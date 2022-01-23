Tuần giáp Tết 24-30/1, 4 con giáp lãi lời dư dôi, lương thưởng hậu hĩnh và tiền bất ngờ 'ào ào' chảy về túi

Xin chúc mừng 4 con giáp phát tài tuần này (24-30/1). Bạn nhận được những khoản lương thưởng hậu hĩnh, việc mua sắm Tết chẳng còn gì đáng lo.

Tuổi Sửu Với người làm công ăn lương, bạn nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh cho những đóng góp cho tập thể trong suốt một năm vừa qua. Dù suốt cả tuần, công việc vẫn khá bộn bề, thậm chí có khi bị ganh đua, ghen ghét, song bạn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra nguy cơ đang rình rập. Với người làm ăn kinh doanh, dù cuối năm nhưng bạn vẫn gặp nhiều cơ hội tốt để đầu tư sinh lời, giúp tiền bạc trở nên rủng rỉnh. Cầm khoản tiền có được trong tay, bạn sẽ có tâm trạng vui tươi, phấn khởi để đón Tết, thoải mái mua sắm cho gia đình.

Tuổi Mão Để nhận được thành quả đến vào những ngày cuối tuần, người tuổi Mão có thể sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối trong công việc khiến bạn tốn không ít thời gian và công sức để tìm cách giải quyết.



Tuy nhiên, càng những lúc như vậy, bạn càng cần phải mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Đây là lúc mà bạn cần thể hiện bản lĩnh của mình để giành lấy niềm tin từ mọi người. Nếu cần sự trợ giúp hãy cứ mạnh dạn nêu yêu cầu, mọi người đều sẽ nhiệt tình hỗ trợ bạn một phen như cách bạn vẫn hay giúp đỡ mọi người mà thôi.



Làm tốt nhiệm vụ của mình, người làm công ăn lương sẽ nhận được khoản lương thưởng cộng dồn, nhìn chung thu nhập khá hậu hĩnh. Bạn có thể an tâm sắm sửa cho gia đình.

Tuổi Ngọ Với người làm ăn kinh danh, tài chính không còn là vấn đề khiến cho bạn phải lo lắng. Việc buôn bán diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, tiền hết rồi lại có, bạn có thể thoải mái sắm sửa cho gia đình một cái Tết thật là đủ đầy. Với người làm công ăn lương, nhờ có mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp mà bạn được giúp đỡ rất nhiều trong tuần này. Đôi bên luôn trao đổi thẳng thắn với nhau mọi vấn đề gặp phải, thỉnh thoảng lại hỗ trợ nhau để nâng cao hiệu suất công việc chung.



Cứ đà này, con giáp phát tài tuần này sẽ ngày càng được cấp trên tín nhiệm và đánh giá cao hơn, khoảng lương thưởng hậu hĩnh là điều khỏi phải bàn. Tuổi Hợi Là con giáp may mắn trước Tết nên các kế hoạch của người tuổi Hợi diễn ra suôn sẻ. Bước vào giai đoạn nước rút nên bạn khá bận rộn, nhưng tinh thần làm việc thì vẫn rất hăng say và nhiệt tình, nhờ vậy mà bạn thường được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao.



Cuối năm, người làm công ăn lương không những có tiền lương, tiền thưởng Tết mà còn có cả tiền thưởng nóng, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh. Là người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm các công việc tự do, bạn cũng nhận được khoản tiền từ những mối làm ăn hoặc hợp tác từ trước đó. Công lao của bạn bỏ ra được trả giá xứng đáng.



Khi tình hình tài chính khởi sắc, chỉ cần bạn biết cách cân đối thu chi thì hoàn toàn có thể đón một cái Tết ấm no, sắm sửa thoải mái, không phải đắn đo như trước. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. Ảnh minh hoạ: Internet

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