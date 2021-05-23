Tử vi tuần mới 12 con giáp (24/5 - 30/5/2021): Tuất làm ăn khấm khá, Dần dễ gặp tiểu nhân

Chuyện tình duyên với những người tuổi Tý độc thân khá thuận và có thể phát triển tốt các mối quan hệ tình cảm. Con giáp này nên dành thời gian để chuẩn bị cho những cuộc vui chơi sắp tới và giúp bản mệnh gây được ấn tượng tốt với mọi người.

Tử vi tuần mới cho thấy do gặp vận trình tam hợp nên người tuổi Tý gặp mọi sự thuận lợi trong vấn đề tài chính và công việc thì suôn sẻ bất ngờ. Bản mệnh có thể có được nguồn thu tốt từ công việc phụ hay những khoản đầu tư nhỏ mà cho lợi nhuận lớn.

Trong công việc và tiền bạc có thể những người tuổi Sửu sẽ khá chú tâm để sớm hoàn thành kế hoạch. Tuy nhiên vận tài chính có điềm báo tiêu hao, có thể nó là những khoản chi ngoài ngân sách cho việc giải trí hay ăn uống. Vì thế, bản mệnh nên xem xét lại kế hoạch của mình và nên chi đúng lúc, đúng mục đích.

Theo tử vi 12 con giáp, tuần mới cho thấy vận trình của người tuổi Sửu khá tốt. Cục diện Sửu – Tý nhị hợp giúp cho bản mệnh giữ được mối quan hệ tình cảm và gặp ai cũng có thể được vui vẻ, hòa đồng, dễ tạo được thiện cảm. Thêm vào đó đường tình yêu hanh thông và dễ rung động giúp con giáp này có được mối duyên tốt lành trong thời gian tới.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có một tuần không được vui vẻ. Gặp cục diện tương phá nên có thể bản mệnh phải đối diện với kẻ tiểu nhân, vì vậy cần đề phòng và làm gì cũng phải chắc chắn. Đồng thời con giáp này cần lưu ý cẩn thận việc ăn nói để tránh họa thị phi.

Tuần này tuổi Dần không được may mắn lắm ngay cả về tình cảm nên bản mệnh cảm thấy có đôi chút mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. May mắn là tài chính của con giáp này ổn định và không gặp phải trở ngại nên giúp giảm bớt gánh nặng trong tuần.

Tuổi Mão

Tử vi của người tuổi Mão nhận định tuần mới của con giáp này sẽ có những cơ hội để khởi động công việc. Đặc biệt, trong việc xây dựng các mối quan hệ đối tác cũng khá thú vị và đạt được những cơ hội hợp tác tốt. Đối với vận tài người tuổi Mão có tiền bạc rủng rỉnh trong tay, tài lộc kinh doanh cũng bắt đầu khởi phát và nguồn thu đầu tay.

Tuy nhiên, do ngũ hành bất lợi nên những người tuổi Mão dễ có những rạn nứt khá rõ trong chuyện tình cảm. Để tránh tình trạng này xảy ra bản mệnh nên thống nhất trước kế hoạch của mình và nên nhớ hãy dành thời gian quan tâm và chăm sóc đối phương.

Tuổi Thìn

Tuần mới người tuổi Thìn được đánh giá là có cơ hội tốt để hoàn thiện bản thân cũng như xây dựng quan hệ hợp tác tốt cho công việc. Bản mệnh sẽ có được một tuần làm việc hiệu quả và có thể xử lý nhanh những tình huống bất ngờ.

Tuy nhiên, trong tuần con giáp này sẽ cần đề phòng kẻ tiểu nhân buông lời kích bác khiến bản mệnh mất bình tĩnh và đánh mất đi cơ hội phát triển sự nghiệp. Đồng thời, do ngày ngũ hành tương khắc nên có thể tuổi Thìn đang mắc phải sai lầm trong việc tiêu tiền nên hãy thận trọng trong việc chi tiêu mỗi khi mở hầu bao.

Tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới tuổi Tỵ được đánh giá là có điềm báo không tốt do gặp ngày tương xung. Bởi vậy, vận trình công việc của bản mệnh sẽ trắc trở và dễ gặp phải những phát sinh không mong muốn gây ra những trở ngại. Chuyện tưởng đơn giản nhưng lại tiêu tốn khá nhiều thời gian công sức và tiền bạc để giải quyết.

Có thể tuần này bản mệnh nên cố gắng lắng nghe ý kiến và đừng quên tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người. Vận trình tài lộc may mắn ổn định và có dấu hiệu thăng tiến trong thời gian tới nên đây cũng là động lực để con giáp này quên đi mệt mỏi.

Những người tuổi Ngọ tuần này có nhật vận không tốt do ngũ hành xung khắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ tuần này có nhật vận không tốt do ngũ hành Thổ - Mộc xung khắc nên chuyện tình cảm dễ có cảm giác nhàm chán và lục đục. Có thể bản mệnh còn vô tình tạo ra những khoảng cách giữa hai người và không có nhiều thời gian để dành cho nhau.

Đối với công việc chưa thực sự bận rộn nhưng cơ hội để phát triển lại ít đi. Rất có thể tuần mới của tuổi Ngọ sẽ có điềm báo tán hao tiền bạc, đánh mất tài lộc trong tay do việc đặt niềm tin sai chỗ hoặc quá nóng vội mà tin tưởng vào một thứ gì đó.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được nhận định sẽ có tuần mới khá êm đềm về tình cảm. Với người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng mới hay ít nhất là tạo được ấn tượng tốt đối với người khác giới. Trong quan hệ gia đình bản mệnh vận có được những sự quan tâm tuy không quá lớn nhưng cũng khá đủ đầy.

Chuyện tài chính có điềm báo tốt lành và có thể có được khoản thu nho nhỏ. Tuy không nhiều nhặn gì nhưng cũng có được những chút tiền vẫn tốt để con giáp này cảm thấy hào hứng. Có điều nên thận trọng việc ăn uống và đi lại để bảo đảm sức khỏe trong thời gian này, được biết là lúc dịch bệnh hoành hành.

Tuổi Thân

Về sự nghiệp tuổi Thân có thể đạt được những bước tiến mới. Bản mệnh có hi vọng tràn trề để khởi nghiệp trong tuần mới và đang bắt đầu cảm thấy hào hứng với những dự định này. Về tài chính chưa có nhiều nhưng sự ổn định và vững chắc về tiền bạc mà bản mệnh tạo dựng từ trước giúp tuổi Thân có thể an tâm hơn.

Hôm nay cũng là một ngày may mắn với tuổi Thân, những vấn đề lớn khiến bản mệnh đau đầu sẽ được quý nhân giúp đỡ giải quyết hết. Người này cũng mang đến cho tuổi Thân nhiều ý kiến hay ho trong việc mở rộng kinh doanh hoặc tung ra sản phẩm mới.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu sẽ khá may mắn khi có được quý nhân giúp đỡ trong tuần mới này. Trong tuần bản mệnh sẽ có khá nhiều công việc nhưng bù lại với sự thông minh, sáng suốt và nhạy bén của mình con giáp này hoàn toàn có thể có các quyết định chính xác.

Đối với chuyện tình yêu thì hôm nay là ngày thuận lợi cho người tuổi Dậu độc thân. Bởi các ứng xử ôn hòa của bản mệnh dễ tạo nên cảm tình tốt và kết nối tuổi Dậu với những người xung quanh. Những chia sẻ chân thành và gặp người hợp ý nên cũng có thể bỏ qua được những sai lầm và mọi người có thể hiểu nhau hơn.

Tuổi Tuất

Tử vi tuần mới của người tuổi Tuất dự báo tài chính sẽ có điềm báo khởi phát. Có thể chưa nhiều nhưng đây là dấu hiệu khởi đầu vô cùng thuận lợi của bản mệnh. Tuy nhiên, đừng vì thế mà quá hào phóng hãy sử dụng đồng tiền đúng lúc, đúng chỗ.

Tuổi Tuất có điềm báo gặp họa tiểu tiểu nhân. Vì vậy, lời ăn tiếng nói cần thận trọng tránh để sơ hở mà bị kẻ xuất "bắt thóp". Ngoài ra, bản mệnh cũng đừng quá giận mà mất khôn, lấy tĩnh chế động sẽ giúp con giáp này kiểm soát được tình hình trong những ngày sắp tới.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có được vận trình công danh vô cùng thuận lợi trong tuần sắp tới này. Đường sự nghiệp thuận lợi và có thể nhận được những trái ngọt khiến bản mệnh vô cùng hạnh phúc và tự hào. Có thể thực sự công việc mới chưa bắt đầu những mối quan hệ tốt và đối tác thân thiện giúp con giáp này bắt đầu cảm thấy hào hứng hơn với vận trình tuần mới.

Tiền bạc của tuổi Hợi không mấy là áp lực, mặc dù trong tuần bản mệnh sẽ phải chi tiêu khá nhiều nhưng đây là những khoản chi cần thiết, đáng phải chi nên cũng đừng vì thế mà cảm thấy buồn phiền với số tiền đã bỏ ra này.

(*)Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.