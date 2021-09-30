Tử vi thứ Sáu, ngày 1/10/2021 của 12 con giáp: Mão - Thìn nhiều cơ hội làm ăn đáng hứa hẹn, Dần - Thân hung cát đan xen, tài lộc bị hao hụt

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Hợi Tý Tương Hội là cơ hội rất tốt để người tuổi Tý còn độc thân tìm được tình yêu của đời mình đấy. Đừng chần chừ hay lo lắng quá lâu nữa kẻo tình yêu vỗ cánh bay đi mất thì chỉ còn lại bạn tiếc nuối khôn nguôi mà thôi.

Trong khi đó, Thực Thần lại trao cơ hội để con giáp này ghi điểm trước mặt mọi người và có những thành quả công việc vô cùng khả quan. Muốn công việc được tiến triển thuận lợi thì cách tốt nhất chính là tìm được những người đồng nghiệp, đối các có cùng chí hướng, có thể sẵn sàng đồng hành cùng với bạn.

Người tuổi Sửu được Tam Hội cục che chở nên vận trình ngày thứ Sáu này cũng có phần dễ chịu hơn. Bản mệnh nhận được nhiều sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, nhờ thế mà công việc tiến triển nhanh chóng, không mất quá nhiều thời gian.

Đó cùng là nhờ bình thường những chú Trâu luôn nhiệt tình và hết mình trong việc giúp đỡ mọi người. Sự chân thành, không toan tính của bạn khiến mọi người rất tin tưởng và yêu mến bạn. Ai nói người tuổi Sửu khô khan chứ, bạn luôn hết lòng hết dạ với người xung quanh mình nên những điều bạn nhận lại hoàn toàn xứng đáng.

Tuổi Dần

Vận trình của người tuổi Dần trong thứ Sáu này hung cát đan xen, thăng trầm bất định. Hợi Dần Tương Phá là điềm báo tiểu nhân phá hoại, bản mệnh làm gì cũng nên thận trọng, nhất là trong chuyện tình cảm.

Bù lại nhờ có Chính Tài mà những chú Hổ đã giải quyết được một số khoản nợ, giúp bạn nhẹ gánh vì không còn nhiều áp lực nhiều như trước. Tuy nhiên, để cải thiện tình hình tài chính thì bản mệnh vẫn nên cố gắng tìm cách gia tăng thu nhập hoặc tìm thêm việc làm tay trái phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hợp xuất hiện mang đến cho người tuổi Mão những cơ hội hợp tác làm ăn đáng hứa hẹn và tìm được đối tác tiềm năng, có chung chí hướng. Nhờ vậy, đường công danh sự nghiệp của bạn đang rất rộng mở, tiền bạc dồi dào, bản mệnh cũng gặp nhiều may mắn nên càng dễ dàng đạt được những điều mình muốn.

Thiên Tài còn mang may mắn cho người làm công ăn lương khi có thể hôm nay sẽ có lộc từ trên trời rơi xuống, tuy bản mệnh phải vất vả đôi phần nhưng bù lại có thêm một khoản thu nhập trong tay.

Tuổi Thìn

Chính Ấn xuất hiện trong tử vi thứ Sáu của người tuổi Thìn, đây là cát thần che chở cho công việc của con giáp này, giúp mọi thứ đang trên đà phát triển tốt. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải không ít khó khăn, nhưng sau những khó khăn là cơ hội vô cùng rực rỡ.

Do đó, bản mệnh không nên chùn bước trước bất kỳ trở ngại nào. Thay vào đó, hãy cứ tự tin thể hiện hết sức mình, dù sao những cố gắng và nỗ lực của bạn cũng sẽ được cấp trên nhìn nhận. Sự thành công được đánh giá bởi nhiều yếu tố, năng lực làm việc và sự quyết tâm chính là một trong những điều kiện quan trọng.

Tuổi Tỵ

Hợi Tỵ Tương Xung là điềm báo người tuổi Tỵ có thể phát sinh cãi vã, xích mích với người khác. Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà tính nóng nảy bộc phát khiến bạn to tiếng, làm mất hòa khí lại chuốc bực dọc vào người. Hãy bình tĩnh và kiềm chế hơn đi nhé. Đừng để cái tôi cá nhân che mờ lý trí.

Tính nóng cũng là nguyên nhân khiến con giáp này dễ làm hỏng việc, bất hòa với đồng nghiệp nên hợp tác không ăn ý, đụng đâu là khó khăn đó. Ngày này những chú Rắn chỉ biết than thân trách phận sao gặp phải toàn chuyện đen đủi nhưng bạn cũng nên xem lại chính bản thân mình và tự kiểm điểm càng sớm càng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với người tuổi Ngọ, hôm nay do bị Thiên Quan tác động nên bản mệnh cần đề phòng họa tiểu nhân rình rập gây cản trở. Con giáp này nên thận trọng khi kết giao với người tuổi Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi.

Tình cảm lứa đôi có nhiều trục trặc. Những lúc khó khăn như này nhưng người ấy lại chẳng thấu hiểu và sẻ chia khiến bạn thất vọng vô cùng. Người độc thân có những thời khắc cảm thấy cô đơn đến cùng cực. Áp lực công việc, áp lực cuộc sống… tất cả khiến cho bản mệnh nghẹt thở, nhưng chẳng có ai để trút nỗi lòng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đang được Tam Hợp che chở, vận trình trong ngày nhờ đó mà hanh thông thuận lợi hơn nhiều. Con giáp này quyết đoán và dứt khoát trong những quyết định của mình, điều đó giúp bạn nắm bắt được những thời cơ hiếm có mà không phải ai cũng có may mắn như vậy đâu nhé.

Thiên Ấn còn tăng thêm trợ lực để những chú Dê giải quyết ổn thỏa hầu hết những vấn đề chung của tập thể. Bạn đang khiến cho mọi người phải ngạc nhiên vì khả năng ứng biến linh hoạt của mình. Con giáp này dù bình thường không hay khoe mẽ nhưng vào lúc mấu chốt, bạn đều thể hiện rất tốt.

Tuổi Thân

Hợi Thân Tương Hại là điềm báo người tuổi Thân dễ phạm họa tiểu nhân làm ảnh hưởng xấu đến công việc của bạn. Biểu hiện xuất sắc trước đó của những chú Khỉ đã khiến có kẻ sinh lòng ghen ghét và đố kị, kẻ đó sẽ tìm cách để phá bĩnh bạn bằng được.

Do vậy, bản mệnh nên hành động thận trọng, nói năng cẩn thận, không tạo điều kiện cho kẻ xấu có cơ hội bắt thóp và hãm hại. Dù có gặp phải chuyện gì cũng nên giữ được bình tĩnh hết sức có thể. Bạn càng nôn nóng lại càng dễ để lộ sơ hở.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tỷ Kiên nhập cục, dường như người tuổi Dậu không được tập trung lắm trong hôm nay. Bạn thường để đầu óc bay bổng đi xa khỏi những việc mình đang làm. Việc không chú tâm khiến tốc độ và hiệu suất công việc giảm sút khá rõ, hãy cẩn thận vì bạn có thể bị cấp trên khiển trách bởi lý do đó.

Vận trình tình cảm của con giáp này đang vô cùng tốt đẹp. Chuyện tình của hai bạn được nhiều người ủng hộ. Thời gian dần trôi, càng ngày bạn càng cảm nhận tình yêu lớn dần lên và dần tính tới chuyện trăm năm.

Tuổi Tuất

Chính Ấn trợ mệnh, vận trình công danh của người tuổi Tuất đang trên đà tăng tiến. Thăng quan tiến chức không phải là chuyện dễ dàng, bản mệnh cũng phải đánh đổi bằng nhiều công sức và tâm trí bỏ ra trong suốt thời gian qua, tập trung hết mức mới có được thành công như hôm nay.

Tuy nhiên, bản mệnh có thể sẽ mải mê công việc quá đà mà bỏ bê chăm sóc gia đình mình, khiến cho tình cảm vợ chồng, tình cảm gia đình trở nên nhạt nhẽo. Bạn cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân, sắp xếp thời gian phù hợp hơn.

Tuổi Hợi

Hợi – Hợi Tự Hình khiến người tuổi Hợi cảm thấy bất an, lo lắng, ngập tràn trong những suy nghĩ tiêu cực. Nỗi chán nản quẩn quanh khiến con giáp này không có tâm trạng làm bất cứ việc gì, công việc dang dở càng khiến bạn cảm thấy thất vọng về bản thân mình và muốn từ bỏ.

Lại thêm Thương Quan cản trở, con đường sự nghiệp gặp phải nhiều trắc trở, bản mệnh cũng dễ bị thất bại trong công việc. Điều này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, nhất là trong thời điểm mà con giáp này đang không ổn định về tinh thần.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.