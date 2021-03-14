Tử vi thứ Hai ngày 15/3/2021 của 12 con giáp: Tuổi Dần cẩn thận tiểu nhân, tuổi Tuất nhận lộc trời ban

Tử vi thứ Hai ngày 15/3/2021 của 12 con giáp dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này để bạn dễ đề phòng, giải quyết.

Tuổi Tý có thể mắc một số sai lầm không đáng có trong công việc, dễ bị cấp trên khiển trách. Chính vì vậy, bạn cần sáng suốt và tỉnh táo để vượt qua những biến cố trước mắt. Tuy nhiên, bạn lại khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tuổi Tý và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng, lắng nghe đối phương.

Tuổi Sửu bị ảnh hưởng bởi Hỏa Tinh nên dễ buông những lời nói không hay đến đồng nghiệp hoặc ăn nói không có suy nghĩ khiến cho những người xung quanh môi trường làm việc của bạn phải phật lòng. Dẫu vậy, tài lộc của tuổi Sửu có phần khởi sắc, đặc biệt là với người kinh doanh, buôn bán.

Tài lộc của tuổi Sửu có phần khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 15/3/2021 của Dần

Tử vi hàng ngày của Dần cho thấy con giáp này sẽ gặp trở ngại trong công việc. Có người đang tìm kiếm sơ hở để đánh bại bạn. Bên cạnh đó, bạn có thể gặp không ít thị phi từ đồng nghiệp, cần cẩn trọng trong lời nói để không bị tiểu nhân hãm hại. Ngoài ra, bạn cần chú ý sức khỏe, đặc biệt là hệ hô hấp.

Tử vi thứ Hai ngày 15/3/2021 của Mão

Tuổi Mão là người có năng lực nhưng bạn không nên quá tự cao, hãy khiêm tốn, mình giỏi nhưng cũng có người khác giỏi hơn, hãy biết lắng nghe và học hỏi. Chuyện tình cảm trong ngày hôm nay không như ý làm bạn buồn và khó tập trung công việc. Dẫu biết tình cảm là quan trọng nhưng đừng để tâm trạng chán nản mệt mỏi làm ảnh hưởng tới sự nghiệp chính mình.

Tử vi thứ Hai ngày 15/3/2021 của Thìn

Theo tử vi, tình hình tài chính của tuổi Thìn có vẻ khởi sắc, công việc thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, bạn có thể được cấp trên trọng dụng, cân nhắc lên vị trí cao hơn, thậm chí được tăng lương thưởng. Dấu hiệu không tốt cho bản mệnh của tuổi Thìn cho thấy con giáp này cần chú tâm chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn. Cá nhân bạn đang quá tập trung vào chuyện gây dựng sự nghiệp mà quên rằng có sức khỏe tốt mới là nền tảng vững chắc nhất.

Công việc thuận buồm xuôi gió giúp bạn được trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 15/3/2021 của Tỵ

Nguồn thu của Tỵ sẽ tăng đột biến trong ngày hôm nay nhờ những hợp đồng béo bở hoặc một khoản thu nhập lớn từ nghề tay trái. Bạn chỉ cần cố gắng tập trung cho công việc, chắc chắn sẽ gặt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Ngoài ra, đường tình duyên của người độc thân sẽ nở rộ. Tuy nhiên, người có gia đình nên cẩn thận vận đào hoa làm gia đình lục đục.

Tử vi thứ Hai ngày 15/3/2021 của Ngọ

Về sự nghiệp, tài lộc, tuổi Ngọ có thể gặp một vài khó khăn trong chuyện kinh doanh. Với những người mới dấn thân vào thương trường nên cẩn trọng trong mỗi bước đi, không nên vội vã mà hỏng chuyện lớn. Riêng về sức khỏe, ngũ hành tương khắc, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi trong ngày do suy nghĩ quá nhiều vấn đề.

Tử vi thứ Hai ngày 15/3/2021 của Mùi

Tuổi Mùi được Thần Tài giúp đỡ cho công việc làm ăn, kinh doanh. Bạn sẽ mang về khoản lợi nhuận khổng lồ nếu biết nắm bắt cơ hội trong ngày khi được người thân giúp đỡ. Có thể nói, vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tinh nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Mùi trong thời gian qua đều đang đúng hướng.

Tuổi Mùi được Thần Tài chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 15/3/2021 của Thân

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Tuổi Thân nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Điều quan trọng là tuổi Thân nên học cách sắp xếp thời gian và công việc thật hợp lý, tránh để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng.

Tử vi thứ Hai ngày 15/3/2021 của Dậu

Bạn có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác. Ngoài ra, tình cảm cũng có điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt.

Tử vi thứ Hai ngày 15/3/2021 của Tuất

Đường tài lộc của tuổi Tuất có dấu hiệu vượng phát rõ ràng, nhận được phúc lộc trời ban nên bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Đường tài lộc của Tuổi Tuất có dấu hiệu vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 15/3/2021 của Hợi

Vận trình tài lộc hôm nay với người tuổi Hợi không có thay đổi gì đáng kể. Bạn nên trau dồi thêm kiến thức hoặc học hỏi từ những người có kinh nghiệm để phát triển cho tương lai. Chuyện tình cảm của tuổi Hợi với đối phương tương đối ổn định. Người ấy chịu lắng nghe bạn giãi bày và góp ý chân thành cho bạn.

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