Tử vi thứ Sáu, ngày 22/10/2021 của 12 con giáp: Sửu - Tỵ đón LỘC bất thình lình, thăng tiến như vũ bão, Tuất - Mão gặp không ít trục trặc chốn công sở

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, nhờ có Tam Hợp phù trợ mà người tuổi Tý có một ngày làm việc rất hiệu quả và năng suất. Dù tình huống có khó khăn đến đâu, bản mệnh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời, đó là lý do bạn nhận được sự tin tưởng của đa số mọi người.

Chuyện tình cảm thêm mặn nồng, các cặp đôi có thể đổi gió tình yêu của cả hai thông qua nhiều hoạt động thú vị hơn như cùng nhau lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn, cùng thưởng thức âm nhạc hoặc đơn giản là ngồi bên nhau nghe những câu chuyện đời thường của đối phương.

Chính Quan trợ mệnh, tuổi Sửu gặp nhiều thuận lợi trong công việc hôm nay. Bản mệnh không phải vất vả quá nhiều, cứ làm theo kế hoạch đã định ra là có thể suôn sẻ vận trình, không mất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như êm đềm vượt qua những khó khăn trước mắt.

Sau những thành công lần này, bản mệnh có thể thấy áp lực đang giảm bớt, cơ hội thăng tiến sẽ rõ ràng hơn khi cấp trên đang rất hài lòng với biểu hiện của bạn. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân mình, bạn còn có thể làm được nhiều điều hơn nữa.

Tuổi Dần

Cục diện Thân Dần Tương Xung tác động lên vận trình hôm nay của người tuổi Dần báo hiệu những chuyện không mấy may mắn có thể xảy ra thứ sáu này với bản mệnh. Chuyện tình cảm của những chú Hổ không được suôn sẻ, mối quan hệ giữa hai người trở nên lạnh nhạt, rạn nứt, có thể phải mất nhiều thời gian để hàn gắn lại.

Bù lại, Thực Thần che chở cho tài vận của bản mệnh nên con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì may mắn buôn may bán đắt, lợi nhuận đang không ngừng tăng tiến. Bản mệnh có thể lợi dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc có thêm những sản phẩm mới đưa ra thị trường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão đang gặp không ít trục trặc do bị Thương Quan ngáng trở. Những rắc rối từ đâu ập đến khiến bạn không kịp trở tay. Tuy nhiên, điều này cũng có thể là do bản mệnh đang có nhiều mối quan tâm khác ngoài công việc nên lơ là với trách nhiệm của mình.

Hiệu suất công việc giảm sút đang ảnh hưởng đến bước đường thăng tiến của con giáp này trong tương lai. Hãy nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân trước khi bạn có thể bị khiển trách vì thái độ làm việc chểnh mảng của bản thân đấy.

Tuổi Thìn

Cục diện Tam Hợp nâng đỡ cho người tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này nên bản mệnh có thể hoàn toàn thoải mái đón nhận vận trình tươi sáng rạng rỡ. Đặc biệt, bạn đang có cơ hội rất lớn để có thể tìm thấy được tình yêu cho mình. Đào hoa nở rộ, bằng chính sức hút của mình, con giáp này không ngừng khiến cho người khác phái đắm say.

Tuy nhiên, vận trình công danh của những chú Rồng lại chẳng được nhẹ nhàng như chuyện tình cảm. Ngày chịu ảnh hưởng của Thiên Quan giáng họa, bạn cần hết sức đề phòng các mối quan hệ xã giao trong công việc. Người trước mặt đon đả nói cười chưa chắc đã thật lòng tốt với bạn, có thể kẻ đó sẵn sàng đâm sau lưng bạn bất cứ lúc nào miễn là có lợi cho đối phương.

Tuổi Tỵ

Hôm nay là ngày mà người tuổi Tỵ may mắn ngập tràn, đón toàn tin vui. Ngày Thân Tỵ Nhị Hợp, con giáp này nhờ thế mà có vận trình tình cảm lên cao. Vợ chồng thấu hiểu nhau nên chẳng cần nói gì nhiều mà vẫn hài hòa hạnh phúc. Hai người có sự tâm đầu ý hợp đến không ngờ, khiến người ngoài vô cùng ngưỡng mộ.

Chẳng những vậy, Thiên Tài trợ mệnh, vận trình tài lộc của những chú Rắn trong hôm nay cũng dồi dào chẳng kém. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến, dù ít dù nhiều thì đây cũng là thành quả xứng đáng với những cố gắng trước đó của bạn, nó mang ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ nữa.

Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập ngược xuôi, lại được khách hàng tin tưởng nên luôn ủng hộ nhiệt tình. Làm ăn trọng nhất chữ tín, bạn hiểu được đạo lý này nên luôn chăm chút từng sản phẩm của bản thân để tạo dựng lòng tin nơi người mua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với người tuổi Ngọ, Chính Tài mang là tín hiệu tốt để bản mệnh thực hiện các kế hoạch liên quan đến tài chính. Tuy nhiên, tài lộc trong hôm nay chỉ vượng ở mức vừa phải, vẫn phải dựa vào năng lực của bản thân mới có thể kiếm tiền ổn định chứ không hoàn toàn là may mắn, vì thế, bạn nhớ thực hiện những dự án có tính an toàn cao nhé.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa những chú Ngựa với nửa kia đang phải chịu không ít thách thức. Cũng bởi hai bạn thiếu sự thấu hiểu với nhau nên để nhiều vấn đề khách quan xen vào tình yêu của mình. Hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn nhé.

Tuổi Mùi

Chính Quan ở bên che chở cho người tuổi Mùi nên bạn gặp khá nhiều người tốt, công việc cũng trôi chảy hơn nhiều nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của người xung quanh. Càng ngày bạn càng hiểu ra tầm quan trọng trong việc giữ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp nên luôn cố gắng để hòa đồng với mọi người hơn.

Nhờ ngũ hành tương sinh, đường tình duyên khởi sắc, bản mệnh dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng có tin vui báo về sau bao ngày trông ngóng.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể thở phào nhẹ nhõm trong ngày có sự xuất hiện của Thiên Ấn bởi cát thần này sẽ hỗ trợ bạn tìm ra những bước đi phù hợp để giải quyết khúc mắc trước mặt. Bản mệnh phát huy được thêm nhiều năng lực tiềm ẩn của mình mà trước đó chưa có cơ hội để sử dụng, vừa hay cứu chính bản thân thoát khỏi cơn nguy khốn.

Người tuổi này rất vượng đào hoa trong hôm nay. Nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Nếu biết cởi mở và chủ động hơn, bạn sẽ có một cái kết hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Ấn mang tới cho người tuổi Dậu sự công nhận và đánh giá cao từ cấp trên nhờ tinh thần làm việc hăng say, không biết mệt mỏi của mình. Thời gian tới, hãy cố gắng phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa nhé, nếu vượt qua được thời gian thử thách thì tương lai sắp tới của bạn sẽ vô cùng tươi sáng đấy.

Ngoài ra đừng quên rèn luyện cho bản thân có thái độ chủ động trong công việc nữa nhé, hãy tự đi trên đôi chân mình, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc nhanh chóng hài lòng với thực tại. Bạn vốn tài năng hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Tuổi Tuất

Thiên Quan ngáng trở khiến người tuổi Tuất khá lao đao trong ngày hôm nay. Đây là điềm báo tiểu nhân khiến con giáp này có thể phải đối mặt với nhiều rắc rối trong chuyện công việc. Những kẻ ghen ghét tìm cách chèn ép, khiến cho con giáp này khó lòng phát huy được những khả năng của mình một cách tốt nhất.

Lời khuyên cho bạn là tốt nhất nên thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Họa đến từ miệng, nhưng đúng là đôi khi người nói vô tâm mà người nghe hữu ý, cẩn thận vẫn hơn.

Tuổi Hợi

Thân Hợi Tương Hại giáng họa, người tuổi Hợi chớ ham chuyện thị phi mà vướng họa vào thân. Hãy cứ làm tốt công việc của mình, có như vậy bạn mới tránh được những rắc rối vốn không hề liên quan gì đến bản thân.

Trong chuyện tình cảm, hôm nay bạn có cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình. Hãy mở lòng ra để cởi mở chia sẻ và để mọi thứ diễn tiến thật tự nhiên, đừng mong chờ quá nhiều từ những buổi đầu gặp gỡ kẻo người thất vọng sẽ là bạn đấy.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.