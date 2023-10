Tử vi tuần mới 12 con giáp (17/5 - 23/5/2021): Tỵ tai ương giáng xuống đầu, tình duyên lụi tàn, nhạt nhẽo, Mùi tiền đổ về như thác, may mắn không kể xiết

Tử vi tuần mới cho thấy tuổi Sửu sẽ có một tuần thoải mái trong chuyện tiền nong. Nhiều khả năng con giáp này sẽ nhận được khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm trúng thưởng, hay được người khác cho tặng… Song các trò may rủi không phải là cách kiếm tiền lâu dài, nó chỉ mang lại niềm vui ngắn hạn mà thôi.

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy tuổi Dần đối mặt với tuần có ngày ngày tương xung, điềm báo không may mắn trên toàn bộ vận trình. Chuyện tình cảm bị ảnh hưởng nhiều bởi tính khí nóng nảy của con giáp này, các mối quan hệ dần thiếu sự hòa hợp. Không những thế, những căng thẳng trong công việc cũng như cuộc sống còn khiến tuổi Dần cảm thấy áp lực đè nặng lên vai.

Đường tài lộc của con giáp này không quá khó khăn, dù công việc khá bận rộn nhưng bù lại thu nhập ổn định nên tuổi Dần đỡ phải mệt mỏi cân đối chi tiêu hàng ngày.

Tử vi cho thấy tuổi Dần đối mặt với tuần có ngày ngày tương xung - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đường sự nghiệp của Mão có quý nhân phù trợ, mặc dù chỉ nâng đỡ chút ít nhưng cũng rất đáng quý bởi bản mệnh đang thiếu cơ hội vào lúc này. Tuổi Mão có năng lực nhưng chưa phát huy được, chỉ cần một chút thúc đẩy nhỏ cũng tạo bàn đạp để bản mệnh tiến lên, giành lấy chiến thắng.

Sức khỏe của bản mệnh trong tuần tương đối tốt, tài vận khá, hãy dành một khoản để chăm sóc cơ thể, bồi dưỡng khí chất. Con giáp này có thể đi làm đẹp, tới phòng tập thể thao hoặc tham gia các lớp về dinh dưỡng, yoga, hội họa… để cân bằng cuộc sống.

Tuổi Thìn

Vận trình của người tuổi Thìn trong tuần mới khởi sắc rạng rỡ vô cùng. Bản mệnh nhận được tình cảm đáng quý từ những người xung quanh, được người ấy yêu thương và trân trọng rất nhiều. Thế nhưng, không ai có được mọi thứ dễ dàng mà không cần cố gắng, tuổi Thìn đã nỗ lực rất nhiều, vui vẻ hòa đồng và nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

Sự nghiệp của con giáp này đang có dấu hiệu chuyển biến khá tốt, bản mệnh biết cách lợi dụng những thế mạnh của bản thân để giải quyết vấn đề hiệu quả nhất có thể. Không những thế, tuổi Thìn cũng không còn lo sợ phiền phức vì biết bản thân hoàn toàn có thể xoay sở được.

Tuổi Tỵ

Tử vi trong tuần cho biết người tuổi Tỵ chịu ảnh hưởng khá nhiều từ cục diện tương hại nên có nhiều tai ương, rủi ro. Dù bản mệnh đã có ý đề phòng nhưng vẫn không tránh được sự ám hại của tiểu nhân cố tình gây cản trở trong công việc, khiến tiến độ chậm lại, chất lượng không như ý muốn.

Chuyện tình cảm cũng không mấy tươi đẹp, tuổi Tỵ gặp nhiều đối tượng có thể cân nhắc tính chuyện lâu dài nhưng vì bản mệnh quá nóng vội, vồ vập nên khiến mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo, nhanh chóng lụi tàn.

Tử vi trong tuần cho biết người tuổi Tỵ chịu ảnh hưởng khá nhiều từ cục diện tương hại nên có nhiều tai ương, rủi ro - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tuổi Ngọ tuần mới này có điềm tai họa trong công việc, thị phi vây quanh, tranh cướp công quả. Nếu không vững vàng, bản mệnh dễ bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh không lành mạnh, bị người khác gièm pha nên cần giữ vững lập trường.

Sự nghiệp cũng không có dấu hiệu tiến triển gây thêm sự chán nản mệt mỏi cho con giáp này. Song càng như vậy thì bản mệnh càng phải mạnh mẽ, làm việc chăm chỉ, tập trung để không bị phân tâm bởi tác động bên ngoài, chỉ cần con giáp này trong sạch thì mọi điều không hay sẽ tự nhiên biến mất.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi được Thần Tài nâng đỡ nên đường tài lộc may mắn, chuyện làm ăn có lợi, mang lại cho bản mệnh những cơ may tiền bạc. Nhờ vậy, trong tuần tiền bạc rót về nhiều như nước, may mắn nhiều không kể xiết.

Đường sự nghiệp của tuổi Mùi cũng có thời cơ thăng tiến. Nhờ tinh thần làm việc tập trung, trách nhiệm cao nên con giáp này được cấp trên khen ngợi không ngớt. Bản mệnh nên tận dụng thời cơ, phát huy sức mạnh tinh thần, sự sáng tạo và tối đa khả năng làm việc của bản thân để đạt được điều mình mong muốn.

Tuổi Thân

Trong tuần này người tuổi Thân nên thận trọng lời ăn tiếng nói, chỉ cần lỡ lời là có thể gây ra xích mích với người khác. Những bản mệnh làm nghề bán hàng, tiếp thị, ngoại giao, luật sư… khó thu được kết quả tốt nên tránh tiến hành việc quan trọng vào thời điểm này.

Bù lại vận tài lộc của tuổi Thân có phần dư dả hơn trước, tiền bạc ào ào đổ về. Những người buôn bán kinh doanh có thêm vốn liếng để mở rộng quy mô, thậm chí còn có cơ hội đầu tư ngoài dự kiến.

Trong tuần này người tuổi Thân nên thận trọng lời ăn tiếng nói, chỉ cần lỡ lời là có thể gây ra xích mích với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu được quý nhân Tam hợp nâng đỡ nên chuyện tiền bạc trong tuần sắp tới này có phần dư dôi hơn. Người này sẽ mách lối cho bản mệnh cách buôn bán kinh doanh, gặp thời nên mọi việc càng suôn sẻ, lợi nhuận đổ về ầm ầm.

Có điều, vận tiểu nhân đeo bám, quấy phá có thể khiến đường tình duyên của tuổi Dậu gặp nhiều trắc trở. Con giáp này sẽ phải đối mặt với những thị phi, gièm pha nói xấu sau lưng khiến cho tình cảm rạn nứt, đối phương đánh mất lòng tin vốn có với bản mệnh, vì vậy nên đặc biệt cẩn thận trong tuần này.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất sẽ có một tuần tài lộc dồi dào, tiền bạc đổ về không ít, bản mệnh cảm thấy thực sự hài lòng với những công sức, nỗ lực của mình đã bỏ ra. Con giáp này cần cù, tiết kiệm, biết lo lắng cho tương lai nhưng đôi khi lại thiếu tính tiến thủ vì không dám bứt phá ra khỏi vòng tròn an toàn của mình.

Trong tuần nếu muốn xuất hành đi xa, tuổi Tuất nên chọn đi về hướng Tây Bắc để đón tin vui, hỷ thần. Đi về hướng Tây Nam đón tài lộc, ngoài ra nên tránh đi về hướng Đông Nam vì không tốt, dễ gặp xui xẻo.

Tuổi Hợi

Theo tử vi hàng tuần cho thấy tuổi Hợi trong tuần mới này làm gì cũng thuận lợi. Mặc dù làm hơi chậm nhưng lại chắc chắn, vì thế dù có bị ai đó chê một chút thì bản mệnh cũng không phiền lòng bởi con giáp này hiểu rõ những ưu và khuyết điểm của bản thân.

Theo tử vi cho thấy, tuổi Hợi trong tuần mới này làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong tuần có ngày tương phá nên có người cố tình gây hại, làm tài chính hao hụt hoặc gây mâu thuẫn trong công việc khiến tuổi Hợi rời xa mục tiêu của mình. Sự phản ứng thái quá chỉ khiến sự việc thêm tồi tệ hơn, vì vậy bản mệnh cần bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề được thấu đáo.

(*)Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.