chủ nhân. Cho nên đối với tuổi Sửu, những đồ trang trí có họa tiết gà, rắn rất tốt, có tác dụng chiêu tài vận cho bạn mạnh mẽ.

- Vật phẩm thuộc Lục Hợp (Tý)

Mối quan hệ Lục Hợp địa chi được cho là có tác dụng chiêu quý nhân rất mạnh. Vậy nên tuổi Sửu có thể lựa chọn những vật phẩm có hình chuột (do Tý Sửu thuộc Lục Hợp) để tăng cường may mắn cho mình trong năm Nhâm Dần. Bản mệnh nên chọn các phụ kiện hay trang sức hình chuột để đeo trên người, hoặc chọn đồ vật trang trí cũng rất thích hợp.

3. Tuổi Dần

Đối với người tuổi Dần, do đây là năm tuổi của bạn nên báo hiệu có thể gặp nhiều bất lợi và biến động ở khắp các phương diện của cuộc sống trong năm Nhâm Dần.

Hổ vốn được coi là chúa sơn lâm, với vẻ oai phong lẫm liệt, đồng thời tạo cho những người tuổi Dần một tính cách nghiêm nghị hơn những con giáp khác.

Nhưng cho dù tuổi Dần có tiềm tàng sức mạnh như hổ cũng cần có linh vật phong thủy bảo vệ bản thân trong năm gặp cục diện Trực Thái Tuế. Hãy cùng xem vật phẩm phong thủy nào sẽ đem tới may mắn cho tuổi Dần trong năm 2022 nhé!

- Tỳ Hưu

Nếu muốn tăng tài vận trong năm Nhâm Dần 2022, bạn có thể đeo đồ trang sức hình Tỳ Hưu phong thủy để có thể thu hút được nhiều của cải hơn.

Tỳ Hưu vốn một trong những linh vật phong thủy có sức mạnh lớn nhất, có tác dụng chiêu tài nạp phúc, hóa giải năng lượng xấu. Linh vật phong thủy này rất hợp với những người tuổi Dần trong năm 2022, đặc biệt là Tỳ Hưu làm bằng ngọc.

Lưu ý rằng, đồ trang sức bằng Tỳ Hưu phải được đeo sát người và không được tùy ý khoe cho người ngoài xem. Khi đi vệ sinh hoặc đi tắm thì nên cởi ra để giúp chúng phát huy tác dụng lớn hơn.

Đồng thời, trong năm bản mệnh, bạn có thể treo vật biểu trưng có hình linh thú này trong nhà, phòng làm việc, trên xe hơi để cầu may mắn, bình an, gia tăng tài lộc, làm ăn suôn sẻ…

Ngoài ra, thời gian dài theo Tỳ Hưu trên người cũng giúp cải thiện các mối quan hệ của tuổi Dần, giúp giảm bớt sự nóng nảy và vội vàng của bạn. Điều này rất hữu ích cho việc làm ăn và cả chuyện tình cảm của bạn.

- Đá Obsidian xanh lá (đá lục linh)

Năm 2022, những người cầm tinh con Hổ sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều hung tinh, tính tình trở nên bốc đồng, nóng nảy, có thể bị người khác xúi giục hay lợi dụng.

Đeo đá phong thủy Obsidian xanh lá trên người có thể giúp làm sảng khoái tinh thần, tăng cường trí nhớ, phân biệt thị phi, tránh xa kẻ xấu để không rơi vào bẫy rập hay chiêu trò lợi dụng của đối phương.

Thực tế là trong năm 2022, tuổi Dần rất dễ gặp chuyện thị phi, nhiều nỗi buồn phiền khiến trạng thái tinh thần của bạn khá sa sút. Đá Obsidian xanh lá sẽ giúp cải thiện những tình trạng khó chịu đó, tâm tình của bạn dần dần sẽ tốt hơn.

Đối với những người có sức khỏe không tốt, các nguyên tố vi lượng có trong đá lục linh có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua lỗ chân lông của người đeo và giúp tăng cường sức đề kháng cho bạn.

4. Tuổi Mão

- Tỳ Hưu

Đối với người tuổi Mão, do vận trình tài lộc chưa có nhiều đột phá trong năm 2022 nên con đường kiếm tiền vẫn phải chịu nhiều khúc chiết và thách thức, đôi lúc thậm chí còn gặp họa hao hài khiến tiền bạc thất thoát nhanh chóng.

Nếu bạn muốn thay đổi tình trạng này và mong có cuộc sống vật chất tốt hơn trong năm Nhâm Dần, đeo Tỳ Hưu trên người chắc chắn là một lựa chọn không thể phù hợp hơn. Vì trong phong thủy, Tỳ Hưu là linh vật phong thủy giúp thúc đẩy sự giàu có, thúc tài vượng khí rất hữu hiệu.

Trong giai đoạn bản mệnh gặp khó khăn về việc triển khai kế hoạch làm ăn kinh doanh, nếu bạn thường xuyên đeo linh vật này, Tỳ Hưu sẽ giúp bạn tìm ra lối đi thích hợp để kiếm được càng nhiều lợi nhuận hơn.

Ngoài ra, những người tuổi Mão đeo Tỳ Hưu còn có thể nâng cao sự tự tin, phát huy sức hút của bản thân, can đảm và độc lập hơn khi đối mặt với khó khăn và thậm chí là cả thất bại. Sự thay đổi như vậy sẽ giúp ích cho sự phát triển của bạn về nhiều mặt chứ không chỉ là ở phương diện tài chính.

- Thạch anh hồng

Đường tình cảm của người tuổi Mão năm 2022 không mấy khả quan, nhất là người độc thân, nhân duyên ảm đạm khiến việc tìm kiếm hôn nhân và hạnh phúc của bạn trở nên khó khăn và gian nan hơn rất nhiều. Nếu không tìm cách cải thiện, rất có thể 2022 sẽ tiếp tục là một năm cô đơn nữa của bạn.

Để điều đó không xảy ra, những người tuổi Mão có thể sử dụng thạch anh hồng, đặc biệt là dưới dạng vòng tay phong thủy.

Bởi trong phong thủy, thạch anh hồng có tác dụng thúc đẩy cảm xúc và nâng cao sức quyến rũ cho người sử dụng. Dưới tác động của các tinh thể màu hồng, bạn có thể dễ dàng phô bày những sức hút tiềm tàng của bản thân, mở rộng các mối quan hệ, giành được sự ưu ái và chú ý của người khác giới.

Và khi đối mặt với các vấn đề trong chuyện tình cảm, con giáp này sẽ chủ động hơn, không còn chọn cách trốn tránh như trước nữa.

Thạch anh hồng thực sự sẽ mang lại nhiều sự trợ giúp cho việc phát triển tình duyên của tuổi Mão trong năm 2022, đường tình cảm ngày càng suôn sẻ, nếu nắm bắt được cơ hội thì rất có thể bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực trong đời và thoát khỏi độc thân sớm thôi.

Trong khi đó, những người đã có đối tượng hay có bạn đời cũng có thể nhanh chóng cải thiện mối quan hệ, tình cảm vợ chồng hạnh phúc và bền chặt.

- Tháp Văn Xương

Sự nghiệp của người tuổi Mão trong năm 2022 có khởi sắc nhưng chưa thực sự rõ rệt. Rắc rối vẫn luôn tiềm bẩn mà bạn không thể chủ quan, đặc biệt các mối quan hệ với đồng nghiệp cũng cần được chăm chút nhiều hơn.

Để đường công danh của mình thêm thuận lợi, bản mệnh có thể sử dụng tháp Văn Xương đặt trên bàn làm việc hay bàn học.

Tháp Văn Xương vốn được biết đến là một loại bảo vật phong thủy thúc đẩy vượng khí trong học hành và sự nghiệp.

Tháp có độ cao khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau, thông thường để thuận tiện cho việc bày biện, bạn có thể chọn loại 7 tầng hoặc 9 tầng.

Khi đặt tháp trên bàn làm việc như một vật trang trí, nó có thể mang lại cảm hứng làm việc cho người tuổi Mão, giúp bạn xử lý vấn đề thuận buồm xuôi gió, đồng thời cũng dễ được các cấp lãnh đạo ưu ái và coi trọng.

- Long Quy

Sức khỏe của người tuổi Mão trong năm 2022 không được tốt cho lắm. Bạn dễ bị những triệu chứng bệnh lớn nhỏ làm cản trở cuộc sống và công việc. Tinh thần bất ổn, hay bị quấy rầy bởi một số chuyện vụn vặt từ thế giới bên ngoài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Trước tình hình này, để tăng cường sức khỏe và bảo vệ bản thân khỏi những tai nạn, thương tật trong năm 2022, tuổi Mão có thể dùng Long Quy phong thủy. Trong phong thủy, Long Quy vốn là vật phẩm biểu tượng của sự trường thọ và sức khỏe.

Đối với những người có sức khỏe kém, đeo Long Quy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc bồi bổ sức khỏe. Cảm xúc của bạn sẽ luôn ở trạng thái tương đối ổn định, không nóng nảy khi gặp chuyện, có thể nhanh chóng chấp nhận và lấy lại động lực cố gắng sau khi đối mặt với khó khăn thất bại. Với sự thay đổi như vậy, thể chất đương nhiên sẽ ngày càng tốt hơn.

5. Tuổi Thìn

- Vòng tay bằng bạc

Tuổi Thìn nếu muốn tăng tài vận cho bản thân trong năm 2022 thì có thể cân nhắc đeo vòng tay bằng bạc. Người xưa tin rằng đồ bạc có tác dụng xua đuổi tà khí, thu hút sinh khí, tránh được nguồn năng lượng xấu, vậy nên việc đeo vòng bạc ở tay, đem theo nó hàng ngày sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người tuổi Thìn.

Thực tế may mắn về tài lộc của tuổi Thìn chủ yếu tập trung ở bàn tay, vì vậy những đồ trang sức đeo ở tay có thể mang lại phúc lộc tốt nhất cho những chú Rồng.

- Vòng tay bằng ngọc

Thêm một cách để những người cầm tinh Rồng nâng cao tài vận của mình trong năm Nhâm Dần 2022 là đeo vòng tay bằng ngọc. Vật phẩm phong thủy này vừa có tác dụng giúp bảo hộ bản thân, lại vừa giúp tẩy năng lượng xấu, tránh được những rủi ro không đáng có, thu hút thêm nhiều may mắn và tài lộc cho tuổi Thìn.

Ngoài ra, những món đồ làm từ ngọc còn rất tương hợp với ngũ hành của tuổi này nên có thể giúp bạn tự điều hòa âm dương.

Vì vậy, trang sức bằng ngọc bích có thể giúp ích rất nhiều cho tuổi Thìn trong năm 2022, nếu đang muốn tìm một món đồ trang sức phong thủy phù hợp với mình thì đừng quên chọn những chiếc vòng tay bằng ngọc để đeo bên mình.

- Ngọc Tỳ Hưu

Tỳ Hưu vốn là linh vật có tác dụng hóa sát giải xui, tránh cho tà ma xâm nhập. Đây cũng là vật phẩm chiêu tài nạp khí rất mạnh. Những người tuổi Thìn có bát tự thuần âm, mệnh phạm thái tuế dễ phạm Sát, đặc biệt là nữ mệnh tuổi Thìn càng nên sử dụng Tỳ Hưu để bảo hộ bình an cho mình.

Trong năm 2022, bạn có thể thành tâm thỉnh ngọc Tỳ Hưu, thường xuyên mang bên người có thể giảm bớt rủi ro và sát khí theo mình.

- Trang sức hình con gà (Dậu)

Thìn Dậu vốn nằm trong mối quan hệ Lục Hợp Thái Tuế nên những món trang sức hay đồ trang trí chạm khắc hình gà tượng trưng cho tuổi Dậu cũng rất tốt cho người tuổi Thìn trong năm 2022.

Các món đồ hình gà sẽ giúp chiêu gọi quý nhân, tăng cường sự giúp đỡ cho những chú Rồng để bạn có thể bình an vượt qua khó khăn, thu về càng nhiều tài lộc hơn.

6. Tuổi Tỵ

- Vòng tay hạt châu chuyển vận

Đối với những người tuổi Tỵ, do chịu Hình Thái Tuế tác động trong năm 2022 nên tài lộc tương đối sa sút, mọi mặt phát triển đều bị ảnh hưởng và kìm hãm. Để cải thiện tình trạng xui xẻo này, bạn có thể sử dụng vòng tay hạt châu chuyển vận sẽ rất hữu hiệu.

Hạt châu chuyển vận vốn là vật phẩm phong thủy tượng trưng cho sự khai vận, thúc vượng khí. Khi tài lộc của tuổi Tỵ rơi vào giai đoạn bế tắc và gập ghềnh, thường xuyên đeo vòng tay hạt châu chuyển vận có tác dụng chiêu tài chuyển vận nhanh chóng cho bạn, hóa giải những khó khăn mà bạn đang phải đối mặt.

Lưu ý rằng, hạt châu chuyển vận có thể được làm từ nhiều chất liệu, nhưng thông dụng hơn cả là hạt bằng vàng, hạt bạc và hạt ngọc.

Kết hợp với vận khí của tuổi Tỵ trong năm 2022, đeo chuỗi hạt bằng vàng là lựa chọn tốt nhất. Nó không chỉ có thể giúp khai vận mà còn có thể thúc đẩy tài khí, hút tiền tài về túi bạn. Có thể nói là mang tới nhiều tác dụng bất ngờ.

- Vòng tay bằng bạc

Người tuổi Tỵ cũng có thể đeo vòng tay bạc vào năm 2022. Vòng tay bạc là một loại trang sức tương đối phổ biến, trong đó bạc có chức năng cầu phúc bình an, xua đuổi bệnh tật trong phong thủy.

Hầu hết những người cầm tinh con Rắn trong năm 2022 đều có thể trạng không tốt, dễ mắc bệnh tật, tình trạng sức khỏe sa sút. Việc đeo lắc tay bạc có thể thúc đẩy sức khỏe của bạn ở một mức độ nhất định, cải thiện nền tảng thể chất và giải tỏa tinh thần, còn giúp tránh gặp phải tai nạn hay sự cố bất ngờ.

Đặc biệt đối với những người lớn tuổi, đeo trang sức bạc có thể giúp tăng tuổi thọ, tránh gió độc hại, không lo bệnh tật quấy nhiễu.

Tuy nhiên, bạn vẫn cần lưu ý, trang sức bạc tuy không đắt tiền nhưng lại rất có giá trị tâm linh, khi đeo phải giữ gìn cẩn thận, phải thường xuyên lau chùi để giữ sạch sẽ thì mới phát huy được tác dụng tốt nhất.

- Bùa Thái Tuế

Người tuổi Tỵ cũng nên đeo bùa Thái Tuế trong năm 2022 để hóa giải vận xui. Đây là một vật phẩm phong thủy có tác dụng hóa sát, rất thích hợp để tuổi Tỵ sử dụng do bạn là tuổi phạm Thái Tuế năm 2022.

Cụ thể, loại bùa này có thể giúp người tuổi Tỵ hóa giải vận xui, trừ tà hóa sát. Nhất là đối với những người thường gặp nhiều vất vả trong cuộc sống, nếu thường xuyên mang theo bùa Thái Tuế có thể cải thiện vận khí, giải trừ rất nhiều phiền não khiến bạn bận tâm lo lắng, từ đó có thể trải qua cả năm 2022 một cách bình an và suôn sẻ.

Do đây là một loại bùa nên tốt nhất bạn nên tới đình, chùa để xin; đồng thời phải đích thân xin chứ không được nhờ người khác xin hộ, nếu không bùa sẽ không thể phát huy tác dụng bảo hộ hóa sát cho bạn.

7. Tuổi Ngọ

- Trang sức vàng

Người tuổi Ngọ đeo các loại trang sức bằng vàng có thể sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong năm 2022. Trang sức vàng sẽ giúp tuổi này tăng cường vận khí, đặc biệt là về tài lộc, có thể làm cho đường tài vận của Ngọ trở nên hanh thông và suôn sẻ hơn, đồng thời cũng giúp bạn bảo vệ bình an cho bản thân.

Càng là những người mới khởi nghiệp hay đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô kinh doanh càng nên sử dụng vật phẩm phong thủy này. Nhờ vậy, việc làm ăn kinh doanh có thể phát đạt hơn, đồng thời cũng giảm bớt nhiều chông gai trên con đường khởi nghiệp.

Bạn chỉ cần chọn một chiếc nhẫn vàng, không cần quá lớn, cũng không cần trang trí cầu kỳ, sẽ giúp tránh được tai ương, xua đuổi hạn, thu hút vận may.

Nhưng cần lưu ý, khi sử dụng trang sức vàng, bạn phải khiêm tốn và tốt nhất không nên đem khoe với người ngoài nếu không sẽ khiến người khác nghĩ rằng bạn đang muốn khoe của, dễ chuốc họa thị phi.

- Thạch anh hồng

Người tuổi Ngọ nếu muốn mở mang các mối quan hệ hay cầu nhân duyên tốt đẹp trong năm 2022 có thể dùng tới thạch anh hồng. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng thúc đẩy mối quan hệ giữa với người khác phái, giúp nhân duyên thêm phần thuận lợi.

Trong năm 2022, vận may tình cảm của của Ngọ gần như không được tốt cho lắm, dù có thể có một số người khác phái vây quanh nhưng lại vô cùng dễ rơi vào đào hoa xấu, lắm mối tối nằm không.

Người đã kết hôn cũng sẽ gặp nhiều rắc rối về tình cảm. Đeo thạch anh hồng có thể giúp cải thiện tất cả những vấn đề đó, để người độc thân nhanh chóng tìm được người thực sự phù hợp với mình, còn tình cảm vợ chồng cũng ngày càng hòa thuận, êm ấm, không xảy ra quá nhiều mâu thuẫn, cãi vã trong quá trình sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên, thạch anh rất mỏng manh và dễ vỡ, trong quá trình đeo bạn phải giữ gìn cẩn thận để không bị rơi vỡ hay trầy xước thì mới phát huy công dụng cao nhất.

- Vật phẩm hình dê (Mùi)

Người tuổi Ngọ cũng rất thích hợp để đeo các vật phẩm hình dê (tượng trưng cho tuổi Mùi) vào năm 2022. Bởi vì Ngọ Mùi thuộc quan hệ Lục Hợp, sẽ giúp vận quý nhân của Ngọ thêm vượng. Dưới sự thúc đẩy của vật phẩm hình dê, tuổi Ngọ sẽ đạt được những bước phát triển mạnh mẽ và quan trọng.

Đặc biệt trong đối nhân xử thế, tuổi Ngọ sẽ càng trở nên vững vàng và chín chắn hơn, thận trọng trong hành động và suy nghĩ, không làm mất lòng mọi người vì tính cách liều lĩnh, thiếu cẩn trọng của bản thân như trước đó.

Tuổi Ngọ nếu biết điều hòa mối quan hệ xã giao của mình tốt đẹp sẽ giúp sự nghiệp nhanh chóng tiến triển, quý nhân song hành, khó khăn cũng nhanh chóng tháo gỡ, đạt được mục tiêu bản thân đã đặt ra.

- Hổ phách tự nhiên

Người tuổi Ngọ nếu lựa chọn đeo hổ phách tự nhiên trong năm 2022 cũng rất tốt. Hổ pháp có sự kết tụ tinh hoa và năng lượng của trời đất, nếu đeo thường xuyên sẽ rất có lợi cho sức khỏe người sử dụng.

Hơn nữa, vật phẩm này còn có thể củng cố địa vị của những người tuổi Ngọ, giúp bạn trở nên can đảm và có động lực hơn, khi gặp khó khăn thất bại cũng có thể nhanh chóng vượt qua.

Bản thân những người cầm tinh con Ngựa thuộc tuýp người ngại khó ngại khổ, làm việc khá tùy hứng, tự cao tự đại, dễ mất tập trung, nếu gặp chút sóng gió thì rất dễ bỏ cuộc. Tuy nhiên năng lượng từ hổ phách sẽ giúp cải thiện những tình trạng đó. Bạn không chỉ thêm kiên trì làm việc mà còn có thể bền chí và dũng cảm hơn trong nghịch cảnh.

8. Tuổi Mùi

- Vật phẩm hình ngựa (Ngọ)

Cũng giống như tuổi Ngọ, vật phẩm phong thủy phù hợp với người tuổi Mùi trong năm 2022 chính là món đồ có chạm khắc hình con giáp thuộc mối quan hệ Lục Hợp địa chi của bạn, cụ thể ở đây chính là hình ngựa – tượng trưng cho tuổi Ngọ.

Vốn dĩ vận khí của tuổi Mùi trong năm Nhâm Dần vẫn phải đương đầu với một vài khó khăn nhất định. Công việc của bạn dễ bị cản trở, cũng dễ bị đối xử không công bằng hay bị cạnh tranh không lành mạnh.

Bản thân tuổi Mùi lại là người có tính cách yếu đuối, không biết tự đứng lên đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình nên nhiều khi bị nẫng tay trên nay chịu nhiều thiệt thòi nơi làm việc cũng là điều thường thấy.

Nếu muốn thay đổi tình trạng này, bản mệnh có thể đeo vật phẩm của hình ngựa sẽ rất tốt. Với mối quan hệ Mùi Ngọ Lục Hợp, tuổi Mùi nhờ vậy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin phô bày điểm mạnh của mình và đạt được nhiều lợi thế lớn lao.

Hơn nữa, món đồ hình ngựa sẽ giúp chiêu mời quý nhân cho tuổi này, được đối phương phù trợ, bạn cũng sễ dàng đạt được mục tiêu mình đã vạch ra.

- Gỗ đào

Người tuổi Mùi cũng đặc biệt thích hợp để sử dụng gỗ đào trong năm 2022. Năm 2022, bản mệnh có hung tinh chiếu mệnh, dễ chiêu mời những điều xui xẻo và sát khí quấy nhiễu, khiến tinh thần thường rơi vào tình trạng hoảng hốt hay thần hồn nát thần tính, nhất là khi đi đêm. Những người “yếu bóng vía” lại càng dễ gặp nhiều vấn đề bất lợi, lâu dài ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày.

Việc sử dụng các vật phẩm từ gỗ đào như bùa gỗ đào hay kiếm gỗ đào sẽ giúp xua đuổi tà ma, hóa giải tà khí, đồng thời nó cũng có thể củng cố lòng dũng cảm của tuổi này và giúp bạn thêm tự tin trong cuộc sống.

Công dụng trừ tà khắc chế ma quỷ của gỗ đào trong phong thủy từ trước tới nay vẫn luôn được lưu truyền mạnh mẽ. Người xưa thường dùng gỗ đào chế tạo ra các dụng cụ tế lễ trừ ma quỷ như hình nhân gỗ đào, ấn gỗ đào, ván gỗ đào, bùa gỗ đào… Đó là lý do cho tới ngày nay, một số nơi vẫn còn tập tục treo cành đào trước cửa vào ngày tết Đoan Ngọ và ngày sinh con để trừ tà.

Nữ mệnh sống một mình càng nên sử dụng gỗ đào để loại bỏ năng lượng tiêu cực và từ trường không mong muốn xung quanh bản thân, giúp mang tới sự an toàn để bạn bình an vượt qua một năm suôn sẻ.

Nếu không tiện mang gỗ đào do công việc hay những lý do khác, người tuổi Mùi cũng có thể đặt gỗ đào ở đầu giường vẫn đạt được tác dụng tương tự.

- Kỳ lân

Kỳ lân phong thủy cũng là một gợi ý cho người tuổi Mùi nếu đang muốn tìm kiếm vật phẩm mang tới may mắn cho bản thân trong năm 2022.

Đây vốn là linh thú mang lại may mắn cho người sử dụng. Nó có thể xua đuổi những điềm xấu cũng như hóa giải những vận xui cho gia đình. Ngoài ra, nó còn có thể giúp cho gia chủ ngày càng làm ăn phát đạt, hút tài hút lộc.

Đặc biệt, phụ nữ khó mang thai hoặc có dự định sinh con 2022 dùng kỳ lân sẽ rất tốt, người xưa có câu “kỳ lân tống tử” cũng là vì thế. Món vật phẩm còn giúp cho những gia đình muốn có thêm con, khó sinh con có thể được như ý, đem lại con cháu và bổng lộc cho gia đình.

Nhờ linh khí của kỳ lân, con cái có thể lớn lên một cách an toàn và khỏe mạnh, đồng thời chúng cũng sẽ có một tương lai hứa hẹn và tươi sáng trong tương lai.

Tuy nhiên, do linh khí của kỳ lân rất mạnh nên khi chọn đeo kỳ lân không nên đeo đồng thời các vật phẩm phong thủy khác. Về vấn đề này bạn phải đặc biệt lưu ý, nếu không rất dễ gây họa do sự xung khắc giữa các vật phẩm.

- Tỳ Hưu

Người tuổi Mùi có thể lựa chọn đeo Tỳ Hưu cũng rất thích hợp trong năm 2022. Chúng ta biết rằng Tỳ Hưu vốn là linh thú rất mạnh về công năng hút tài lộc. Nếu thường xuyên đeo bên mình trong cuộc sống hàng ngày có thể cải thiện khả năng kiếm tiền của người tuổi Mùi, và giúp bạn nhanh chóng đạt được mục tiêu bản thân đã đặt ra.

Đặc biệt đối với những người thường xuyên đầu tư, kinh doanh, đeo Tỳ Hưu sẽ tăng thêm cơ hội kiếm tiền, gặt hái lợi nhuận kếch xù trong đầu tư, giúp tiền bạc ngày càng sinh sôi và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, khi đeo Tỳ Hưu phải để hướng ra ngoài, như vậy mới có tác dụng hút tài lộc. Tuổi Mùi cũng có thể trưng bày vật phẩm phong thủy này ở bàn làm việc hoặc văn phòng vào năm 2022 như một linh vật để cầu may mắn và thịnh vượng.

Sử dụng Tỳ Hưu để trang trí có thể giúp gia tăng tài sản trong năm, tạo ra của cải dôi dư, hóa giải sát khí, mang ý nghĩa cầu phúc giúp năm mới tài lộc tăng tiến và hanh thông.

9. Tuổi Thân

- Tỳ Hưu

Những người tuổi Thân sẽ có vận tài chính khá ảm đạm và sa sút trong năm 2022 do chịu tác động của Thái Tuế chiếu mệnh. Việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn, nguy cơ rò rỉ tiền bạc khá lớn trong giai đoạn này.

Để tránh những xui rủi không mong muốn đó, cách tốt nhất là bạn nên đeo vật phẩm phong thủy có Tỳ Hưu để cải thiện vận may.

Vì Tỳ Hưu là loại linh vật phong thủy chiêu tài chiêu lộc nên trong giai đoạn kém may mắn về tài chính, đeo Tỳ Hưu có thể có tác dụng gia tăng của cải cho bạn đồng thời giải trừ vận đen trong cả năm, cầu phúc cầu sức khỏe, bình an suôn sẻ.

Tuổi này có thể đặt tượng Tỳ Hưu trong nhà hoặc văn phòng, hoặc đơn giản đeo vòng tay kết hợp Tỳ Hưu trong năm 2022 như một linh vật để cầu may mắn và thịnh vượng.

- Hồng ngọc

Vòng hồng ngọc cũng rất tốt cho tuổi Thân khi bước sang năm Nhâm Dần. Màu sắc đỏ tươi của hồng ngọc có thể hóa giải những xui xẻo và xua tan năng lượng tiêu cực xung quanh bạn.

Đối với người độc thân, nếu đeo hồng ngọc còn có thể tăng cường nhân duyên, thúc đẩy hôn nhân. Không chỉ chuyện tình cảm cá nhân mà các mối quan hệ trong cuộc sống hay công việc của bạn cũng trở nên suôn sẻ và tốt đẹp hơn, có thêm nhiều cơ hội hợp tác và phát triển trong tương lai.

Vì vậy, nếu có điều kiện, bạn có thể mua một chiếc vòng hồng ngọc ​​thật đẹp để đeo bên mình, để nó phát huy tác dụng trong việc chuyển vận.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hầu hết các viên hồng ngọc sẽ rất dễ bị nứt vỡ khi có tác động mạnh, vì vậy bạn phải cẩn thận khi đeo chúng để duy trì vận may.

- Vòng tay chỉ đỏ

Người tuổi Thân cũng có thể đeo vòng tay chỉ đỏ vào năm 2022. Màu đỏ vốn là một màu sắc phong thủy tượng trưng cho may mắn và những điều tốt lành, lại có tác dụng xua đuổi tà ma. Vì vậy, trong năm phạm Thái Tuế, người ta càng chuộng mặc quần áo đỏ cũng như đeo dây tay màu đỏ để cầu may.

Tuổi Thân nếu đeo một chiếc vòng tay chỉ đỏ trong năm 2022 sẽ có thể trải qua một năm an toàn, suôn sẻ, không gặp quá nhiều điều phiền toái trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, những người tuổi Thân muốn cầu tình duyên càng không thể bỏ qua vật phẩm này để cầu năm mới may mắn và tình yêu luôn đong đầy.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phải kiên trì đeo vòng tay chỉ đỏ, không được chuyển cho người khác sau vài ngày đeo, hay vứt bừa bãi kẻo gây phản tác dụng.

- Vòng tay hạt châu chuyển vận

Một chiếc vòng tay hạt châu chuyển vận cũng là lựa chọn mà người tuổi Thân không thể bỏ qua trong năm 2022. Đây vốn được coi là vật phẩm tượng trưng cho sự khai vận, thúc vượng khí. Trong năm vận khí sa sút, nhất là khi bị Thái Tuế tác động đến hầu hết mọi mặt của cuộc sống, tuổi Thân rất thích hợp để sử dụng loại vòng này.

Nếu bạn thường xuyên đeo vòng tay hạt châu chuyển vận, nó có thể giúp giải trừ vận xui, đồng thời tăng cường tài vận và giúp bạn đạt được những thành tựu và phát triển như mong muốn.

Có rất nhiều loại hạt châu, tùy theo thuộc tính và đặc điểm tính cách của tuổi Thân nên hạt châu chuyển vận làm bằng ngọc là phù hợp nhất, khi lựa chọn bạn phải chú ý nhiều hơn đến điều này.

10. Tuổi Dậu

- Phật bản mệnh

Để tăng cường may mắn trong năm Nhâm Dần, người tuổi Dậu có thể lựa chọn đeo Phật bản mệnh của mình là Bất Động Minh Vương hay Bất Động Tôn Bồ Tát. Đây là vị Bồ Tát tượng trưng cho lý trí, trí tuệ.

Bất Động Minh Vương sẽ thầm lặng đi theo bảo vệ, giúp cho người tuổi Dậu trên đường đời phân biệt phải trái đúng sai, không lầm đường lỡ bước, nắm bắt cơ hội đến với mình, sử dụng trí tuệ để ứng phó với khó khăn, vượt qua nghịch cảnh, có được sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc.

Dưới sự che chở của Phật bản mệnh, tuổi Dậu sẽ đạt được những thành tựu rất tốt trong năm 2022. Đặc biệt là trong sự nghiệp, bạn có thể gặt hái được thành công, cuộc sống gia đình cũng đầm ấm yên vui, không có quá nhiều mâu thuẫn, cãi vã.

Ngoài ra, thường xuyên đeo Phật bản mệnh còn có tác dụng phù hộ bình an, tránh được bệnh tật tai nạn trong cuộc sống, cả năm an khang suôn sẻ.

- Ngọc hồng lựu

Năm 2022, tuổi Dậu cũng có thể đeo ngọc hồng lựu. Vật phẩm phong thủy này là tượng trưng cho “đa tử đa phúc” tức đông con nhiều phúc lành. Đeo ngọc hồng lựu sẽ giúp tăng phúc khí cho con giáp này. Đặc biệt phụ nữ đã có gia đình sẽ được thúc đẩy mối quan hệ với con cái thêm gắn bó và hòa thuận.

Ngoài ra, ngọc hồng lựu còn có thể tăng cường tài vận cho những chú Gà và giúp bạn có sự phát triển tốt hơn vào năm 2022. Phương diện tài lộc nhanh chóng có cải thiện, nhiều cơ hội kiếm tiền suôn sẻ hơn. Miễn là bạn biết nắm bắt thì chắc chắn sẽ đạt được những gì mình muốn và thực hiện ước mơ làm giàu của họ.

Tuy nhiên, lưu ý khi đeo ngọc hồng lựu, bạn không được cởi ra sau khi đeo một thời gian hoặc đưa cho người khác, nếu không sẽ không có tác dụng phong thủy.

- Mã não

Tuổi Dậu còn có thêm lựa chọn nữa là sử dụng mã não. Đá mã não là vật trang sức tự nhiên, không chỉ có giá trị cao, là món trang sức nâng tầm giá trị người sử dụng mà còn thúc đẩy mối quan hệ, thúc đẩy nhân duyên, tăng cường khả năng gặp quý nhân.

Bản thân tuổi Dậu là những người sống thiên về tình cảm, tâm trạng biến hóa thất thường, dễ xảy ra mâu thuẫn và cãi vã với người khác vì không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của mã não, những người cầm tinh Gà sẽ có tâm trạng ổn định hơn, khi tiếp xúc với những người khác cũng biết đặt bản thân vào vị trí của đối phương để thấu hiểu và thông cảm, từ đó nuôi dưỡng mối quan hệ thêm hòa hợp.

Người tuổi Dậu đeo vòng mã não trong năm 2022 sẽ giúp sự nghiệp và mối quan hệ trong công việc thêm thuận lợi suôn sẻ trong cả năm, thăng tiến từng bước.

11. Tuổi Tuất

- Vật phẩm hình mèo (Mão)

Nhờ mối quan hệ Mão Tuất Lục Hợp, những vật phẩm có hình mèo tượng trưng cho người tuổi Mão cũng sẽ đem lại rất nhiều may mắn, sự hỗ trợ mạnh mẽ cho người tuổi Tuất trong năm 2022.

Đặc biệt khi bản mệnh không may gặp phải những thất bại và khó khăn, bạn cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại, thêm vững tin và quyết tâm hoàn thành mục tiêu.

Những vật phẩm hình mèo sẽ giúp tuổi Tuất duy trì trạng thái tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực, ngày càng trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn, dù có sóng gió bủa vây cũng không bỏ cuộc.

Vì vậy, đối với những người tuổi Tuất, nếu muốn năm 2022 có sự phát triển tốt hơn thì đeo linh vật tuổi Mão là một lựa chọn rất tốt.

- Đá Tourmaline

Đá Tourmaline cũng rất tốt cho tuổi Tuất. Tourmaline được biết đến là một vật phẩm phong thủy tượng trưng cho may mắn và có tác dụng chiêu tài rất mạnh mẽ. Loại đá này cũng có thể củng cố sự quyến rũ của bản mệnh và giúp bạn dễ dàng kết giao được với nhiều người bạn, quý nhân hơn trong cuộc sống. Khi gặp khó khăn, hoạn nạn cũng có thể gặp giữ hóa lành, được giúp đỡ để giải quyết êm đẹp mọi chuyện.

Đặc biệt đối với những người đang cầu công danh, nếu đeo đá Tourmaline còn có thể giúp thuận lợi hơn trong việc thăng quan tiến chức, quá trình phấn đấu thuận buồm xuôi gió, dễ dàng hiện thực hóa ước mơ thăng chức tăng lương.

Cần lưu ý rằng đá Tourmaline rất linh, trong quá trình đeo không được để người khác tùy tiện sờ vào, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tác dụng phong thủy của loại đá này.

- Trang sức vàng

Ngũ hành của người tuổi Tuất thuộc Thổ, đeo các loại trang sức bằng vàng có thể thúc đẩy tài khí, giúp bạn thu nhiều lợi nhuận tiền bạc tốt hơn trong năm mới.

Trong cuộc sống, người tuổi Tuất tuy không đến mức tiêu tiền như nước nhưng lại dễ tiêu xài bốc đồng, không có ý thức tiết kiệm, một phút hứng lên là sẵn sàng “móc ví” không hề suy nghĩ, nên tài chính thất thoát rất nhanh và cũng thường bỏ lỡ một số cơ hội kiếm tiền tốt.

Nhưng nếu đeo vàng thì bạn có thể cải thiện được tình trạng này, từ đó luôn duy trì được tài khí bền vững và có thu nhập kinh tế khá hơn trong năm nay.

12. Tuổi Hợi

- Vật phẩm hình dê (Mùi)

Đối với người tuổi Hợi, vật phẩm phong thủy mang tới nhiều may mắn cho bạn trong năm 2022 đầu tiên phải kể tới những món đồ được chạm khắc hình dê (biểu tượng của tuổi Mùi). Bởi Mùi và Hợi thuộc quan hệ Tam Hợp khi xét theo tương quan địa chi.

Thường xuyên đeo vật phẩm có hình dê trên người sẽ giúp tuổi Hợi có thể nâng cao vận may của bản thân, đặc biệt là trong sự nghiệp và giúp bạn đạt được sự phát triển tốt ở nơi làm việc, nhanh chóng thăng tiến lên vị trí mình mong muốn.

Hơn nữa, vật phẩm này cũng sẽ giúp tăng cường nhân duyên, cải thiện đáng kể mối quan hệ giữa các cá nhân. Khi tuổi Hợi có được sự hòa hợp với đồng nghiệp, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ đắc lực từ mọi người, tránh các tranh chấp giữa các cá nhân và xung đột nội bộ.

Người tuổi Hợi cũng có thể đeo chuỗi vòng tay có hình dê vào năm 2022 để tăng cường vận quý nhân cho bản thân, giúp ổn định các mối quan hệ và gặp nhiều suôn sẻ trong cả năm. Nếu bạn không thể đeo những đồ trang trí này vì công việc hoặc lý do khác, bạn cũng có thể đặt đồ trang trí liên quan đến tuổi Mùi ở nhà, điều này có thể tăng cường tài vận của bạn một cách hiệu quả.

- Tỳ Hưu

Tuổi Hợi cũng có thể lựa chọn Tỳ Hưu phong thủy để sử dụng trong năm 2022. Vì là năm phạm Phá Thái Tuế nên hầu hết các phương diện của tuổi Hợi đều kém sắc, công việc nhiều trục trặc, tài chính dễ thất thoát. Hơn nữa, con giáp này còn có thói quen tiền xa hoa, không có ý thức tiết kiệm, nên càng khó giữ tiền trong túi.

Tỳ Hưu là loại linh thú hút của cải rất mạnh, đeo vật phẩm hình Tỳ Hưu không chỉ có tác dụng nâng cao tài vận và may mắn, mà giúp tuổi Hợi có thêm cơ hội kiếm tiền, đồng thời có thể tránh và giảm bớt tình trạng phá tài.

Ngoài ra, Tỳ Hưu còn có tác dụng trừ tà, hóa sát, phù hộ bình an để người tuổi Hợi suôn sẻ trong cả năm 2022.

- Thạch anh

Người tuổi Hợi sẽ phạm Phá Thái Tuế vào năm 2022, dễ gặp những điều không may mắn, muốn chuyển vận thì có thể đeo thạch anh.

Đá thạch anh có hình thức tinh xảo, bên cạnh tác dụng làm đồ trang sức, đây còn là vật phẩm phong thủy rất được yêu thích. Tuổi Hợi đeo thạch anh có thể tăng thêm khí chất và sự tự tin, giúp bạn trở nên dũng cảm và quyết tâm cao độ hơn trong một năm nhiều khó khăn này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thạch anh có nhiều màu sắc khác nhau, mỗi loại lại có ý nghĩa và tác dụng phong thủy khác nhau. Tuổi Hợi nên tránh pha lê màu trắng khi lựa chọn bởi đây là màu sắc kiêng kỵ với bạn, sử dụng thạch anh trắng chẳng những không có tác dụng may mắn mà còn có thể gây ra những sự quấy nhiễu, xui xẻo, bạn phải đặc biệt lưu ý về phương diện này.

- Trang sức bạc

Tuổi Hợi cũng rất hợp để đeo trang sức bạc vào năm 2022 như khuyên tai bạc, nhẫn bạc hay lắc tay bạc… Vì vào những năm đụng độ Thái Tuế, sức khỏe của bản mệnh cũng có dấu hiệu sa sút, dễ mắc bệnh, thậm chí còn gặp phải những tai nạn sự cố đáng tiếc gây thương thật, đổ máu…

Trong phong thủy, bạc có tác dụng bảo vệ thân thể khỏi những luồng khí xấu, tăng cường khả năng miễn dịch, bồi bổ sức khỏe.

Đặc biệt đối với những bạn có thể chất không được ổn định, nếu đeo trang sức bạc thường xuyên thì sức khỏe của bạn có thể được cải thiện hơn, tránh xa bệnh tật.

Hơn nữa, bản thân bạc tượng trưng cho tiền bạc, được xem là có tác dụng chiêu tụ tài lộc. Vì vậy, những bạn tuổi Hợi năm 2022 nếu muốn tài lộc ổn định hơn thì đeo trang sức bạc là một lựa chọn rất tốt.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).