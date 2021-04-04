Tử vi tuần mới 12 con giáp (5/4 - 11/4/2021): Thân bị mọi người quay lưng, Dần trúng xổ số đếm tiền mỏi tay

Vận đào hoa của con giáp này cũng cực vượng. Nếu người tuổi Tý còn độc thân có thể tìm thấy người thực sự tâm đầu ý hợp với mình.

Tuổi Tý có hi vọng nhận được những quyền lợi đặc biệt mà mình xứng đáng nhận được. Điều này có nghĩa là những nỗ lực của con giáp này cuối cùng đã có kết quả rõ ràng, tinh thần được cải thiện, vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều. Nhờ vậy bản mệnh làm việc vô cùng hiệu quả.

Thổ vượng cũng nhắc bản mệnh nên chú ý đến vấn đề ăn uống, sinh hoạt của mình nhiều hơn. Nếu không sống một cách điều độ, con giáp này sẽ rất dễ mắc phải các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, khiến sức khỏe giảm sút. Bên cạnh đó, tuổi Sửu nên dành thời gian rèn luyện thể chất mỗi ngày.

Tử vi ngày mới cho thấy Tỷ Kiên mang lại những tác động xấu cho tuổi Sửu trong ngày. Con giáp này dễ gặp phải sự tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè hoặc người thân của mình. Những tranh cãi, bất đồng liên quan tới chuyện tiền bạc hoặc tình cảm luôn khó giải quyết nhanh chóng.

Tuổi Dần

Ngày mới của tuổi Dần có điềm báo dễ có được tài lộc dù không phải vất vả hay gắng sức nhiều. Thậm chí con giáp này còn may mắn đến mức trúng thưởng, trúng xổ số hay được cho tiền. Song thường thì tiền được kiếm từ sức lao động thì mới bền và trân quý hơn.

Bản mệnh không nên quá trông ngóng vào khoản tiền này, nếu có thể hãy tiết kiệm một khoản nếu không muốn nó nhanh chóng tiêu tan. Ngoài ra người tuổi Dần cũng nên học cách quản lý tiền bạc, thắt chặt chi tiêu, sống dưới mức thu nhập để chuẩn bị cho tương lai sau này.

Tử vi tuần mới cho biết tuổi Mão có thể đạt được một số thành tích nhất định trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới cho biết tuổi Mão có thể đạt được một số thành tích nhất định trong công việc. Nếu là người kinh doanh, buôn bán thì sẽ nhận được nhiều may mắn bất ngờ mà trước đó con giáp này cũng không lường trước được.

Thực Thần phù trợ, bản mệnh chỉ cần yên tâm ngồi hưởng những phúc lộc thuộc về mình trong ngày mới này. Khoản tiền kha khá mà con giáp này kiếm được qua các hoạt động kinh doanh chắc chắn đủ để người tuổi Mão hưởng thụ, tiền bạc thoải mái chi tiêu mà không phải lo nghĩ nhiều.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất dễ gặp phải những cuộc tranh luận vô nghĩa, dù con giáp này đã cố gắng kiềm chế bản thân và rút khỏi trận cãi vã nhưng dường như đối phương vẫn không muốn buông tha cho bạn. Bản mệnh có thể bỏ ngoài tai những lời châm chọc kia.

Thiên Quan cũng nhắc nhở cho con giáp này cần tránh hết sức việc va chạm, mâu thuẫn với những kẻ nóng nảy, hiếu thắng. Nếu tuổi Thìn mất bình tĩnh chỉ khiến câu chuyện bị đẩy đi xa thôi. Đôi khi nhường nhịn nhau một bước sẽ khiến mọi việc đơn giản hơn nhiều.

Tuổi Tỵ

Tử vi hàng ngày 12 con giáp nói rằng đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ có dấu hiệu chuyển biến rõ rệt, bản mệnh càng nỗ lực thì càng gặt hái được kết quả như ý. Cơ hội để con giáp này mở rộng, phát triển bản thân là không ít, hãy nắm bắt và làm việc hết mình nhé.

Về phương diện tài lộc, tuổi Tỵ có thể vướng vào những tranh chấp về chuyện tiền bạc, mặc dù bản thân con giáp này đã cố gắng để không dính vào những chuyện thị phi, tranh giành nhưng môi trường có sự ảnh hưởng nhất định nên không được thoải mái cho lắm.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ khá ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ khá ổn, có dấu hiệu thăng tiến mạnh. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao về tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Có thể thời gian tới sẽ được giao thêm trọng trách mới nên sẽ khá bận rộn đấy.

Thế nhưng bản mệnh gặp ngày tương hại nên có điềm báo xui xẻo xảy ra về phương diện tình cảm. Gia đạo lục đục, không yên vì những chuyện thị phi đeo bám, các thành viên ai nấy cũng đều cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, thậm chí còn nghi ngờ lẫn nhau.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi dễ vướng phải thị phi, dẫn đến những chuyện buồn về vấn đề tình cảm. Con giáp này và người ấy đã có những dự định khá dài trong tương lai nhưng có thể mọi chuyện sẽ không diễn ra như những gì đã định. Thậm chí đôi bên còn đối mặt với nguy cơ tan vỡ khá lớn.

Chính Quan cho thấy bản mệnh nên tập trung làm việc thay vì đắm chìm mãi trong tâm trạng u uất, sầu khổ vì chuyện tình cảm. Mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết ổn thỏa, chỉ cần người tuổi Mùi bình tĩnh, kiên trì và quyết tâm khắc phục mọi khó khăn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể đánh mất cơ hội trong sự nghiệp hay làm ăn chỉ vì một chút sơ ý để người khác nắm được điểm yếu của mình. Song con giáp này đừng vội nản lòng, chỉ là những thử thách của cuộc sống thôi, hãy cứ tự tin và mạnh mẽ lên vì đó mới là thứ quý giá nhất của bản mệnh.

Trong tuần tới, con giáp này không được Thần May mắn đoái thương. Người tuổi Thân không thể ngờ được khi gặp khó khăn lại chẳng thể nào tìm được người giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính sức mình. Thực tâm bản mệnh không khỏi buồn lòng khi những người mình cho là đáng tin tưởng cuối cùng lại quay lưng.

Chính Tài mang lại tiền bạc cho tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài mang lại tiền bạc cho tuổi Dậu và nhờ đó mà con giáp này cảm thấy tự tin như thể mình được chắp đôi cánh vậy. Với những gì có được, bản mệnh nhận được những lời khen ngợi, tán dương của mọi người nên cảm thấy rất hạnh phúc.

Thế nhưng đừng vì thế mà khi người khác nhờ điều gì thì con giáp này ngay lập tức làm theo. Trong lúc vui người tuổi Dậu hay đưa ra những lời hứa mà sau đó bản thân không thực hiện được. Nhất là chuyện tiền bạc khá nhạy cảm, vì thế đừng đề cập quá nhiều đến vấn đề tiền bạc trong các mối quan hệ.

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày 12 con giáp, tuổi Tuất có Thiên Tài độ mệnh, công việc trong ngày tuy bận rộn và mệt mỏi một chút nhưng chắc chắn con giáp này sẽ có được thành quả thu về chẳng kém chút nào. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán thì cũng đều có kỳ vọng về công việc của mình.

Bản mệnh gặp ai cũng vui vẻ hài hòa, dễ tạo được cảm tình với người xung quanh. Nhờ vậy đường tình duyên hanh thông, thuận lợi. Nếu người tuổi Dậu rung động với ai thì hãy nhanh chóng tiến tới, mối lương duyên trời cho nên nhất định sẽ tương đồng ý hợp.

Tuổi Hợi

Vận trình của tuổi Hợi hung cát đan xen, song nếu con giáp này biết cân nhắc chu toàn công việc thì vẫn có thể hóa giải được những điều xui xẻo. Phương diện tình cảm đang trên đà phát triển, mối quan hệ giữa hai người được thăng cấp, bản mệnh cảm thấy hạnh phúc khi có người ấy luôn ở bên mình.

Con giáp này có thể gặp xui xẻo trong sự nghiệp vì vậy cần hết sức thận trọng, chớ nên chạy theo hiệu suất cao mà đưa ra những quyết định thiếu tỉnh táo. Người tuổi Hợi nên cân nhắc kỹ càng vì nó có thể là cái bẫy mà tiểu nhân giăng ra chỉ chờ bản mệnh sập bẫy thôi.

Vận trình của tuổi Hợi hung cát đan xen - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo