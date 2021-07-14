Tử vi thứ Năm ngày 15/7/2021 của 12 con giáp: Mão - Tỵ gặt hái thành công vang dội, Mùi tranh chấp tiền bạc

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết, thứ Năm này, tuổi Tý được Chính Tài trợ mệnh nên sẽ đón nhận không ít tin vui tài lộc. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Dù tiền về túi bạn nhiều hay ít, bạn cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này.

Ngày thứ Năm, Sửu Tuất Tương Hình, người tuổi Sửu đang phải chịu những áp lực tinh thần nặng nề. Những phiền muộn của bạn bắt nguồn từ hầu khắp các khía cạnh trong cuộc sống.

Những khó khăn trắc trở trong công việc khiến con đường tiến tới thành công của bạn ngày một xa vời hơn. Sự tự tin thái quá dường như là rào cản để bạn nhận ra những điều bạn thực sự cần làm lúc này.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần gặp khá nhiều điều thuận lợi trong ngày có cục diện Dần Tuất bán hợp trợ mệnh như thứ Năm này. Bạn nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ được giao mà không hề gặp bất cứ khó khăn nào. Bạn nhận được những cái gật đầu hài lòng của cấp trên và lãnh đạo.

Tuy nhiên, có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến bạn trở thành cái gai trong mắt của những kẻ xấu bụng. Tiểu nhân do Thiên Quan đưa tới sẽ tận lực soi xét những lỗi sai của bạn rồi ra những đòn tấn công hiểm độc. Hãy đề phòng kể cả những người thân thiết ở bên cạnh bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão Tuất hợp Hỏa cục, con giáp tuổi Mão vui mừng đón nhận tin tài lộc trong ngày thứ Năm này. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của bản mệnh.

Chính Quan trợ mệnh, sự nghiệp của người tuổi Mão cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với nhưng người đang bước vào những cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần này ở bên, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất.

Tuổi Thìn

Cục diện Thìn Tuất Tương Xung có tác động không nhỏ đến vận trình của con giáp tuổi Thìn trong ngày 15/7/2021. Công việc gặp nhiều trở ngại, bản mệnh khó giữ bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên.

Lại thêm Tỷ Kiên giáng mệnh, con giáp này dễ vướng phải những thị phi tranh lợi đoạt tài chốn công sở. Hãy tránh xa chúng trước khi mọi việc xấu đi nhé.

Tuổi Tỵ

Thiên Ấn xuất hiện trong vận trình ngày thứ Năm của người tuổi Tỵ và mang đến cho con giáp này những tác động vô cùng tích cực. Bạn thể hiện được thế mạnh của mình và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó.

Sự thông minh và nhạy bén của bạn trong cách giải quyết vấn đề, đưa tập thể đi lên đã ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Con đường thăng tiến đang mở rộng cánh cửa chào đón bạn rồi, hãy nhanh tay nắm bắt thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ Năm là một ngày may mắn với người tuổi Ngọ khi dưới sự che chở của cục diện Ngọ Tuất Bán Hợp. Vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này có những bước thăng tiến không ngờ.

Cũng bởi có Chính Ấn trợ mệnh nên bản mệnh cũng dễ dàng khẳng định được vị thế của bản thân, biến những nỗ lực cố gắng của mình thành những trái ngọt tuyệt vời nhất. Hãy tiếp tục phát huy sức mạnh của mình, nhanh chóng tăng tốc và về đích thành công nhé.

Tuổi Mùi

Hung thần Kiếp Tài sẽ khiến cho không ít người e ngại, những tranh chấp về tiền bạc diễn ra xung quanh tuổi Mùi mãi chẳng tìm ra lời giải. Hãy lắng nghe những lời khuyên của người đi trước nếu không muốn mình rơi vào những bế tắc này nhé.

Người độc thân trong ngày thứ Năm sẽ có cơ hội gặp gỡ nửa kia của cuộc đời mình qua những cuộc gặp gỡ bạn bè một cách tình cờ và cũng rất đáng nhớ nữa. Mở lòng và sống với con người thật của mình, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương đong đầy của mọi người dành cho mình đó.

Tuổi Thân

Cục diện Thân Tuất Tương Hội xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên con giáp tuổi Thân. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngay dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Tình hình tài chính của người tuổi Thân khi Thực Thần ghé thăm trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lại của bạn sẽ được rạng rỡ hơn nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Quý nhân Tam Hội xuất hiện trong ngày thứ Năm này của người tuổi Dậu giúp con đường công danh sự nghiệp của con giáp ngày một bằng phẳng hơn. Những mối quan hệ xã giao hài hòa và bền chắc chính là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công phía trước của bạn.

Ngũ hành Kim Thủy tương sinh sẽ tương trợ cho bạn rất nhiều trong lĩnh vực tình cảm. Đối phương nhìn thấy ở bạn những nét hấp dẫn tuyệt vời và đi đến quyết định bày tỏ lòng mình với bạn. Thế này thì bạn cũng sẽ cảm nhận được hạnh phúc đôi lứa sớm thôi.

Tuổi Tuất

Có Tỷ Kiên giúp sức, ngày 15/7/2021 này, bản mệnh dễ dàng tránh xa được những rắc rối và những tranh đấu quyền lực liên quan đến tiền bạc. Tinh thần làm việc hăng say giúp bạn nhanh chóng xử lý các vấn đề phát sinh.

Con giáp này biết mình phải làm gì trong mốc mục tiêu mà mình đặt ra. Những bước đi tuy chậm rãi những vững chắc của con giáp tuổi Tuất đã giúp cho bạn rất nhiều trong thời điểm này.

Tuổi Hợi

Thiên Tài ghé thăm mang đến những may mắn bất ngờ về tài lộc cho con giáp tuổi Hợi. Đó có thể là một khoản lương thưởng từ nghề phụ hoặc được người thân cho tặng tiền bạc hay trúng thưởng.

Số tiền mà bạn có được tuy không lớn nhưng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong khoảng thời gian này. Hãy nhớ sử dụng chúng một cách có ích, đừng phung phí quá tay đấy nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.