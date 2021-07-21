Tử vi thứ Năm ngày 22/7/2021 của 12 con giáp: Dậu - Mùi kiếm được bội tiền từ nghề tay trái, Tỵ nông nổi dễ gây ra họa

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, cục diện Tương Hại khiến người tuổi Tý thường xuyên nóng nảy và cáu kỉnh. Bản mệnh bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác và kiêu ngạo cho rằng mình là người hiểu vấn đề nhất nên chỉ thích làm theo sở thích cá nhân.

Thổ khắc Thủy còn cho thấy mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia cũng không mấy yên ấm. Để cải thiện tình trạng này, bạn cần dành thêm thời gian để lắng nghe và trò chuyện với người ấy, không nên tiếp tục thờ ơ, đợi người ấy chủ động xuống nước.

Cục diện Tương Hình gây ra những tác động không mong muốn cho sự nghiệp của người tuổi Sửu. Bản mệnh dễ cảm thấy căng thẳng và để xảy ra sai sót ngay cả khi đối diện với những công việc quen thuộc. Đây có thể trở thành nguồn cơn khiến bạn gặp phải rắc rối.

Tuy nhiên, nhờ có Thực Thần chiếu mệnh nên những người làm nghề tự do vẫn có thể thu về một khoản kha khá xứng đáng với công sức đã bỏ ra trước đó. Hãy cố gắng hơn nữa trong tương lai, bạn sẽ có cuộc sống ngày một khấm khá.

Tuổi Dần

Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Dần thông minh và khiêm tốn, biết lắng nghe dễ được mọi người xung quanh tin tưởng. Sau quãng thời gian cố gắng không ngừng nghỉ, bạn hoàn toàn có thể tìm được cơ hội để bứt phá, khẳng định bản thân.

Tiếc rằng Mộc khắc Thổ, mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không trút giận lên nửa kia, gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình.

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Tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có sự phù trợ của Tam Hợp, song nếu muốn lập ra những kế hoạch khả thi hơn, bạn cần phải đánh giá chính xác năng lực của bản thân mình và tình hình trước mắt.

Khi đứng trước những quyết định trọng đại, bản mệnh có thể cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm, bởi mọi người luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn. Nhiều người cùng suy nghĩ sẽ khiến công việc được giải quyết nhanh chóng hơn.

Tuổi Thìn

Thương Quan giáng họa, người tuổi Thìn sẽ phải đối diện với nhiều tình huống căng thẳng trong ngày thứ Năm. Tuy nhiên, bạn không nên đầu hàng hoặc bỏ cuộc một cách quá nhanh chóng. Hãy cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ những thất bại hoặc vấp váp vừa qua.

Bản mệnh vốn là một người thông minh tài hoa, song đôi khi, chính vì vậy mà bạn thành ra hiếu thắng hoặc tự do quá mức, lúc nào cũng thích làm việc theo cảm hứng. Đừng để sự thiếu trách nhiệm của mình khiến tập thể vướng vào rắc rối.

Tuổi Tỵ

Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Bạn thấu hiểu được suy nghĩ và cả những cảm xúc bất thường của người ấy. Để có thể đạt được đến mức độ này, hai người đã luôn thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau.

Trong công việc, Kiếp Tài lại khiến bạn dễ trở thành một người mù quáng, dễ hành động nông nổi. Nếu việc bạn đang làm bị quá nhiều người phản đối, bạn nên bình tĩnh dừng lại để nhìn nhận và đánh giá lại bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

22/7/2021 là ngày thích hợp để người tuổi Ngọ đầu tư, làm ăn bởi bạn nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ cục diện Nhị Hợp. Bản mệnh có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác để tìm được những mối đầu tư hứa hẹn.

Bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng cá mối quan hệ xã giao. Bản thân bạn vốn là người nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Có thể những người đã được bạn giúp đỡ vào lúc này có thể sẽ là quý nhân của bạn lúc khác.

Tuổi Mùi

Thực Thần nâng đỡ cho người tuổi Mùi làm nghề tự do có cơ hội kiếm được một khoản kha khá. Những mối đầu tư, hợp tác trước đó của bạn dần cho thấy những hiệu quả tích cực. Từ đây, bạn có thể tin tưởng hơn vào những quyết định của mình.

Bạn là một người rộng rãi và hào phóng, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn nên chi tiêu một cách không có kế hoạch, bởi dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy mà cứ tiếp tục "thả phanh", bạn sẽ nhanh chóng trở nên nhẵn túi thôi.

Tuổi Thân

Thổ sinh Kim, người tuổi Thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày thứ Năm. Bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới nhờ vào những nét độc đáo trong tính cách của mình. Nếu còn độc thân và chịu mở lòng, bạn sẽ nhanh chóng tìm được người ưng ý.

Chính Tài cho thấy bạn có thể được thưởng nóng nhờ vào những cống hiến của mình trong công việc. Cấp trên đang đánh giá bạn rất cao, và đây là cơ hội để bạn dần bước lên đỉnh cao, chỉ cần không ngừng cố gắng và tập trung vào cái đích đã đặt ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Dậu dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Thứ Năm này, mọi công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

Tuổi Tuất

Tương Hình tác động khiến người tuổi Tuất trở nên quá mức thẳng thắn. Bạn thường không nghĩ đến cảm nhận của người khác mà luôn nói thẳng những gì mình cho là đúng, vì vậy mà bạn dễ gây tổn thương cho mọi người.

Thổ vượng cho thấy nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác, bạn sẽ thấy nhiều việc trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Tuổi Hợi

Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa tuổi Hợi và người nhà không được êm ấm. Thậm chí, bản mệnh có thể cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình vì không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai. Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để xem lại kế hoạch xem sao.

Chính Quan chiếu mệnh, đường công danh, sự nghiệp của bản mệnh có nhiều dấu hiệu tích cực. Bạn có thể đạt được thành tích khả quan nếu đang đi học hoặc tham gia thi cử hoặc ứng tuyển. Cứ cố gắng và tự tin, rồi bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.