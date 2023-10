Tử vi thứ Năm ngày 29/7/2021 của 12 con giáp: Mão - Tuất ăn nên làm ra, Dần bị tiền tài che mắt, dễ gặp họa

Xem tử vi thứ Năm của 12 con giáp nói rằng, người tuổi Sửu được Chính Tài nâng đỡ, sự cố gắng suốt một thời gian dài của bạn được cấp trên công nhận và đánh giá cao. Trong ngày này, bạn có thể nhận được tiền thưởng, còn tương lai, bạn sẽ tiến xa hơn nữa.

Lối sống tiết kiệm, chi tiêu lý trí cũng giúp ích bạn rất nhiều trong thời điểm này. Trong khi mọi người còn đang vất vả kiếm tiền bù lại khoảng thời gian vừa qua thì bạn vẫn luôn dư dả, thậm chí còn có tiền đầu tư.

Tuổi Dần

Tỷ Kiên gây rối, người tuổi Dần dễ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không để những lời đồn thổi hoặc tiền tài che mờ mắt, đưa ra những quyết định sai lầm.

Trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào, bạn cũng nên quan sát và lắng nghe đa chiều, bởi những điều bạn trông thấy tận mắt chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Bản mệnh đừng để những suy nghĩ võ đoán của mình gây ra ấn tượng sai lệch về sự việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Do có Tam Hội trợ giúp, mọi công việc của người tuổi Mão đều có tiến triển rõ rệt. Đây là thời điểm may mắn của bạn, vì vậy nếu đang ấp ủ kế hoạch gì thì bạn nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự quá lâu.

May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Rất có thể người đó chính là người quen của bạn suốt bấy lâu. Quý nhân sẽ chỉ cho bạn hướng phát triển phù hợp, đồng thời có biện pháp giải quyết những rắc rối trước mắt.

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn không mấy thuận lợi trong ngày này. Bạn và nửa kia dễ mâu thuẫn, cãi cọ vì những chuyện vốn tưởng như rất nhỏ nhặt trong đời sống gia đình.

Trên phương diện tài lộc, do có Thiên Tài phù trợ, bạn có cơ hội phát tài nhờ vận may của mình. Tuy nhiên, dù khoản tiền đó là lớn hay nhỏ, bạn cũng không nên có tư tưởng sống phụ thuộc. Hãy kiếm tiền dựa trên công sức của chính mình.

Tuổi Tỵ

Cục diện Tương Hại gây ra những tác động xấu đến người tuổi Tỵ. Vì vậy, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi chốn công sở. Những lời đặt điều sai trái có thể khiến bạn khó chịu, thậm chí tổn thương.

Cho dù gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn cũng cần chú ý cách ứng xử của bản thân, đừng để những hành động bốc đồng của mình trở thành bằng chứng để kẻ xấu tìm cách hãm hại. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo để cư xử đúng mực với tất cả mọi người.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc nhờ có sự tác động của Tam Hợp. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có vẻ thách thức thế nào đi chăng nữa.

Tuy nhiên, bạn cần phân biệt rõ sự nhiệt tình và nóng vội. Hãy suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Thêm vào đó, bạn cũng cần rèn luyện tính kiên trì để không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa gặp khó khăn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày thứ Năm. Dù đã lập gia đình hay chưa, hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới có ý định tiếp cận mình, tránh để bản thân trở thành người bị lợi dụng.

Người làm kinh doanh, buôn bán gặp khá nhiều may mắn trong ngày này. Bạn có thể tạo lập được mối quan hệ với những đối tác đáng tin cậy hoặc với khách hàng tiềm năng. Đây là nấc thang để bạn tiến xa hơn ở tương lai.

Tuổi Thân

Dần Thân Tương Xung, người tuổi Thân sẽ phải làm việc rất vất vả vào ngày 29/7. Tuy nhiên, dù kết quả đạt được chưa chắc đã được như mong muốn, bạn cũng đừng quá bi quan hay chán nản. Hãy coi như đây là một cơ hội tốt để bạn rèn giũa bản thân.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân. Hãy nhanh chóng lên kế hoạch hâm nóng cảm xúc cho đôi bên trước khi tình cảm nguội lạnh.

Tuổi Dậu

Chính Quan chiếu mệnh, tuổi Dậu luôn nghiêm túc trong công việc nên bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được những thành quả khiến người khác ngưỡng mộ. Bạn có thể được lãnh đạo đánh giá cao và được thăng chức, không sớm thì muộn.

Trong ngày này, những ai cần tham gia thi cử hoặc tuyển dụng cũng gặp nhiều thuận lợi. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để có những bước khởi đầu mới. Hãy tự tin vào năng lực của bản thân mình, cho rằng mình chẳng thua kém ai.

Tuổi Tuất

Nhờ có Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Tuất có thể kiếm được một khoản kha khá thông qua những công việc làm thêm. Dù quá trình làm việc vất vả nhưng khoản tiền này có thể giúp bạn có của ăn của để trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời mang lại tác dụng khích lệ lớn lao.

Một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào sự may mắn của chính mình. Khoản tiền này nên được sử dụng một cách hợp lý chứ không chỉ nên dành cho việc ăn chơi, bởi nếu vậy thì bạn chỉ đang "của thiên trả địa" mà thôi.

Tuổi Hợi

Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi nhận được sự yêu mến của đa số mọi người xung quanh. Bạn dễ dàng tạo thiện cảm với người khác nhờ tính cách hiền hòa và chân thành. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày thứ Năm.

Một khi bắt tay vào làm công việc gì, dù lớn hay nhỏ, bạn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ. Hẳn cấp trên đã nhìn thấy và đánh giá rất cao sự quyết tâm của bạn. Rồi bạn sẽ nhanh chóng nhận được kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.