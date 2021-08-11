Tử vi thứ Năm ngày 12/8/2021 của 12 con giáp: Tý - Mão có LỘC bất ngờ, quý nhân hỗ trợ, Thìn - Mùi vận hạn dồn dập

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, dưới sự giúp sức đắc lực của Tam Hợp, người tuổi Tý có một ngày thuận lợi. Bạn sẽ đạt được mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra, chỉ cần bạn quyết tâm và giữ tinh thần lạc quan, không sợ khó khăn, thách thức.

Người làm kinh tế cũng có thể đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh chính xác trong ngày hôm nay. Hơn thế, bản mệnh còn may mắn tiếp xúc và tạo quan hệ được với một vài đối tác đáng tin cậy, giúp ích cho tương lai.

Người tuổi Sửu cần chuẩn bị tinh thần gặp phải những điều không như ý trong sự nghiệp do chịu tác động xấu của cục diện Tương Phá. Chớ cảm thấy chán nản và thất vọng khi nhiều chuyện đang thuận lợi bỗng dưng gặp trục trặc.

Bên cạnh đó, con giáp này cần đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình, bởi rất có thể họ chính là kẻ đã ném đá giấu tay, khiến công việc của bạn vướng phải nhiều trở ngại. Hãy chú ý các đối tượng chủ động tiếp cận mình.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn nhanh nhẹn, năng động, sẵn sàng đối diện với khó khăn, thử thách, song dưới ảnh hưởng của Thiên Quan, bản mệnh lại thành ra nóng vội, dễ bị kích động khi nghe lời khích bác của người khác, dễ đưa ra những quyết định sai trái.

Trong ngày hôm nay, bạn còn dễ vướng phải những chuyện tranh đấu giữa bạn bè, đồng nghiệp. Sự cạnh tranh lành mạnh có thể giúp bạn tiến bộ, nhưng nếu là sự cạnh tranh với mục đích xấu thì bạn nên chủ động tránh xa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ có Tam Hội giúp sức, những kế hoạch được thực hiện từ trước của người tuổi Mão đang tiến triển bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này, bản mệnh trở nên tự tin và quyết đoán hơn, bạn biết rằng mình chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Quý nhân xuất hiện có thể giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Vì thế, nếu có điều gì còn băn khoăn, bạn cần chia sẻ nay chứ không nên giấu trong lòng.

Tuổi Thìn

Hôm nay người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp do phải chịu cục diện Tự Hình tác động. Bạn chẳng muốn ai can thiệp vào công việc mình đang làm, cũng như không muốn hợp với người khác vì nghĩ rằng người ta sẽ mang đến rắc rối cho mình.

Hôm nay bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai. Đừng luôn cho rằng người khác luôn sai, còn mình thì luôn đúng.

Tuổi Tỵ

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Tỵ vốn rất thông minh và linh hoạt có thể đưa ra nhiều cách xử lý khác nhau với những vấn đề tưởng chừng phức tạp. Điều này giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng với đồng nghiệp và cấp trên.

Tuy nhiên, bạn cần học cách hợp tác với mọi người. Đôi khi, bạn cho rằng làm việc với người khác khiến bạn không thể phát huy hết khả năng, nhưng thực ra có nhiều lúc, nhờ có tập thể, bạn sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ có tính cách cởi mở, phóng khoáng, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Bạn tin tưởng rằng nếu gặp khó khăn, mình sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của nhiều người.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, do đó đôi bên không bao giờ nặng lời với nhau, dù đôi bên có ý kiến trái chiều đi chăng nữa. Cứ duy trì được tình cảm như hiện giờ, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời.

Tuổi Mùi

Kiếp Tài đem lại nhiều ảnh hưởng xấu đối với người tuổi Mùi. Có thể bạn sẽ vướng phải chuyện tranh quyền đoạt lợi giữa đồng nghiệp hoặc anh em, bạn bè đấy, nhưng thông qua việc này, bạn cũng nhìn rõ bản chất của con người hơn.

Hôm nay, bạn không nên vội vàng đưa ra phán đoán hoặc dễ dàng tin theo lời từ một phía của bất cứ ai. Nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn cần biết cách quan sát và lắng nghe đa chiều để không rơi vào bẫy của những kẻ muốn lợi dụng mình.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được Tam Hợp phù trợ nên bạn làm việc vô cùng hiệu quả, nhờ thế, bạn cũng cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường. Đáng mừng hơn nữa là bạn cũng nhận ra điểm mạnh của mình và có cách phát huy hợp lý.

Những ai cần tham gia thi cử gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Bạn có thể chinh phục được mọi câu hỏi, chỉ cần ôn luyện kĩ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi. Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên có thái độ chủ quan, lơ là đấy nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là khi nghĩ tới những định hướng cho tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, Nhị Hợp cho thấy bạn có thể xin lời khuyên của những người đi trước đáng tin tưởng.

Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến nhờ có cách đối nhân xử thế hợp lý. Bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời chủ động giữ khoảng cách với những kẻ có ý đồ xấu.

Tuổi Tuất

Cục diện Tương Xung khiến người tuổi Tuất gặp phải nhiều vấn đề trong sự nghiệp. Nếu bạn là người mắc khuyết điểm, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục chứ không nên tìm cách đùn đẩy, thậm chí đổ tội cho người khác.

Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh kí kết những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay để tránh thất thoát. Cho dù bạn có sốt sắng làm giàu đến đâu thì cũng cần bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp.

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi còn độc thân cần phải chú ý đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh. Dù được nhiều đối tượng khác giới săn đón, bạn cũng không nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp, không nên buông thả bản thân.

Thiên Tài cho thấy trên phương diện tài lộc, bạn có thể phát tài một cách nhanh chóng, có thể chỉ cần dựa vào vận may của mình. Tuy nhiên, bạn chỉ nên lấy đây là niềm vui bất ngờ, không nên nghĩ đến việc sống dựa vào đó.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.