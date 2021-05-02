Tử vi tháng 5: ĐỤNG ĐỘ tiểu nhân, 3 con giáp xui xẻo tận mạng, vận trình lao dốc không phanh, dễ mất hết cơ đồ

Theo tử vi tháng 5 của 12 con giáp, đây là danh sách con giáp xui xẻo nhất tháng. Các tuổi này chớ nên chủ quan vì một quyết định sai lầm mà dẫn đến tai hoạ bất ngờ, hung hiểm khó thoát.

Tuổi Sửu Tử vi tháng 5 của người tuổi Sửu không mấy khả quan do ảnh hưởng của Đại Hao nên con giáp này phải chú ý chuyện tiền bạc, tránh tiêu pha quá nhiều mà rơi vào tình cảnh rỗng túi, thâm hụt tài chính. Với Sửu đang làm công ăn lương, cần chú ý có kẻ gây đủ trò quấy phá công việc vì ghen ghét với những gì bạn làm được. Đáng lẽ Sửu có thể hoàn thành công việc như dự kiến, thế nhưng vẫn khó chạy đúng tiến độ được giao.

Đối với người có ý định khởi nghiệp hay đầu tư lớn cần phải suy xét thận trọng khi lựa chọn đối tác, hãy phân tích vấn từ nhiều mặt mới giúp bạn có cái nhìn tổng quan, tránh việc đối phương lại chính là tiểu nhân, lợi dụng sơ hở từ những chi tiết nhỏ nhặt mà gây điều bất lợi cho sự nghiệp của Sửu. Bước qua tháng 5, người tuổi Sửu gặp hạn hao hụt tài chính - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Vào tháng 5/2021, tử vi 12 con giáp cho biết, người tuổi Dần sẽ gặp biến động lớn về đường tài vận, phải tiêu pha tiền bạc rất nhiều nhưng số kiếm lại không đáng là bao dẫn đến rỗng túi. Đặc biệt, trong tháng này tuổi Dần chớ nên vội vàng theo đuổi những thứ không thuộc về mình để tránh lãng phí thời gian, tiền bạc.

Không những vậy, đối với những công việc liên quan đến giấy tờ, công văn, người cầm tinh con Hổ phải xem xét kỹ lưỡng, tập trung cao độ để tránh vì sai sót nhỏ mà gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đối với mối quan hệ xã giao bạn bè đừng nên tùy tiện đem tiền cho vay mượn khi chưa thật sự hiểu đối phương, kể cả đó là người mà đã từng giúp đỡ nhiều cho bạn trong công việc. Tuổi Dần đừng vội vàng đặt niềm tin khi chưa hiểu rõ bản tính của đối phương - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Bước qua đầu tháng mới, tài vận của người tuổi Thân lên xuống thất thường, về mặt tổng thể nhờ có sao Thiên Đức nâng đỡ nên có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên tuổi Thân đừng vội vui mừng vì có thể sẽ gặp phải những tình huống rắc rối trong công việc, khó đạt được thành quả nào đáng kể khi tiểu nhân luôn rình rập quấy phá, chặn bước tiến của bạn. Đặc biệt giữa tháng là lúc vận khí sụt giảm nhất, con giáp này cần phải giữ bình tĩnh mới có thể giải quyết tốt công việc. Bên cạnh đó, con giáp này sẽ gặp các vấn đề về sức khỏe với những biểu hiện không mấy tích cực. Để tránh quá sức, người tuổi Thân nên cân bằng công việc và cuộc sống, ăn uống đúng giờ, tránh ăn qua loa những thức ăn không hợp vệ sinh có thể gây ảnh hưởng xấu đến đường tiêu hoá. Tuổi Thân có khởi sắc về tài chính nhưng lại gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ - Ảnh minh họa: Internet *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Đại hạn tháng 5: Những con giáp VẬN XUI rơi trúng đầu, đề phòng hung hiểm, tình tiền long đong, khó khăn ập đến tới tấp Đây là danh sách 3 con giáp xui xẻo bủa vây vào tháng 5. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối đầu với đủ loại hung hiểm và cố gắng biến thách thức thành cơ hội cho mình.

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