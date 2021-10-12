Tử vi thứ Tư ngày 13/10/2021 của 12 con giáp: Thìn - Tuất đón nhận mọi thứ đều thuận lợi, Mùi - Thân tuyệt đối cẩn thận trong lời ăn tiếng nói

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý đón một ngày nhẹ nhàng khi hôm nay được Tam Hội cục nâng đỡ, vận trình sáng sủa, nhiều điều may mắn ghé thăm. Đường tình duyên khởi sắc, bản mệnh được nhiều người yêu mến, có cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình.

Những người đã có đôi thì cùng nhau vượt qua những nỗi lo toan của cuộc sống. Vợ chồng hòa hợp với nhau nhiều hơn, cũng dành cho nhau thêm thời gian để chia sẻ và cùng cố gắng về những điều sắp tới sẽ diễn ra.

Người tuổi Sửu vấp phải sự cản trở của Thiên Quan khiến vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh không được suôn sẻ như ý muốn. Con giáp này gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định vị trí của mình.

Hôm nay, bạn cần phải đề phòng với những kẻ ghen ăn tức ở, định cướp đoạt công sức của mình. Người tuổi Đinh Mùi, Ất Mùi, Đinh Mão, Đinh Hợi có thể sẽ là những người mang tới những tin không vui cho bản mệnh. Nếu có thể, bản mệnh hãy hạn chế tiếp xúc với những tuổi này thì sẽ có lợi hơn.

Tuổi Dần

Cục diện Lục Hợp báo hiệu hôm nay là một ngày nhiều niềm vui với người tuổi Dần khi mà quý nhân xuất hiện sẽ mang đến những điều bất ngờ cho con giáp này.

Đường nhân duyên hài hòa, con giáp này có thể sẽ tìm được hạnh phúc đời mình trong tình huống không ngờ tới. Cứ tưởng là tự nhiên sắp đặt nhưng tất cả là nhờ quý nhân có lòng, trao cho những chú Hổ cơ hội được yêu thương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hợp xuất hiện trong hôm nay cho thấy những người tuổi Mão độc thân rất vượng duyên. Tuy nhiên, bạn vẫn cần thật tỉnh táo và cẩn thận để xem ai thật lòng, ai chỉ muốn vui đùa với bạn. Tuy nhiên, không phải duyên nào tới cũng là duyên lành, đừng vội vàng nắm bừa một bàn tay ai đó chỉ vì cô đơn đã lâu.

Thực Thần đứng bóng còn giúp con giáp này nhanh chóng nhìn ra được những cơ hội phát tài phát lộc hiếm có. Những người làm ăn kinh doanh có thể nhân cơ hội này mở rộng và phát triển đầu tư thu lợi nhuận.

Tuổi Thìn

Với người tuổi Thìn, Chính Quan trợ mệnh là tín hiệu đáng mừng cho thấy bản mệnh trong hôm nay sẽ giành được nhiều thành tích tốt đẹp trong công việc của mình. Bản mệnh được đánh giá cao bởi năng lực cá nhân cũng như tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể.

Điềm báo thăng tiến đang đến rất gần. Nếu những chú Rồng biết nắm bắt thời cơ thì không gì là không thể. Hãy cố gắng làm tốt những nhiệm vụ được giao gần đây, dù điều đó tạo khá nhiều áp lực cho bạn, nhưng sau những vất vả đó, thành quả mà bạn được hưởng sẽ rất xứng đáng.

Tuổi Tỵ

Ngày Hợi Tỵ Tương Xung mang theo những điềm báo không lành đối với người tuổi Tỵ. Bạn có quá nhiều tham vọng, chuyện gì cũng ôm đồm vào mình, cũng muốn làm thật tốt nhưng lại chẳng muốn nhờ tới sự trợ giúp của bất cứ ai. Sức người có hạn, nhất là khi bạn bị phân tán sức tập trung cho nhiều thứ nên chẳng thể làm tốt như những gì mình mong muốn, cuối cùng mọi thứ chẳng đâu vào đâu, hậu quả chỉ mình bạn gánh chịu mà thôi.

Bù lại, Chính Tài là cát thần chủ về tài lộc sẽ mang đến cơ may tăng tài tiến lộc cho những người theo đường kinh doanh, buôn bán. Bạn sẽ tha hồ thu lợi nhuận từ khoản đầu tư trước đó, tiền đổ về túi, không cần phải lo lắng về điều gì nữa. Nhân lúc tài chính dư dả hãy lên ngay kế hoạch quản lý chi tiêu để duy trì nguồn tiền ổn định nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Tài xuất hiện trong tử vi thứ tư của người tuổi Ngọ giúp tài lộc của bản mệnh thêm phần dồi dào, tiền đổ về túi bất ngờ. Bạn cũng là người chi tiêu rộng rãi nên luôn cố gắng kiếm nhiều tiêu nhiều, trước hết là đáp ứng được nhu cầu của bản thân.

Trái ngược với tài chính dư dả, vận trình tình cảm của con giáp chẳng được suôn sẻ. Người độc thân có nhiều mơ ước cho chuyện tương lai nhưng bạn lại chưa tìm thấy được hạnh phúc cho mình, có phần chán nản và mệt mỏi vì không được như ý trong chuyện tình duyên.

Tuổi Mùi

Hôm nay là một ngày thuận lợi cho chuyện tình cảm, đôi lứa của người tuổi Mùi khi bản mệnh có Tam Hợp cục nâng đỡ. Nếu còn độc thân, bạn sẽ được giới thiệu với một ai đó thú vị và phù hợp, một số cặp đôi bắt đầu tính chuyện ra mắt gia đình hai bên và tiến trình vô cùng thuận lợi. Nếu đã kết hôn, sự lãng mạn sẽ thắp lại tình yêu giữa hai người.

Song công việc của những chú Dê lại chẳng được suôn sẻ như vậy. Sự xuất hiện của hung thần Thiên Quan Hung báo hiệu kẻ tiểu nhân sẽ dùng những lời công kích để gây tổn hại không ít đến bạn. Bản mệnh cần phải thật cẩn trọng trong từng lời nói, hành động trong thời điểm nhạy cảm này, tránh để kẻ xấu có cơ hội làm hại.

Tuổi Thân

Hợi Thân Tương Hại là dấu hiệu cảnh báo người tuổi Thân nên tuyệt đối cẩn thận trong lời ăn tiếng nói bởi họa thị phi đang đến rất gần. Có thể bạn suy nghĩ hoàn toàn vô tư và góp ý một cách chân thành, nhưng lời góp ý của bạn không được đưa ra đúng lúc hoặc với đúng người, gây phản tác dụng và người gặp rắc rối sẽ là chính bạn.

Đường tình duyên của những chú Khỉ đang diễn ra khá êm ả ở thời điểm này. Người độc thân đang có những cơ hội rộng mở với những đối tượng thú vị, bạn có thể lựa chọn người mình dành nhiều tình cảm nhất để bắt đầu một mối quan hệ mới. Với nền tảng cơ bản là sự ăn ý và hiểu nhau trong những đề tài chung, chắc chắn hai bạn sẽ còn tiến triển xa hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đang được bao bọc bởi cát tinh Thiên Ấn nên công việc càng ngày càng thuận lợi hơn. Những rắc rối trước đó được con giáp này giải quyết nhanh gọn trong chớp mắt.

Bản mệnh có nhiều tài năng chưa được khám phá. Đơn giản là công việc trước giờ không đòi hỏi bạn phải thể hiện quá nhiều, nhưng hôm nay lại khác. Đây là cơ hội không nhỏ để bản mệnh thể hiện năng lực của mình, nếu nắm chắc cơ hội, chuyện thăng tiến không còn xa tầm với của bạn như trước kia nữa.

Tuổi Tuất

Chính Quan độ mệnh sẽ đem đến nhiều may mắn cho con giáp tuổi Tuất trong ngày hôm nay, đặc biệt là trong công việc. Về cơ bản mọi thứ đều thuận lợi, bạn được mọi người nhiệt tình giúp đỡ cũng như tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn.

Nhờ vậy, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao và trao cho thêm nhiều trọng trách để có thể bộc lộ năng lực của mình nhiều hơn. Áp lực đè nặng lên vai nhưng bạn hiểu đây cũng là cơ hội để bộc lộ khả năng của bản thân. Do đó, bạn cố gắng hết sức mình để đạt hiệu suất một cách xuất sắc, không phụ lòng mong đợi của cấp trên, tự nhiên mở ra thêm cơ hội thăng tiến cho bản thân mình.

Tuổi Hợi

Ngày Hợi – Hợi Tự Hình có thể là nguyên nhân khiến cho người tuổi Hợi trở nên dễ nóng giận hơn thường ngày, công việc cũng dễ gặp phải phiền phức khi bạn không còn giữ được bình tĩnh. Bản mệnh cần phải kiểm soát cảm xúc của mình, chớ để những cơn nóng giận mất khôn, nói năng không kiêng nể, cuối cùng tự chuốc họa vào thân.

Vận xui còn đeo bám con giáp này khi có thêm sự xuất hiện của Kiếp Tài, bạn khó có thể giữ được tiền bạc trong tay khi mà họa phá tài ập đến. Bản mệnh tiêu xài hoang phí, không cân đối được các khoản thu chi nên đến lúc nhìn lại thì ví đã rỗng tuếch từ bao giờ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.